Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Hyundai do moderního světa elektromobility přijel ve velkém stylu. S aerodynamickým elektromobilem Ioniq 6 letos obhájil titul Světového auta roku, když navázal na loňský úspěch. Jihokorejci ovládli nejprestižnější globální automobilovou anketu i v předcházejícím ročníku s elektrickým Ioniqem 5. Ten přinesl spoustu zajímavých nápadů a spojil je s pokročilými technologiemi.

Vzpomínám si, jak na mě Hyundai Ioniq 5 udělal dojem už při našem prvním setkání. Pokud o něm přemýšlíte jako o dalším zbytečném elektrickém SUV, musím vás vrátit nohama na zem. Hyundai Ioniq 5 je při živém setkání trochu zvláštní elektromobil, protože velikostně připomíná kompaktní SUV, ale má proporce hatchbacku. A když se na něj podíváte detailněji, zjistíte, že kombinuje charakteristické rysy pro originální Lancii Delta i DeLorean DMC-12.

Původem jihokorejská značka se však inspirovala jinde. Retro design elektrického Ioniqu 5 vzdává hold konceptu Hyundai Pony ze sedmdesátých let, který byl dílem italského studia Italdesign. To bylo charakteristické ostrými liniemi a vyvinulo i Lancii a DeLorean. Vraťme se ale do současnosti, protože Hyundai Ioniq 5 nemá za cíl ohlížet se do minulosti s myšlenkou, že tehdy to bylo lepší. Ukazuje budoucnost.

Na digitální zrcátka si zvyknete rychle

Ioniq 5 je pro Hyundai klíčovým elektromobilem a nepřetržitě vyvíjí evoluce. S nejmodernějším modelovým rokem 2023 se také v Evropě začal prodávat s volitelnými kamerami nahrazujícími standardní zpětná zrcátka, jejichž kompaktnější rozměry zmenšují celkovou čelní plochu vozu a snižují aerodynamický odpor. Moderní systém současně slibuje lepší výhled za špatného počasí.

Uživatelsky je to nejvýraznější novinka Ioniqu 5. U většiny nových elektromobilů často potřebujete více času na zvyk, ale tady jsou kamery a displeje docela intuitivní. Asi nikdy nezapomenu, jak jsem se sžíval s tehdy inovativními kamerami v Audi e-tron – skrze okno jsem se nejprve podíval na samotnou kameru, až následně jsem sklopil zrak na displej pod spodní hranou čelního okna. Bylo to nepraktické.

Hyundai na to šel chytřeji. Vsadil na větší obrazovky překrývající výhled z bočních oken, a navíc zachoval tradiční obdélníkový tvar displejů. Zpravidla vám tak stačí obyčejné mrknutí okem na obrazovku, aniž byste si uvědomili, že nesledujete obraz ve skutečném zrcátku. Při přejíždění z pruhu do pruhu, vám navíc orientaci v prostoru usnadňují osy zobrazující se s aktivací směrovky. Nehrozí tedy kolize s jiným účastníkem provozu.

Hyundai Ioniq 5 Power 77 kWh AWD

Normální jízda je i s kamery bezstarostná, teprve při couvání začíná zábava. V nejmodernějších autech s couvacími kamerami a armádami asistentů zvládnout bezpečně couvat i méně talentovaní řidiči, ale pravdou je, že se zpětnými kamerami je to zvláštní. Když jsem v Ioniqu 5 v našich redakčních garážích couval podél betonové zdi, začal jsem si říkat, že mi chybí odhad.

Pokud jde o orientaci v těsnějším prostoru, klasická zrcátka jsou zkrátka intuitivnější. Hlavním důvodem je skutečnost, že na obrazovkách vidíte výrazně menší část vašeho vozu než v tradičních zrcátkách. Chvílemi to působí až nepřirozeně.

A kolik nová technologie pro koukání se za sebe stojí? Hyundai digitální vnější zrcátka prodává v paketu Technology za 70.000 Kč. Součástí je i asistent zabraňující kolizi při couvání, dálkově ovládaný autonomní parkovací asistent, 360stupňový kamerový systém, kamerové sledování mrtvého úhlu, autonomní nouzové brzdění s detekcí chodců, cyklistů a varování před čelní srážkou při odbočování vlevo a změně jízdního pruhu.

Video se připravuje ...

Dokonalá prostornost elektromobilu

Hyundai Ioniq 5 je na evropském trhu teprve přibližně dva roky, takže se s modelovým rokem 2023 v kabině nijak nezměnil, ale i přesto musím připomenout jednu zásadní vlastnost. Po stále častějších zkušenostech s konkurenty i jinými elektromobily je jedním z mála modelů na našem trhu, který dokonale těží výhody elektrické architektury pro maximální prostornost interiéru. Za volantem si připadáte jako v obýváku.

Představte si, že jste v prostorných křeslech, v rukách máte volant bez identity (beze znaku, aby vás zbytečně nerušil) a okolo sebe máte až neuvěřitelně prostoru. Hyundai naplno využil plochou podlahu ukrývající vysokonapěťový akumulátor a s kompaktně řešeným středovým tunelem a nepřekážející palubní deskou vám poskytuje až nezvykle bohatě místa na nohy. Příjemnému pocitu na palubě současně pomáhají i světlé materiály a solidní prosvětlení.

A když přijedete na nabíječku, nijak se při čekání během čerpání elektřiny netísníte v interiéru. A dokonce si můžete odpočinout na komfortnějším sedadle spolujezdce s relaxačním módem. Vrcholná výbava Style Premium je vybavena odvětrávanými koženými sedadly s ekologicky zpracovanou kůží. Drobnosti si pak můžete odložit do objemného šuplíku v palubní desce.

K praktičnosti a chytře vymyšlenému interiéru pouze připomenu nejdůležitější fakta. Architektura kabiny spojuje 12” virtuální kokpit s head-up displejem a rozšířenou realitou s 12” dotykovou obrazovkou infotainmentu. K dispozici vám je bezdrátová nabíječka se standardem Qi, několik USB portů a zásuvky na 12 a 230 voltů. Do zavazadlového prostoru standardně dáte až 527 litrů nákladu.