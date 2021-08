Hyundai zřejmě chystá vodíkový sporťák, detaily prozradí brzy

Jediným vodíkovým modelem v nabídce automobilky Hyundai je v současnosti SUV Nexo, které by již brzy mělo vstoupit na český trh. Ostatně automobilka už ho prezentuje i na webu českého zastoupení, kde připomíná jeho působivý dojezd až 666 km a rychlé tankování. Ostatně to už víme i z vlastních zkušeností.

Zásadní překážkou pro bezstarostný provoz vodíkových elektromobilů je sice v současnosti nedostatek plnících stanic, tedy alespoň v Česku a dalších mnoha státech, to by se však časem mělo změnit. S rostoucí infrastrukturou se navíc očekávají i nové vodíkové modely, přičemž jedním z nich by mohl být i sporťák značky Hyundai.

Na jeho existenci, nebo spíše prozatím jen vývoj, přitom automobilka upozornila krátkým videem, kterým zve na online fórum o své vodíkové budoucnosti. Fórum dostalo název Hydrogen Wave a konat se bude on-line 7. září na platformě YouTube.

V rámci tohoto fóra by se mělo diskutovat o možnostech budoucí udržitelné vodíkové společnosti, současně by však měla automobilka nabídnout pohled i do některých svých vizí či plánů pro vodíkovou budoucnost. Mluvit by se mělo také o různých strategiích a možnostech využití vodíku.

Jak přitom ukazuje jedno ze tří zveřejněných videí, která mají k fóru přitáhnout pozornost, i ve vodíkové budoucnosti by se měl najít prostor pro sportovní a možná i závodní vozy. Stroj na videu je přitom nejspíš pouze digitálním konceptem, svými tvary ostatně nepřipomíná nic ze současné nabídky značky. Snad jen jeho boční zadní okna se vzdáleně podobají modelu Veloster, zbytek tvaru však nesedí.

Specifická grafika na karoserii celkem účinně rozbíjí tvary vozu, zvlášť v kombinaci s pozadím okruhu. Na pravém předním blatníku má přitom QR-kód, který ale nikdy není dostatečně ostrý k využití. Zajímavý je však záběr jeho efektního průjezdu zatáčkou, který naznačuje přítomnost zadního pohonu, nebo pohonu všech kol s možností tzv. drift režimu.

Na jednom z dalších videí pak automobilka slibuje dlouhý dojezd na jedno natankování a mluví o dlouhých cestách s nákladem, načež se v záběru objevuje logo HTWO a zřejmě podvozek autobusu nebo tahače. HTWO je přitom značkou vodíkových palivových článků společnosti Hyundai. Automobilka už navíc vyrábí vodíkové nákladní vozy, které dodává například do Švýcarska, a v Kalifornii testuje vodíkové tahače XCIENT. Autobus by ale mohl být novinkou.

Poslední z videí pak ukazuje pohled na různá místa skrze plnící vodíkový ventil. Automobilka pak jen přidává heslo „Doplňte vodík, ať jste kdekoliv. Vodík je na cestě do světa,“ čímž by mohla naznačovat plány na výstavbu vlastní sítě plnících stanic. Ostatně jak jsme zmiňovali na začátku – právě chybějící infrastruktura je jednou z hlavních překážek rozvoje vodíkové mobility.

Jakmile se však problém s infrastrukturou vyřeší, mohl by vodík velmi rychle získávat na popularitě. Doplnění nádrží totiž zabere jen pár minut, dojezd je velmi působivý, provoz je stále bezemisní a jediným odpadem je voda. Odpůrci vodíku samozřejmě namítají, že je jeho výroba stále drahá a energeticky náročná, přesto by se jistě pár zájemců o vodíkové vozy našly. Ostatně jejich nabídka se stále rozrůstá.