Asi se shodneme na tom, že šest set koní v kombíku vyšší střední třídy úplně potřeba není, bylo to ale velmi uvolňující, popojít pár kroků ke stánku Audi. Od stánku Volkswagenu, který okupovaly elektromobily ID.3.

Bylo to opravdu jenom pár kroků a ocitl jsem se vedle nádherně zbytečného červeného kombíku, který od ostatních kombíků A6 Avant převzal jenom přední boční dveře, střechu a páté dveře. I na tom je vidět, jak je Audi RS 6 Avant hezky marnotratné.

Audi sice v tiskové zprávě zdůrazňuje i ekologické aspekty věci, jako plachtění v rychlostech 55 až 160 km/h, případně stop-start, který osmiválec utne od 22 km/h. Pěkné, všechno i díky 48voltové palubní síti, podstatnější je ale síla dvojitě přeplňovaného čtyřlitrového osmiválce – rovných šest set koní a rovněž kulatých osm set newtonmetrů točivého momentu. To zní docela pěkně, ne? Stejně tak i zrychlení na stovku za 3,6 sekundy, případně maximálka až 305 km/h (s paketem Dynamic Plus, paket Dynamic odemkne omezovač na 280 km/h). Docela jsem zvědavý na příplatkový podvozek s ocelovými pružinami a stavitelnými tlumiči, co to bude znamenat v praxi. Ve spojení s karbon-keramickými kotouči (další příplatek, snižují však neodpruženou hmotnost o citelných 34 kg) by to mohlo být třeba už i okruhové svezení. Budu se těšit.

Na prvních fotkách jsem byl trošku v rozpacích z dost výrazné šedivé linky na zadním nárazníku, takhle naživo ale vše funguje skvěle. Ve výrazné červené budete mít navíc jistotu, že i minimálně zasvěcený pozorovatel pochopí, že u tohohle kombíku bude něco asi jinak. Vypadá fakt skvěle, svalnatec jeden. Musím říct, že se mi celá tahle myšlenka nadopovaného kombíku líbí čím dál víc. I když nepopírám, že smysl úplně nemá. Ale s objemem kufru 565 litrů můžete doma argumentovat i nějakou tou praktičností.

Pokud u vás doma není přepravní kapacita argumentem, možná vám dovolí sportovněji střižený RS 7 Sportback. Dynamické parametry jsou shodné, jenom si budete připadat… Nevím, sportovněji? Asi. Já bych zůstal u kombíku.

Zatím tedy netuším, kolik budu muset našetřit, objednávky Audi přijímá na přelomu roku, první kousky se pak v Česku objeví na začátku roku příštího.