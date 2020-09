Škoda Auto vstupuje do nové éry. Oficiálně přichází s prvním elektromobilem nové generace, postaveným na základech modulární platformy MEB, který má prorazit ve světě aut na elektřinu. Jmenuje se Enyaq iV a dnes se oficiálně představuje světu. My už si však odhalený vůz mohli prohlédnout s předstihem.

S vozem jsme se již svezli v prototypovém stádiu, s pečlivým zamaskováním, když nám byl hotový vůz odhalený jen na okamžik. Nyní jsme si však už Enyaqa iV mohli pečlivě prohlédnout a osahat bez kamufláže, byť pouze staticky.

Prezentace Enyaqu iV pro novináře probíhala jako již tradičně v jednom ateliéru ukrytém ne tak daleko od Mladé Boleslavi, kde jsme si mohli prohlédnout a osahat exemplář úvodní edice Founders Edition v nezvyklém šedozelenkavém laku.

Fotografie a videa řeknou o novém Enyaqu iV (Škoda nijak neapeluje na výslovnosti, jen zdůrazňuje přídomek „aj ví“) hodně, osobní dojem je však vždy nejdůležitější. A ten byl pro mě hodně pozitivní.

Zkrátka hezký crossover

Když na mně Škoda Enyaq iV v ateliéru vykoukla poprvé, řekl jsem si, že je to fakt hezké auto. A podobně mluvili i kolegové, kteří se prezentace účastnili se mnou. Enyaq iV je zakladatelem nové rodiny elektromobilů se specifickou technikou a s tím souvisí také svébytný vzhled, který nepřipomíná nic, co dnes z Mladé Boleslavi známe.

Strmá příď vychází ze studie Vision iV prezentované poprvé v roce 2019. Standardně diodové světlomety (za příplatek Matrix LED) mají shodný tvar, opticky však působí větší. Autu spolu s ostrými hranami dodávají agresivní důraz, zvýrazněný u úvodní edice Founders Edition svébytnými nárazníky, které se odlišují od běžných variant.

Nechybí pak možnost podsvícení masky, když osvětlená jsou i diodová „žebra,“ což při odemykání a zamykání vytváří působivý grafický efekt. Je to blbost, ale rozhodně to naživo stojí za to. Navíc to připomíná luxusní bavoráky, což mezi mainstreamovými modely udělá velký dojem. Tzv. Crystal Face bude mimochodem standardem pro Founders Edition a RS, objednat bude možné i pro verze 80 a 80X.

Celkově pak auto působí vcelku nízké, směrem vzad klesající linie střechy pak opět přispívá sportovnímu stylu. Právě díky výšce mimochodem lze Enyaq iV zařadit mezi crossovery, se svými 1.618 mm výšky totiž vyplňuje mezeru mezi 1.468 mm vysokou Octavií Combi a 1.660 mm vysokým SUV Kodiaq. Z hlediska délky je ale přitom Enyaq iV se svými 4.648 mm o chlup kratší než právě Octavia Combi (4.689 mm), což vzhledem k celkové siluetě vůbec nevypadá.

Porovnání škodovek Octavia Combi Enyaq Kodiaq Délka (mm) 4689 4648 4697 Šířka (mm) 1829 1877 1882 Výška (mm) 1468 1618 1660 Rozvor (mm) 2686 2765 2791 Kufr (l) 640/1700 585/1711 835/2065

Pohled na záď pak pro mě přináší jediné zklamání z celku. Zadní partie je hladká a rozměrnou masu plechu pátých dveří opticky rozbíjí jen nápis Škoda. Registrační značka je umístěna v nárazníku, a tak celek na mně působí trochu neforemně. Škodovácké logo místo nápisu by rozměrnou plochu podle mého názoru oživilo elegantněji. Poukážu pak ještě na to, že zde není ani nějaký náznak výfuku, Enyaq iV tudíž nijak nezakrývá svůj čistě elektrický pohon.

