Hyundai Santa Fe – Rodinný ideál s kontroverzní tváří

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Kategorie SUV prošla v minulých letech nebývalou expanzí, když se její nabídka rozšířila všemi směry. SUV je dnes tolik, že už je musíme pro odlišení dělit do velikostních kategorií jako konvenční vozy. Top pozice v prodejních statistikách převzali noví hráči, na trhu však zůstávají rovněž stálice, které tu byly už dávno před všemi těmi Kodiaqy, Captury nebo Crosslandy. Jednou z nich je i Hyundai Santa Fe, který se od loňského roku prodává už ve své čtvrté generaci.

A ta si musí poradit s mnohem širší konkurencí než kdysi jeho předchůdci. Jestliže první generace z počátku milénia soupeřila jen s takovými vozy jako Kia Sorento, Nissan Patrol nebo třeba Volvo XC90 a Land Rover Discovery, ta dnešní si musí poradit s mnoha novinkami posledních let, mimo jiné Škodou Kodiaq, Volkswagenem Tiguan Allspace a Seatem Tarraco.

Nepřehlédnutelný dostavník

Nejen to dokazuje, kam se segment dnes nazývaný „středně velká SUV“ (z amerického mid-size SUV) velikostně posunul. Jestliže první generace Santa Fe z roku 2000 byla pětimístným vozem, dlouhým 4.500 mm, dnešní provedení nabízí prostor až pro sedm osob a na délku měří 4.770 mm.

Hyundai se navíc výrazně proměnil i ve srovnání s přímým předchůdcem. Oproti třetí generaci se nové Santa Fe natáhlo o 80 mm, z nabídky totiž vypadlo natažené provedení Grand Santa Fe (v USA ho nahradí nový, ještě větší model Palisade), a tak už výchozí varianta musí uspokojit zájemce o tři řady sedadel.

Zcela přepracován byl také vzhled. Hyundai rozhodně nejde cestou evoluce jako třeba Volkswagen, místo toho Santa Fe radikálně proměnil. Z konzervativně tvarovaného rodinného SUV se tak v nové generaci stal originálně řešený automobil, který je díky dnes tak oblíbené přídi s rozdělenými světlomety na ulici nepřehlédnutelný.

Na první pohled komplikované řešení s úzkými diodami denního svícení, čočkami hlavních světlometů v postranních „kapsách“ a originálně prohnutou maskou chladiče však v reálném provozu funguje a vcelku se nám líbí. Zároveň ale chápeme každého, kdo řekne, že už je toho „trochu moc.“ Mezigeneračně se výrazně změnila také záď, se svými úzkými koncovými světly.

Přehledná a luxusní kabina

Interiér už možná tak nápaditě řešený není, vsadilo se ale na praktičnost a intuitivnost, což je jedině dobře. Koncepce s volně stojícím displejem multimediálního systému kráčí v duchu dnešní doby, ovladače jsou přehledně a logicky rozmístěny, že se uvnitř okamžitě zorientujete, a to i v množství tlačítek na multifunkčním volantu. Dotykový displej multimediálního systému (v testované variantě osmipalcový) si navíc uchovává konvenční tlačítka po stranách, což vždy kvitujeme.

Santa Fe na dnešní trendy navazuje také digitálním přístrojovým štítem, jeho jednoduchá grafika se nám ale líbí, protože zůstává přehledná. Pravdou ale je, že obrazovka by do přístrojového štítu mohla být zakomponována jemněji, po stranách ji totiž doplňují analogové ukazatele. Nevýhodou je ale DAB rádio – nelze automaticky přepnout pouze na analogové vysílání, po Praze tak mnohdy přeskakuje mezi frekvencemi, jak ztrácí a znovu nachází digitální signál, což není příliš komfortní.

Vytknout pak Hyundaii není co ani z hlediska materiálů a jejich zpracování. Podobně jako Sorento od sesterské Kie navozuje Santa Fe uvnitř vrcholné specifikace Premium hodně luxusní dojem. Kůži obšitou palubní desku doplňují i luxusní detaily typu ventilovaných předních sedadel, elektricky nastavitelného volantu, automatického odsunu sedadla řidiče pro snadnější nástup a výstup nebo třeba head-up displeje promítajícího informace přímo na čelní sklo. Ten mimochodem prakticky upozorňuje i na vozidla v mrtvém úhlu.

Na výbornou je to také z hlediska prostornosti. Místa je všemi směry nadbytek, a to jak v přední části, tak v druhé řadě sedadel. Přední sedačky jsou široce koncipované, uchovávají si však slušné boční vedení, a tak obstojně podrží také v zatáčkách. Vzadu je sedák dostatečně vysoko umístěný, místo tří, podobně širokých míst však Hyundai šel cestou úzkého prostředního místa a dvou širokých krajních míst, které tak nabízejí komfort srovnatelný s přední řadou. Pro převoz tří dětí to možná ideální není, dvěma dospělým to ale nabídne parádní komfort. K dispozici tu jsou navíc dva USB vstupy i zásuvka na 200 V.

Třetí řada sedadel je kompromisní, jak už to tak u těchto vozů bývá. Kvůli nízko usazené lavici se tu sedí s koleny skoro až u brady, dostatek místa pro nohy tady vytvoříte jen při posunu druhé řady vpřed. A to už se najednou musí uskrovnit i cestující v druhé řadě. Místa je tu každopádně o chlup více než v Kodiaqu.

Objem zavazadlového prostoru Hyundai v sedmimístné konfiguraci neudává, po sklopení třetí řady nicméně zavazadelník poskytuje objem 547 litrů. O chlup menší objem než v Kodiaqu by tolik nevadil, jako spíše nešikovná krycí roletka, která se při zasouvání neustále zamotává do bezpečnostních pásů zadních sedadel, protože v příchytkách nedrží. V podlaze pak najdete jen malý odkládací prostor na drobnosti.