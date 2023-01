Ikonické ledvinky BMW čekají další změny, prozradil designový šéf značky

Automobilka BMW se během nedávného veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas pochlubila novým konceptem i Vision Dee, který prezentuje nový designový jazyk značky. Premiéra nového designového přístupu se očekává v roce 2025, společně s elektromobilem postaveným na nové platformě Neue Klasse.

Automobilka vsadila s novým konceptem na velice zjednodušený design – a to jak v kabině, tak i v exteriéru. Výraznou proměnou navíc prošly i ikonické ledvinky v masce chladiče, které v poslední době procházejí velkými změnami. Designový šéf automobilky měl navíc rozhovoru pro BMWBlog prozradit, že ledvinky se budou dál vyvíjet a v plánu je jejich větší diverzifikace.

Mřížka chladiče by podle Adriana Van Hooydonka měla být uzpůsobena každému modelu, aby je bylo možné snáze odlišit. Na otázku, zda automobilka lituje kontroverze kolem designu ledvinek modelů BMW M3 a M4, ale Hooydonk odpověděl možná až překvapivě:

„Věděli jsme, že se o tom bude mluvit, protože samozřejmě víme, kdy provádíme změny. Také ale víme, že to, že se lidé rozpovídají, nemusí být nutně špatně. Bylo by špatné, pokud by lidé mluvili, ale nekupovali. Jenže oni o tom mluví i kupují, takže jsme pořád na správné straně.“

Během stejného rozhovoru také Hooydonk prozradil, že budoucí modely BMW budou mít méně konvenčních tlačítek. Rozhodnutí přitom nemělo být motivováno finančními úsporami, jak se dřív spekulovalo. Mělo by ale automobilce pomoci zvýšit možnosti recyklace. Nová koncepce ovládání by prý měla učinit řízení emotivnějším zážitkem. S ovládáním funkcí vozu by navíc měla pomoci umělá inteligence nebo lepší systémy hlasového ovládání.

K radikálnímu designu nového konceptu Van Hooydonk dodal, že vypadá, jako kdyby přeskočil jednu generace. A to byl nejspíš i úmysl. „Svět se mění stále rychleji. Některé věci, o kterých se před lety dalo jen snít, nebo jste je mohli vidět ve sci-fi filmu, se nyní stávají velmi blízkými. Stávají se skutečnými. A to i něco z toho, co uvidíte dnes večer,“ uvedl Hooydonk pro BMWBlog.

Na závěr hlavní designér naznačil, že se možná dočkáme dalších speciálních modelů, jako bylo nedávno představené BMW 3.0 CSL. To byl totiž pro Hooydonka vysněný projekt, po kterém toužil poměrně dlouho. A nyní doufá, že by se mohly naskytnout další příležitosti, jako u modelu 3.0 CSL, který se původně představil na výstavě Villa d’Este jako koncept 3.0 CSL Hommage.

„S tolika koncepčními vozy ve Villa d’Este jsme na to mysleli. A v několika případech jsme se o to pokusili, ale neúspěšně. Pak se šťastnou shodou okolností pár lidí znovu podívalo na 3.0 CSL Hommage a řekli si, že tohle bychom opravdu měli udělat. Loňský rok se pak s 50letým výročím BMW M zdál být ideální příležitostí,“ nastínil Hooydonk náročný proces, který vedl k představení loňského speciálního modelu.