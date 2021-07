Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV – S rozpaky

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

A když už jsem u chyb, testované auto z nějakého důvodu odmítalo uložit mé nastavení sedadla do paměti. Teď pominu, že Tucson tuhle jednoduchou záležitost neumožňuje učinit za jízdy (což upřímně nechápu, nevím, co je na stisku dvou tlačítek ve dveřích nebezpečného), ale po každém opětovném nastartování se prostě sedačka odmítla přisunout k volantu. Pomohlo až vypnutí „amerického“ odsouvání sedadla při vystupování.

Motor, jízdní vlastnosti

Ten nejvýkonnější

Plug-in hybridní Tucson představuje nejvýkonnější motorizaci v nabídce. Pohonné ústrojí tvoří turbodmychadlem přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,6 litru (1.6 T-GDI), vybavený technologií kontinuálně proměnného časování ventilů, a synchronní elektromotor s permanentním magnetem. Soustavu doplňuje šestistupňová automatická převodovka s hydrodynamickým měničem, standardem je pohon všech kol.

Benzinový čtyřválec poskytuje maximální výkon 132 kW a nejvyšší točivý moment 265 N.m, elektromotor dává až 67 kW (Hyundai uvádí 66,9…) a 304 N.m. Celkový výkon soustavy dosahuje 195 kW, „krouťák“ pak 350 N.m. Plug-in hybrid zrychluje z klidu na stovku za 8,2 sekundy a rozjede se až na 191 km/h.

Jestli zvažujete koupi externě nabíjitelného hybridu, pak je to jistě hlavně proto, že vás láká možnost jezdit jen na elektřinu. Elektromotor v Tucsonu PHEV čerpá energii z lithium-iontového polymerového trakčního akumulátoru s kapacitou 13,8 kWh, která by podle oficiálních dat měla zajistit elektrický dojezd až 62 kilometrů, v městském provozu pak dokonce 74 km.

Já jsem každopádně na elektřinu ujel nejvýš 69,2 km, a to v letním městském a pomalejším, ale plynulém příměstském provozu – tedy v pro elektrifikované auto ideálních podmínkách. Větší zátěž s mnoha rozjezdy znamenala dojezd okolo 50 km.

Elektrický režim pochopitelně nabízí příjemně tichou a hladkou jízdu. U plug-in hybridního Tucsonu je ale potřeba hlídat si práci s plynovým pedálem. Zatímco snad u všech vozů tohoto typu, které jsem dosud řídil, spalovací motor do dění zapojíte prošlápnutím plynu „přes pojistku“, u Tucsonu stačí mnohem méně. Snadno se tak stane, že při snaze o výraznější akceleraci elektrický mód přerušíte nastartováním čtyřválce. Ve srovnání s jinými plug-iny je tedy Hyundai „méně elektromobilem a více hybridem“.

Zajímavé je dobíjení. Tucson umí maximální nabíjecí výkon 7,2 kW, takže prázdnou baterii nabijete do dvou hodin – a to dnes stále některé plug-in hybridy nedokážou. Mně například veřejná nabíječka ukázala „doplnění“ 11,487 kWh za hodinu a 40 minut.

V testech externě nabíjitelných hybridů často opakuji, že tahle auta mohou dávat smysl jen lidem, kteří mají možnost je pravidelně nabíjet, ideálně v cyklu „přes noc v zásuvce, přes den jezdit“, ale někdy se právě i schopnost relativně rychlého dobití mimo domov u veřejné nabíječky může hodit. Takže za to palec nahoru.

U Tucsonu mě také zaujalo, jakým způsobem ukazuje stav energie v akumulátoru. Zatímco u ostatních plug-inů často dochází k přepnutí do hybridního režimu s nulou u percentuálního vyjádření nabití baterie, u Hyundaie se tak stalo v momentě, kdy palubní počítač ukazoval 15procentní kapacitu. Nošovické SUV tak „netají“, že si v článcích neustále nechává nějakou elektřinu, kterou následně využívá zejména při rozjezdech.

