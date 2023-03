Ikona devadesátek pro moderní éru: Jak by dnes vypadal Seat Toledo? Zatopil by nejen Octavii

Cesta Seatu Toledo započala výrobou v květnu 1991, kdy odstartovala produkce první a bez diskuze nejúspěšnější generace. Úvodní rok plné výroby se prodalo 77.336 kusů, o rok později to byl skoro dvojnásobek! Přes hranici sto tisíc kusů ročně se Toledo vyšvihlo ještě jednou, konkrétně v roce 1999 to bylo 105.818 ks. Není se co divit, právě tehdy dorazila generace číslo dvě.

Ta se vyráběla až do roku 2004. A nutno říct, že další nástupce vozu pojmenovaném po španělském městě s pětaosmdesáti tisíci obyvateli, už na tento úspěch nenavázal. Toledo se ve třetí generaci karosářský značně proměnilo a z desítek tisíc prodaných kusů se během několika let staly jednotky tisíc. Výroba třetího pokračovatele tak skončila po pouhých pěti letech produkce.

Pauza modelu Toledo trvala v letech 2009 až 2011. Roku 2012 dorazil další pokračovatel, který se vrátil k někdejším tvarům a bodovat chtěl především příznivou cenovkou. Šlo o přímého sourozence Škody Rapid, oba modely se lišily jen v drobnostech. Nového Toleda se první rok plné produkce prodalo 21.771 ks, další rok šestnáct, další rok devatenáct tisíc. Výroba definitivně skončila v roce 2019, kdy se ještě stihlo dodat 1506 automobilů.

Celkově se však Toledo může pyšnit zajímavou historií s více než milionem prodaných kusů. I to motivovalo našeho kolegu a grafika Honzu Lušovského, aby vykreslil možného pokračovatele někdejší ikony devadesátek. Inspirace současnou generací Leonu je víc než zřejmá, stejně jako fakt, že by mohlo jít o přímého soupeře domácí Škody Octavia. Co myslíte, mělo by Toledo coby sedan či liftback šanci na úspěch i dnes?