Celkově má každopádně Enyaq iV šmrnc. Už výchozí varianta působí dost atleticky, což má dále zdůraznit později uvedená varianta kupé, která dorazí s několikaměsíčním zpožděním. Design Enyaqu iV mimochodem rozpracovával ještě tým Josefa Kabaně, dnešní šéfdesignér značky Oliver Stefani už jen dílo dokončoval. Ryze Stefaniho dílo bude až čtvrtá generace Fabie.

Až nečekaný luxus

Podobně svébytná je také kabina, což ostatně naznačil jak již zmíněný koncept Vision iV, tak zveřejněné skici nebo Volkswagen ID.3 využívající shodný základ v podobě platformy MEB vyvinuté pro elektromobily. Před řidičem se nachází jen minimalistický přístrojový štít tvořený digitální obrazovkou s úhlopříčkou 5,3 palce. Více vlastně není potřeba, vždyť třeba otáčkoměr u elektromobilů nepotřebujete sledovat. Navíc tu bude k dispozici velký head-up displej promítající informace na čelní sklo.

Většina ovládání se soustředila do volně stojícího displeje na středovém panelu. Ten je opravdu úctyhodný, ostatně má úhlopříčku 13 palců! To je i na dnešní poměry hodně a Škoda tím určitě získá fanoušky mezi mladými milujícími chytré telefony.

Multimediální systém vychází z toho v Octavii, rozšiřuje však funkce o prvky spjaté s elektromobilitou. Na jeho funkčnost se však zaměříme až někdy jindy, během prvních jízd, zatím zdůrazním jen to, že oba displeje mají ostrý a jasný obraz s detailním rozlišením.

Hlavně se mně ale líbily použité materiály uvnitř, které navozují zcela nový dojem. Ostatně výbavové stupně budou jinak nazvány než u tradičních modelů značky. Místo Activu nebo Stylu to bude Loft, Lodge, Lounge nebo Suite navozující odlišnou atmosféru. Ostatně i samotné příplatky se změní, místo přehršle samostatných prvků budou k dispozici různé balíčky čítající vícero prvků, což má údajně zjednodušit nabídku.

Celkově pak musím říct, že interiér Enyaqu iV působí hodně osobitě, a to přestože tu logicky nechybí část dobře známých koncernových dílů. S novou Octavií je tak shodný třeba klíček, stejně tak válcovité ovladače na multimediálním volantu. Ten je ale na rozdíl od Octavie klasicky tříramenný a nikoliv dvouramenný.

Bohatý prostor

Třeba ovladač pro jízdu je ale v tomto případě svébytný a ještě minimalističtější než u nové Octavie s příplatkovou převodovkou DSG. Středový tunel pak byl částečně zachován, nabízí však dvě patra odkládacích prostorů. Loketní opěrka mezi předními sedadly pak ukrývá hluboký prostor.

Vedle osobitého ztvárnění a zajímavých materiálů mně zaujala ještě prostornost. Ještě jednou připomenu, že je Enyaq iV o chlup kratší než Octavia Combi, na zadních sedadlech mám ale před koleny přehršel místa. V tomto směru se zkrátka hodí svébytná platforma pro elektromobily, s bateriemi uloženými v podlaze. I proto cestujícího vzadu uprostřed neomezuje klasický tunel. Zadní lavice pak pečlivě podpírá stehna, nad hlavou mám ale i kvůli nízké linii střechy se svojí výškou 185 cm jen lehkou rezervu.

Tradiční silnou stránkou Škodovek bývá také objemný zavazadelník, což platí i pro Enyaq iV. Udávaný objem 585 litrů je opravdu slušný, což potvrzuje i pohled pod víko zavazadelníku. Materiálů na fotografií si ale v tomto případě zatím moc nevšímejte, je na nich ještě znát, že prohlížený Enyaq iV byl ještě předsériový exemplář.

