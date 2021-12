Městský Citroën Ami se proměnil v zajímavou terénní Buggy

Elektrická čtyřkolka Citroën Ami, na kterou v některých částech světa ani nepotřebujete řidičák, si svým nevšedním designem, jednoduchostí a zpracováním získala popularitu u různých zákazníků. Ostatně Citroën s odstupem času představil dokonce i užitkovou verzi, zaměřenou na rozvoz zboží v centru měst.

S trochou štěstí by se ale nabídka mohla do budoucna rozrůst také o dobrodružně laděné provedení, určené pro krátké dobrodružnější výpravy mimo zpevněné cesty, které názorně ukazuje koncept označený jako My Ami Buggy Concept.

Základem konceptu Buggy se stala klasická elektrická čtyřkolka Ami, která ale prošla docela výraznými úpravami. Do podběhů rozšířených plastovými nástavci se nastěhovaly malé terénní pneumatiky, na panoramatické střeše je umístěna rezerva i přídavný LED reflektor a nárazníky i klasické svítilny chrání malé rámy.

Přední rám přitom rozhodně není jen na ozdobu – automobilka ho totiž uchytila přímo do trubkového rámu čtyřkolky Ami. Další trubkový rám pak můžeme najít také pod prahy, které by měl chránit před poškozením při jízdě v terénu. Zajímavé jsou ovšem i nevšední zmenšené dveře, do kterých automobilka umístila vyjímatelná zavazadla.

Karoserie vozu je lakována do tmavě zelené barvy, kterou rozjasňují výrazně žluto-zelené detaily, včetně již zmiňovaných dveří, víčka nabíjecí zásuvky nebo rámů střešního přídavného světlometu. Jednoduché disky kol a střešní nosiče pak zdobí matně zlatá barva.

Otevřená kabina na první pohled zaujme výrazně žluto-zelenými sedadly, která ve srovnání s klasickým Ami získala dvojnásobné množství výplně, aby při jízdě po horším povrchu nabídla vyšší komfort. Další zajímavostí je pak nespočet vyjímatelných úložných tašek, které se dají z vozu vyndat a vzít například na piknik či výšlap.

Za pozornost ale stojí i široké uplatnění dílů vyrobených pomocí 3D tiskárny, jako jsou čtyři držáky na akční kamery v kabině, držák na mobilní telefon nebo držák pro přenosný reproduktor na palubní desce.

Automobilka zatím nezveřejnila, zda se chystá koncept Ami Buggy přetavit v produkční verzi, uvedla však, že ukazuje jednu z mnoha tváří, kterou by mohla elektrická čtyřkolka dostat. Zřejmě nás tak v blízké budoucnosti čeká ještě několik zajímavých konceptů.