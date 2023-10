Speciální Hyundai Ioniq 5 na řadě míst připomíná Mickeyho Mouse a bude k mání v omezeném počtu kusů, ale nejzajímavější prvek konceptu se do produkční verze nedostal.

Partnerství automobilky Hyundai a amerického zábavního konglomerátu The Walt Disney Company dalo vzniknout limitce na základě elektromobilu Ioniq 5. Disney totiž slaví 100 let – firma byla založena Walterem Eliasem Disneym 16. října 1923. A to si žádá, alespoň dle marketérů Hyundai, tisícikusovou výroční edici ioniqu 5.

Je produkční verzí konceptu Disney100 Platinum, který se odhalil v dubnu na newyorském autosalonu, ovšem chybí mu ten nejvýraznější prvek – displej v přední masce, který ukazoval tancující skřítky, ohňostroj či jiskření.

Místo něj je tu speciální startovací obrazovka infotainmentu, která kombinuje ikonickou Disneyho hudbu s logem Disney100. Loga jsou i na dalších místech interiéru a také vnitřek dostal unikátní čalounění, dekor na dveřích se symbolem hlavy Mickeyho Mouse, nejznámější postavičky Disneyho světa.

Z výrazných prvků zbývají kola, jejichž design opět připomíná Mickeyho Mouse, a matné lakování ve zlatém odstínu Gravity. Samozřejmostí jsou plakety s nápisem „Disney100 Platinum“.

Hyundai je „exkluzivní sponzor události Disney100, oslavy nadčasových příběhů a nezapomenutelných postav, z oblasti automotive Severní Ameriky“, uvádí automobilka. Vcelku exkluzivní bude i výroční ioniq 5 – zmíněnou tisícovku kusů bude možné si pořídit zkraje příštího roku.