Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI – Příjemně normální auto

Prodejům nových aut v České republice drtivě vládnou vozy od Škody, to je známá věc. Víte ale, jaký automobil je v tuzemsku nejžádanější "neškodovkou"?

Design, interiér Ano, jak určitě tušíte, je to právě Hyundai i30. V Nošovicích vyráběný kompakt si tuhle pozici drží už několik let. Loni bylo v Česku registrováno 7.450 exemplářů, v roce 2018 to bylo 7.455 kusů, rok předtím 7.441 vozů a v roce 2016 7.900 aut. Jak vidno, Hyundai i30 si dokáže zajistit stabilní prodeje - přesto, že v roce 2017 u tohoto modelu došlo k mezigenerační výměně. I aktuální třetí generace tedy u českých zákazníků, soukromých i firemních, dokáže vyvolat zájem. Cena jako trumf? V čem úspěch i30 spočívá, jsem se snažil zjistit během dvou týdnů strávených s kombíkem vybaveným nejvýkonnějším dostupným motorem, jímž je zážehový přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,4 litru, který dává 103 kW. V aktuálním ceníku ho najdete za 419.990 Kč, pokud využijete nabídku s takzvanou Prémií, která je podmíněna registrací vozidla na jméno zákazníka a využitím Hyundai pojištění. Bez této podmínky cena začíná na 459.990 Kč. A už to je docela zajímavá záležitost, pokud totiž pokukujete po kombíku nižší střední třídy a požadujete výkon alespoň 100 kW, i30 by měla být nejdostupnější možností. Hyundai i30 Kombi vs. Škoda Octavia Combi O 30 tisíc korun dražší (s Prémií tedy za 449.900 Kč, bez ní za 489.900 Kč) pak je provedení v nejvyšší - a také testované - výbavě Style, která zahrnuje spoustu zajímavých prvků, například bi-LED přední světlomety, vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant, duální automatickou klimatizaci s funkcí automatického odmlžování, přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kameru nebo rádio s 8" dotykovým displejem, RDS a MP3 přehrávačem, USB a iPod vstupy s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. Pro srovnání, Škoda Octavia Combi, v Česku nejprodávanější kombík nižší střední třídy, v končící generaci s čtyřválcovým motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW startuje na 528.900 Kč. Na nové provedení se stejnou pohonnou jednotkou potřebujete nejméně 636.900 Kč, ale to je dáno i faktem, že nedávno představená čtvrtá generace je zatím k dispozici až s výbavou Ambition. Rychlý pohled do ceníků největší konkurence, pokud se budeme bavit o benzinových motorizacích s výkonem nad 100 kW, pak ukazuje, že Kia Ceed SW stojí nejméně 444.980 Kč, Renault Megane Grandtour 494 900 Kč, Seat Leon Sportstourer 539 900 Kč, Opel Astra Sports Tourer 582.990 Kč, Ford Focus Kombi 564.900 Kč a Volkswagen Golf Variant 585.900 Kč. Čili Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI v tomto srovnání nevypadá vůbec zle... Trochu postaru A špatně nevypadá ani vzhledově. I když Hyundai v současnosti nabízí několik modelů s poměrně odvážným a osobitým designem, i30 mezi ně nepatří. Kombík z Nošovic je spíše decentní a nenápadný. Z jeho vzhledu vyzařuje snaha o líbivost a čistotu - je prostě navržený umírněně tak, aby se zamlouval co nejvíce lidem. Podobně jako to léta dělá třeba Volkswagen s Golfem. Podobně střízlivě působí i interiér. Na pohled může vypadat nudně a plastově, ale co se ergonomie a funkční stránky týče, je docela chytře vymyšlený. Hyundai i30 kombi 1,6 GDI – Óda na kufr Má například skvělé a výrazně tvarované sedačky, potěší také množstvím a objemem odkládacích prostor a slušná je i jeho prostornost. Místem pro cestující na zadních sedadlech se sice i30 nemůže rovnat s octavií, ale škodovka si vždy zakládala na tom, že nabízí kus auta navíc. Celkově na tom však Hyundai, který je klasickým zástupcem nižší střední třídy, není špatně. S výškou 182 centimetrů jsem měl za sedadlem řidiče, nastaveným pro sebe, ještě rezervu před koleny i nad hlavou. Z pohledu řidiče se mi docela líbí, že je vnitřek poměrně jednoduchý, nekomplikovaný a takový staromilský. Během jízdy sledujete přehledný přístrojový štít s tradičními analogovými budíky a blízko zornému poli máte také displej infotainmentu, který výrobce umístil na vrch palubní desky. Obrazovka možná neohromí úhlopříčkou, má "jen" osm palců, ale mnohem důležitější je jemnost grafiky a především dobrá čitelnost. K té přispívá i provedení samotného multimediálního systému, který má přehledné a svižné prostředí. Okolo displeje pak najdeme fyzická tlačítka, což možná v době, kdy frčí různé dotykové plochy, nepůsobí úplně moderně, ale zato jde o skvěle funkční řešení, které výrazně zrychluje a usnadňuje ovládání. To samé se dá říct o dalších ovladačích na palubce a středovém panelu. Tlačítka jsou navíc docela velká, takže po nich brzy budete sahat pohotově poslepu. A to je přece fajn. Zbývá nám ještě návštěva zavazadlového prostoru. V základu i30 kombi nabízí 602 litrů, což je na vůz takových rozměrů hodně slušná hodnota. Zajímavé je, že v případě nejvyšší výbavy Style máte na výběr ze dvou uspořádání. Standardem je zavazadelník s využitelnou výškou po krycí roletu 54 cm, můžete ale zvolit také provedení s využitelnou výškou po roletu 43 cm. V prvním případě dostanete hluboký kufr, ve druhém pak řešení s úložnými přihrádkami pod podlahou a rovnou plochou po sklopení zadních opěradel. Bez mezipodlahy jinak vznikne vcelku výrazný schod. Po sklopení opěradel je k dispozici 1650 litrů.

