Zase další elektromobil , ale tenhle by mohl být i docela zajímavý. Má výkon až 560 kW a je to Porsche.

Podobně jako u ID.3 se i velice, velice postupné odhalování a představování Porsche Taycan poměrně táhlo, výsledek mě však takto na první frankfurtské okouknutí překvapil spíš příjemně. Jasně, zvlášť v případě Porsche bude rozhodující jízda, třeba se někdy dočkáme. U Porsche ale čekám, že se mi bude víc než líbit zvenčí i zevnitř a že se posadím tak, jak to umí jenom Porsche. A pak závodní auta.

Tyto moje osobní požadavky Taycan splnil. Možná jsem si na fotkách nebyl úplně jistý předními partiemi, ve skutečnosti ale vypadají minimálně zajímavě a opravdu sportovně – široký a velmi nízký postoj působí slibně. Záď je pak naprosto typické Porsche posledních let, tady designéři naštěstí nic nevymýšleli. Trošku rušivě, nebo možná úsměvně, působí nápisy Turbo a Turbo S. Chápu, tradice, marketingová poptávka po něčem zažitém… Ale zní to prostě divně. Turboelektromobil!

Uvnitř se mi však strašně, ale strašně dobře sedělo. Znáte to, kulatý volant na plocho, který si můžu přirazit až k břichu, nízká pozice za volantem… Proč to takhle není všude? Alespoň u sportovních aut. Soustavou displejů a všemožným dotykovým ovládáním sice Porsche dává najevo, že Taycan je přece ta budoucnost, základní tvar však kopíruje to, co známe roky. Zkrátka okamžitě poznáte, že sedíte v Porsche. Na zadních sedačkách je překvapivě dost místa, maličká rezerva mi zbyla i pro hlavu. Cítil jsem se možná trochu stísněně, delší cestu bych tady ale v pohodě vydržel.

Nyní oslí můstek – cesta může být dlouhá nejvýš 450 km (platí pro verzi Turbo s výkonem 500 kW, Turbo S poskytující 560 kW zvládne nejvýš 412 km), maximální rychlost činí u obou verzí 260 km/h, Turbo S na stovku zrychlí za 2,8 s, Turbo potřebuje o čtyři desetinky víc času.

A nakonec jsme se s kameramanem Martinem probojovali i do předního kufru, který přidává 81 litrů k 366 litrům zadního prostoru pro zavazadla. Dozadu jsme se dostali snadno, jednoduše jsme zmáčkli tlačítko pod registrační značkou. U předního kufru jsme nejdřív zkoušeli prostor vlevo pod přístrojovou, jako když se pokoušíte otevřít kapotu. Neuspěla ani slečna od Porsche, která zabrousila do palubního systému. Pak se ale objevil kdosi s klíčkem (vypadá úplně stejně jako u jakéhokoliv jiného Porsche) a jednoduše nám tlačítkem na klíčku kufr odemknul.

Známe už i české cenovky – slabší Taycan Turbo přijde na 4.159.530 Kč, na Turbo S si připravte minimálně 5.069.530 Kč.