I v hybridním režimu totiž auto dělá všechno pro to, aby se co nejvíc obešlo bez pomoci spalovacího motoru. Jinými slovy, jedna-šestku vyřazuje z provozu, jak jen může. Soustava na elektřinu spoléhá především při klidných rozjezdech (spalovák zapojuje až ve vyšších rychlostech) a popojíždění v koloně, motor ale samozřejmě odpojuje například při „plachtění“ nebo obecně nízké zátěži.

Samotný plug-in hybridní systém přitom funguje skvěle. Připojování spalovacího motoru probíhá většinou hladce a prakticky neznatelně, výborná je i spolupráce s automatickou převodovkou.

Svižný a houpavý

Spojení obou druhů pohonu Tucsonu dává také zajímavou dynamiku a především pružnost, zvlášť v režimu Sport, který z obou jednotek doluje maximum. Elektromotor svým okamžitým nástupem vyhlazuje zátah přeplňovaného čtyřválce, takže auto zrychluje velice pohotově, což se hodí například při předjíždění. Pro zajímavost jsem si zkusil na stopkách v telefonu změřit pružné zrychlení z 80 na 120 km/h, Tucson to vždy zvládl okolo pěti sekund.

A spotřeba v situacích, kdy vůz nemá „šťávu“ na čistě elektrický režim? Po Praze jsem jezdil za 8,1 l/100 km, na dálnici za 7,5 l/100 km a mimo větší města a dálnice za 5,6 l/100 km.

Jo a mimochodem, plug-in hybridní Tucson má kvůli přítomnosti elektrifikovaného ústrojí nejmenší palivovou nádrž ze všech motorizací, vejde se do ní jen 42 litrů benzinu. Klasický hybrid přitom pobere 52 litrů, ostatní verze 54.

Při jízdě pak z vozu přímo vyzařuje snaha konstruktérů o především komfortní projev. A na kvalitní silnici je pohodlí opravdu působivé, auto se elegantně vznáší a když potká terénní vlnu, jen se ladně zhoupne.

Jenže pak vjedete na rozbitou cestu nebo kočičí hlavy a skvělý dojem je najednou pryč. Hlavní problémy vidím tři: hluk od kol, vysokou hmotnost a snad až moc benevolentní chování tlumičů.

Ruch od kol se projevuje zejména na městské dlažbě nebo na vozovce se záplatami, spárami či „struhadlovým“ povrchem. V takových případech k posádce proniká zřetelný dusot, na kostkách dochází k rytmickému bubnování a na hrubém asfaltu se dostavuje poměrně hlasitý valivý hluk. Ne že by to bylo vyloženě rušivé, to zase ne, ale všimnete si. Pro úplnost - testované auto stálo na 19palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 235/50.

Je to však problém především akustický, co se týče „žehlení“ nerovností, v tom je do měkka naladěný podvozek velice schopný a působí příjemně poddajně.

Ale ani v tomto případě není jeho chování dokonalé. Ve spojení s hmotností blížící se dvěma tunám totiž měkké tlumiče v některých situacích dovolují karoserii na můj vkus až příliš velké pohyby. Zejména na zvlněné silnici jsem někdy měl pocit, že jsem se musel odlepit od země, až tak výrazně se karoserie na měkkém podvozku vzdálí od kol. Výrazná je pak i komprese při pohybu karoserie dolů. Částečným řešením může být přepnutí do sportovního jízdního režimu, v němž adaptivní podvozek ztuhne.

Vysoká hmotnost je znát také v zatáčkách a při rychlých změnách směru, v nichž plug-in hybridní Tucson v některých situacích působí trochu neohrabaně. A tenhle dojem opět jen podtrhuje měkčí naladění podvozku. Hyundai Tucson PHEV je jednoduše SUV, kterému nejvíc sedí klidná a plynulá jízda, na sportování ho moc neužije.