Škoda navíc jako již tradičně myslela na osobité simply clever prvky, v tomto případě přizpůsobené čistě elektrickému pohonu. Dobíjecí zásuvku tak doplní speciální clona jako ochrana před padajícím sněhem, typická škrabka se pak z pod víčka zásuvky přesunula do pátých dveří – při dobíjení by nebyla nijak chráněná před nenechavci. Nechybí ani organizér pod podlahou zavazadelníku zahrnující vytyčený prostor pro dobíjecí kabely. V tomto směru ale bude výhodou spíše pořízení vozu s pokročilým hudebním systémem se subwooferem vzadu, který prostor pro kabely bude mít ve vykrojení po straně zavazadelníku. Díky tomu se ke kabelu snáze dostanete, protože ho nebudete muset hledat někde pod zavazadly. Již známými detaily jsou pak deštníky v předních dveřích, sklopné stolky pro zadní cestující nebo paket pro spaní.

Různé verze

V krátkosti pak zmiňme ještě nabídku verzí, které se liší podle výkonu použitého elektromotoru a kapacity baterií. Základ v podobě modelu 50 s 55kWh akumulátorem a jedním, zadním, elektromotorem o výkonu 109 kW na českém trhu dostupný nebude, určen je hlavně pro trhy s velkými městy, kde dojezd tolik neřeší.

Tuzemským základem tudíž bude provedení 60 s 62kWh akumulátorem a elektromotorem o výkonu 132 kW. Nad ním pak bude stát varianta 80 s 82kWh baterií a výkonem 150 kW. Pořídit bude možné i s pohonem všech kol, v podobě tzv. modelu 80X, u něhož zadní elektromotor o výkonu 150 kW doplní ještě přední, se 75 kW. Elektronika ale bude nastavena tak, aby kombinovaný výkon nikdy nepřesáhl hodnotu 195 kW. Vrcholem pak bude RS se stejnými motory jako 80X, které však budou schopny společně poskytovat maximální výkon.

Jako první se začne prodávat osmdesátková verze a také úvodní edice Founders Edition se specifickým vzhledem a výbavou, která vznikne jen v 1895 exemplářích na oslavu roku založení mladoboleslavské automobilky. Spuštěny budou také předobjednávky a rezervace na šedesátkovou variantu, která dorazí s mírným zpožděním. Až později očekávejme vrcholné RS.

První vozy se u zákazníků mají objevit někdy na přelomu února a března 2021, což je i kvůli pandemii koronaviru mírné zpoždění proti původním plánům. Výroba každopádně odstartuje ještě letos, v Mladé Boleslavi, a to na montážní lince sdílené s Octavií. Unikátem tedy bude montáž modelů se zcela odlišným základem na jedné lince.

Poháněcí ústrojí - Verze Škody Enyaq 50 60 80 80X RS Kapacita Li-Ion akulumátorů 55 kWh 62 kWh 82 kWh 82 kWh 82 kWh Pohon zadní zadní zadní 4x4 4x4 Přední asynchronní elektromotor - - - až 75 kW, 150 Nm* 75 kW, 150 Nm Zadní synchronní elektromotor 109 kW, 220 Nm 132 kW, 310 Nm 150 kW, 310 Nm až 150 kW, 310 Nm* 150 kW, 310 Nm Celkový výkon 109 kW 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW Dojezd dle měření WLTP 340? km 390 km 510 km 460 km 460 km Zrychlení 0-100 km/h 11,5 s 8,7 s 8,5 s 6,9 s 6,2 s Maximální rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h Hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu 0/0 kg 750/1000 kg 750/1200 kg * u verze 80X jsou použity stejné motory jako u RS, ale elektronika je kombinuje tak, aby okamžité maximum nepřesáhlo 195 kW a 425 Nm.

Závěr

První statické dojmy z nové Škody Enyaq iV jsou tak pozitivní. První elektromobil Škodovky nové generace vypadá k světu a má až nečekaně luxusní interiér, ten se v rámci vnitrokoncernových tlaků nemusí zástupcům některých značek líbit. Auto potěší i prostornou kabinou a velkorysým zavazadelníkem.

Přesto Enyaq iV nebude mít na trhu jednoduchý úkol. Jakožto elektromobil vstupuje do prodeje spíše kvůli politickým nařízením než zákaznickému zájmu, a tak bude muset klienty teprve přesvědčit, že ho opravdu chtějí. Jak se mu to podaří, uvidíme již brzy. Škoda tento týden spouští objednávky na českém trhu. Ceny startují na částce 1.059.900 korun.