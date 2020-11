Hyundai se může zvládnout vyrovnat Land Cruiseru. Důkazem má být i30 N

Korejská automobilka Hyundai podle zákulisních zpráv vyvíjí žebřinový rám, který by vedle pick-upu mohl použít i drsný offroad. Prý by se zvládnul vyrovnat legendární Toyotě Land Cruiser.

Hyundai dnes nabízí už opravdu široké portfolio modelů. Pro Evropu je tu miniaturní i10 nebo hot hatch i30 N, třeba pro USA zase sedan Elantra nebo obří SUV Palisade. Nechybí ani alternativy včetně několika druhů hybridů, elektromobilů nebo rovnou vodíkové SUV Nexo. Naopak v nabídce značky pořád chybí nějaký pick-up, případně offroad. Nezmění se to však?

Vyloučeno to není, protože už delší dobu se spekuluje o tom, že koncern Hyundai vyvíjí žebřinový rám primárně určený pro údajně chystaný pick-up. A jelikož se dnes musí snižovat náklady všude, kde se dá, tato technika by mohla být užita ve vícero modelech. Pro svůj pick-up by ji užila také Kia, zatímco Hyundai by ji mohl použít také pro odvozený offroad.

To je totiž segment, v němž globálně působící firma také v tuto chvíli nefiguruje, což pro zákazníky z určitých koutů světa může být chyba. Vždyť v Austrálii nebo na Středním východě by o takový automobil mohli mít velký zájem.

Vedení údajné přípravy takového automobilu nijak nekomentuje, zároveň však její management věří, že by Hyundai mezi terénními auty dokázal uspět. „Nemyslím si, že by byl problém, kdybychom na trh uvedli terénní auto. Myslím si, že jsme s věcmi jako i30 N dokázali, že umíme úspěšně změnit tradiční myšlení zákazníků všech těch RS a GTI,“ uvedl produktový šéf australského zastoupení Hyundaie Andrew Tuitahi pro tamější server CarsGuide, který tím naznačil, že se případného srovnání se zavedenými vozy jako Toyota Land Cruiser rozhodně nebojí.

V tuto chvíli každopádně není vůbec jisté, že se takový automobil skutečně v Koreji vyvíjí. Tuitahi totiž může jen prozkoumávat terén a potenciální reakce.

Jistější je však příchod pick-upu, a to minimálně toho se znaky Kia. Mluví se sice o něm už nekolik let, loni ale šéf australského zastoupení značky Damien Meredith dal vcelku konkrétně najevo, že takové auto je v přípravách a dorazí někdy mezi lety 2022 a 2023. Podle Mereditha pak nemá jít jen o nějakou stylovku, ale poctivý pracovní nástroj.

V útrobách by pak podle posledních zpráv měl pracovat třílitrový vznětový šestiválec prezentovaný v luxusním SUV Genesis GV80, v němž poskytuje 205 kW. Otázkou však je, zda plány neovlivnila pandemie koronaviru, která přinutila změnit uvádění novinek mnohých značek.