Motor, jízdní vlastnosti Čipera Hyundai pro i30 kombi nabízí celkem pět motorizací, tři spalují benzin, dvě jezdí na naftu. Vznětové jednotky zastupují dvě varianty čtyřválcové šestnáctistovky - jedna má 85 kW, výkonnější 100 kW. Silnější provedení ovšem můžete mít výhradně s nejvyšší výbavou Style, takže cenou začíná na 479.990 Kč s už zmíněnou Prémií, bez ní vyjde na minimálně 519.900 Kč. Myslím, že právě i cenový rozdíl a možnost kombinace s levnější výbavou by mohly přidat ještě něco na atraktivitě testované zážehové čtrnáctistovky s turbem. Jinak kromě ní výrobce nabízí také atmosférickou jedna-čtyřku a přeplňovaný litrový tříválec. Oba jsou samozřejmě levnější než vrcholná jednotka, ale přesto bych doporučil si za nejsilnější 1.4 T-GDI připlatit. Hyundai i30 Fastback N Performance – Nikam nepatří, ale je skvělý Je to opravdu příjemný motor. Naladěn je na 103 kW a 242 N.m, což na kompaktní kombík bohatě stačí. Nesmíte pochopitelně očekávat zázraky, ale na bezstarostné cestování po tuzemských silnicích se všemi možnými nástrahami, jako jsou táhlá stoupání, sváteční "piloti" či kamiony, které je nutné občas rychle předjet, má síly dost - i když je auto naložené. Turbomotor se nechá ochotně vytáčet a díky přeplňování hezky funguje v širokém spektru otáček. Řidič se o něj tedy nemusí moc starat - kvůli akceleraci totiž není potřeba vždy podřazovat. Stačí šlápnout na plyn a jedna-čtyřka se po chvilce, kterou potřebuje k "probrání" turbodmychadlo, hezky sebere. A nevadí ji ani nízké otáčky, nedusí se v nich, ani neduní. Jde o vyloženě uživatelský přívětivý motor. Navíc má v otáčkách docela hezký zvuk - většinou je ale tichý a kultivovaný. Potěšit dovede také spotřebou. Za dva týdny jsem měl dlouhodobý průměr 7,3 l/100 km, ale během testu jsem jezdil hodně po Praze (navíc ucpané, blížily se Vánoce). Mimo město a dálnice se dá snadno jezdit okolo šesti. Abych ale jen nechválil, připomínku mám k řazení, které by mohlo být přesnější. Několikrát se mi stalo, že jsem na první pokus "nenašel" třetí rychlostní stupeň, řadička se totiž před "docvaknutím" zvláštně zadrhla. Možná však šlo o problém jen našeho testovacího vozu. Hezký kompromis Když Hyundai současnou generaci i30 představoval, tvrdil, že jde o "auto pro všechny". Tahle snaha je z vozu skutečně cítit, nejen z uhlazeného vzhledu a "normálního" interiéru, ale zejména z naladění podvozku. Myslelo se hlavně na pohodlí, klid a stabilitu. Hyundai dobře tlumí jak jednotlivé nerovnosti, tak souvisle rozbitou vozovku. Prostor pro zlepšení tu ale je, automobilka by mohla zapracovat hlavně na odhlučnění. Především od kol se občas na horším povrchu ozývá až příliš velký hluk. Měkčí podvozek s víceprvkovou zadní nápravou velice slušně funguje i v zatáčkách. Ano, i30 rozhodně není nejřidičtější kompaktní kombík, jaký si můžete koupit, ale svižnou jízdu po okreskách zvládne se ctí. Řízení sice působí trochu uměle, ale není zase úplně odtažité a je poměrně přesné. V oblouku se Hyundai přehnaně nenaklání, dokáže statečně držet zvolenou stopu a ve vysokých rychlostech působí stabilně. Ale upřímně - pochybuji, že by si i30 kombi vybral někdo, kdo by od ní čekal nezapomenutelné zážitky z jízdy. Pokud ano, byl by asi zklamaný. Síla tohoto vozu spočívá jinde.

