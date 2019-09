Automobilka se pokusila zdůraznit svůj zájem o obnovitelné zdroje poněkud nevšedně. Nový Taycan totiž současně představila na třech místech světa, která pokaždé reprezentovala jiný kontinent a jiné čerpání energie z obnovitelných zdrojů. V Německu byl vůz představen před největší fotovoltaickou elektrárnou světa, v Kanadě byl prezentován před Niagarskými vodopády a v Číně byl odhalen před rozlehlým pole větrných elektráren.

Mnohem působivější než samotná prezentace je však nový vůz, tedy první sportovní elektrické Porsche - Taycan. To dorazí na trh nejprve ve dvou variantách, Taycan Turbo S a Taycan Turbo, přičemž obě patří k tomu nejvýkonnějšímu, co kdy automobilka nabízela ve svém portfoliu produkčních vozů. Do konce roku by se však k nové dvojici měla přidat ještě méně výkonná varianta. Do konce příštího roku se pak můžeme těšit ještě na první derivát Taycanu, kterým bude Taycan Cross Turismo.

Vlajková loď Taycan Turbo S nabídne díky kombinaci funkcí overboost a Launch Control výkon až 560 kW (761 k). Slabší model Taycan Turbo pak nabídne „pouze“ 500 kW (680 k). Akceleraci z 0 na 100 km/h tak výkonnější Turbo S zvládne v čase 2,8 sekundy, zatímco Turbo je o 0,4 sekundy pomalejší. Slabší verze však profituje z dojezdu až 450 km, zatímco Turbo S nabídne pouze 412 km (měřeno dle WLTP). Maximální rychlost obou strojů je omezena na 260 km/h.

Taycan Turbo i Turbo S jsou osazeny dvojicí výkonných elektromotorů, na každé nápravě jeden, což jim zajišťuje pohon všech kol. Zadní elektromotor je navíc osazen dvourychlostní převodovkou, která je inovací vyvinutou přímo v Porsche. Zatímco první rychlost pomáhá s akcelerací z místa, druhá rychlost zajišťuje maximálně efektivní jízdu a pomáhá k dosahování vyšších rychlostí.

Za pozornost však stojí i elektrický systém s napětím 800 V, který Taycan používá jako první produkční elektromobil (obvykle se využívá 400 V). Akumulátor Performance Battery Plus o kapacitě 93,4 kWh podporuje nabíjení rychlostí až 270 kWh, díky čemuž mohou zákazníci získat dojezd až 100 kilometrů během pěti minut. S využitím dostatečně výkonné nabíječky se střídavým proudem lze pak baterie nabít na kapacitu 80 procent během pouhých 22,5 minuty. Taycan je však možné dobíjet i střídavým proudem z domácích zásuvek.

Design modelu měl být již od počátku čistý a puristický, aby předznamenával příchod nové éry. Přesto se však návrháři snažili, aby si vůz uchoval typické DNA designu sportovních modelů Porsche. Zejména při pohledu zepředu tak vůz působí dominantně široce a z boku vyniká jeho sportovní silueta s pozvolně klesající střechou. Kromě výrazných předních světlometů pak stojí za zmínku i zadní světla, do kterých bylo integrováno logo automobilky. Karoserie se navíc může pochlubit odporem vzduchu pouze 0,22 C d , což přispívá k nižší spotřebě a lepšímu dojezdu.

Interiér Taycanu se opět snaží zdůraznit začátek nové éry a proto přichází s novým rozvržením. Před řidičem je tak poprvé umístěn volně stojící digitální přístrojový štít, který představuje nejvyšší bod přístrojové desky. V jejím středu je umístěn centrální displej infotainmentu o úhlopříčce 10,9 palce a volitelně může být umístěn displej ještě před spolujezdce. Celé uživatelské rozhraní Porsche Taycan dostalo nový design, počet ovladačů a přepínačů byl však celkově snížen. Místo toho byla řada z nich přesunuta na dotykové obrazovky a některé funkce se dají ovládat i hlasově po vyslovení „Hey Porsche.“

Interiér vozu se pak vůbec poprvé může pochlubit statutem „leather-free,“ takže v něm není nikde použita žádná kůže. Místo toho využila automobilka inovativní recyklované materiály, čímž znovu podtrhuje koncept udržitelného elektrického sportovního vozu. Na nohy cestujících vzadu pak byly připraveny tzv. „Garáže na nohy,“ což jsou mezery mezi bateriemi. Automobilka tak nabídne dostatečný prostor i na zadních sedadlech a současně se jí podařilo udržet nízkou výšku karoserie. Stejně jako většina elektromobilů, i Taycan nabídne dvojici úložných prostorů. Pření nabídne kapacitu 81 litrů a zadní dalších 366 litrů.

Porsche Taycan je osazeno systémem 4D Chyssis Control, který analyzuje a synchronizuje všechny systémy šasi v reálném čase. Nový systém zahrnuje kontrolu vzduchového podvozku PASM (Porsche Active Suspension Management), elektronické kontroly tlumičů, systému Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) nebo systém elektromechanických stabilizátorů včetně Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Systém pohonu všech kol, včetně systému rekuperace, také patří k unikátním. Rekuperace totiž dokáže nabídnout maximální výkon až 265 kW, čímž vysoce překonává konkurenci. Testy pak prokázaly, že během každodenního jezdění obstaraly 90 % brzdění pouze elektromotory, takže na tradiční hydraulické brzdy téměř nebylo třeba sáhnout.

Volba jízdních režimů zůstává v duchu sportovních vozů Porsche, takže nechybí režimy jako Normal, Sport nebo Sport Plus. Pro maximální dojezd je připraven režim Range a nechybí ani možnost individuální konfigurace v rámci režimu Individual.