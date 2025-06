Hyundai konečně nabídne pořádný pick-up. Postaví se v Česku známým legendám

Automobilka Kia se před nedávnem přidala k tradičním výrobcům pick-upů, jako je Isuzu, Ford, Chevrolet či Toyota, modelem Tasman. V nabídce sesterského Hyundaie takové auto dosud chybí, avšak to by se mohlo změnit. Vyplývá to ze slov šéfa australské divize značky Dona Romana.

Ten místním médiím řekl, že pick-up bude – ale že automobilka zatím neví ani to, jakou bude mít formu a kdy přijde. „Doba bude záviset na tom, jaký typ pick-upu vyvineme,“ řekl Romano. Nabízela by se technická příbuznost s Kiou Tasman; v takovém případě by mohl vůz být na trhu „brzy“.

Kia Tasman má klasickou konstrukci využívající žebřinový rám a pohání ji 2,5l zážehový nebo 2,2l vznětový čtyřválec. Motory jsou párované s 6st. manuální nebo 8st. automatickou převodovkou a hnací náprava může být buď zadní, nebo obě.

Kromě tradiční techniky by pick-up značky Hyundai mohl být i elektrický. Takové vozidlo by ovšem bylo větší než konkurence v podobě Fordu Ranger či Toyoty Hilux, navíc přinejmenším v Austrálii o elektrické pick-upy není velký zájem.

Ve hře je však také možnost spolupráce s General Motors. S tímto americkým koncernem Hyundai ve třetím čtvrtletí roku 2024 začalo hledat oblasti vývoje, kde by byla možná spolupráce. Bližších informací je zatím málo, ale společný vývoj pick-upu – anebo prostě použití techniky modelu Colorado pro vývoj pick-upu Hyundai – nemůžeme vyloučit.

„Podívali bychom se, co je dostupné od GM,“ řekl Romano. „Mým cílem je dostat něco do fáze (…) produkce a také mít na své straně dealery do tří let,“ dodal s tím, že Hyundai má „strategickou alianci s GM, ale nejen v oblasti užitkových aut. Chceme mít více možností a GM je toho součástí“.

Hyundai už má v nabídce pick-up – model Santa Cruz, prodávaný v Severní Americe. Je to ovšem kompaktní pick-up s malou korbou a samonosnou karoserií. Konkuruje Fordu Maverick, nikoliv rangeru či Toyotě Hilux. Příchod nového, většího pick-upu Hyundai do Evropy je zatím nejistý, ale příliš bychom na to nesázeli.

Kia Tasman • Zdroj: Kia

Zdroj: Drive.com.au | zdroj foto, videa: Kia, Hyundai