Invelt Pačejov Rally po sobotě: Kopecký vede, za ním se bojuje

Na druhém a třetím, čtvrtém a pátém místě se vytvořily dvě bojující dvojice. Všechny čtyři tyto posádky jsou ve hře o zbývající dvě místa na stupních vítězů v konečném pořadí šampionátu. V sobotu se vydalo sedmdesát posádek na osm rychlostních zkoušek, které měřily v součtu 67,3 kilometrů.

Pech si vyčítal dvě chyby

Nejrychleji začal soutěž Václav Pech (Ford Fpcus RS WRC 06), který vyhrál úvodní zkoušku o jedinou desetinu sekundy před Kopeckým a Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 evo). Od druhé erzety se dostal na první místo Kopecký, když Pech udělal drobnou chybu. Na vedoucí pozici se udržel Kopecký, který vyhrál během soboty tři zkoušky. „Ráno byla trochu zima, takže jsme obuli raději měkčí směs pneumatik, ale to udělali ostatně všichni soupeři. Pohlídali jsme si třetí a čtvrtou erzetu, na kterých byl Venca Pech minulý rok rychlejší. Povedlo se nám zatáhnout na nejdelší šesté erzetě, takže zatím máme důvody ke spokojenosti. Naše auto funguje naprosto špičkově, takže není důvod se stresovat a užíváme si to,“ zhodnotil lídr soutěže své počínání.

Zatím na druhém místě je Filip Mareš, jenž tak v boji o celkové stříbro drží nejvyšší karty. Nadšením však zatím neoplýval. „Spokojený jsem ovšem s malými výhradami vůči sobě. Našlo by se tam několik jezdeckých chybiček a z toho pramení naše ztráta. Jede se natolik rychle, že každé zbytečné podřazení nebo silnější přibrzdění se promítá do ztracených desetin sekundy. Zejména brzdám jsem dal v dosavadním průběhu co proto,“ komentoval Mareš svůj výsledek.

Jen o tři sekundy za ním je Václav Pech, který byl v sobotu pětkrát nejrychlejší v měřených testech. „Bohužel jsem dneska udělal během dne dvě chyby, shodou okolností na obou průjezdech nejdelších erzetou. Pokaždé to však bylo na jiném místě. Ráno to byl smyk na písku v jedné vracečce, odpoledne se to stalo v poslední zatáčce před cílem. Roztočili jsme se, vletěli do nějakého sadu, ale naštěstí nic netrefili. Uděláme na zítra úpravy na autě, myslím, že trochu snížíme světlou výšku a už nebudu tolik tlačit. Asi moc chci a navigátor Petr Uhel už mě napomenul,“ popsal Pech události, které za volant Focusu WRC během soboty zažil.

Talent nemá žádný blok

Čtvrté a páté místo patří dalším dvěma jezdcům, kteří si mohou dělat nárok na umístění mezi nejlepšími třemi v konečném hodnocení mistrovství republiky. V poslední sobotní rychlostce se na čtvrté místo v Invelt Rallye Pačejov posunul Dominik Stříteský. „Na první erzetě jsem projeli jedním hustým keřem, ale naštěstí to odnesl jenom blatník a zpětné zrcátko. Na třetí erzetě se mi nepodařilo chytit správný rytmus a byly z toho nějaké vteřinky ztráty, které jsme si zase na poslední sobotní zkoušce vzali zpět. Důležité je, že po těžké havárii na Barumce nemáme žádný blok, v autě máme pohodu. Musíme se soustředit na neděli, která bude dlouhá,“ komentoval situaci klidným hlasem jedenadvacetiletý Stříteský.

Pátý v pořadí je Jan Černý, který letos střídá domácí rallye a evropský šampionát v rallyekrosu. „Díky tomu, že jsem vynechal Barumku, neseděl jsem v rallyeovém autě dva a půl měsíce a bylo potřeba se dostat do rytmu. Podařilo se to a zatím všechno funguje, samozřejmě auto šlape podle mých představ. Páté místo zatím není pro nás ideální, ale za námi je půlminuty mezera. V neděli zkusíme zatáhnout a polepšit si o nějaké místo. Uvidíme, co udělají kluci před námi,“ tvářil se Černý zjevně odhodlaný.

Hvězdou startovního pole je devětapadesátiletý Francouz Francois Delecour, který jede s vozem Alpine A1210 Rally RGT. V mistrovství světa absolvoval 105 soutěží, devatenáctkrát stál na stupních vítězů a z toho čtyřikrát na tom nejvyšším. Na letošní ročník ho s navigátorkou Sabrinou De Castelli pozval Jiří Jirovec, spolumajitel společnosti Invelt. Delecour začal patnáctým místem. V dalším průběhu byl v jednotlivých zkouškách čtyřikrát v první desítce. Právě na desátém místě se nachází v absolutním pořadí po prvním dnu. „Začátek byl pro nás dost obtížný, protože rychlostní zkoušky připomínaly více šotolinu, což mému autu s jednou poháněnou nápravou nevyhovuje. V dalších rychlostních zkouškách se už přilnavost zlepšila, vůz poslouchá a dělá přesně to, co potřebuji. Začínáme si to užívat, takže chceme, aby to pokračovalo také v dalším průběhu soutěže,“ ochotně sděloval své postřehy.

V neděli je na programu zbývajících šest rychlostních zkoušek, které měří celkově 74,08 kilometrů. První posádky přijedou na cílovou rampu ve 14:30 na náměstí v Horažďovicích.

Průběžné pořadí (po 8 ze 14 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 36:00,5; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +13,4; 3. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +16,4; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +28,2; 5. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +29,1; 6. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +59,1; 7. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:03,4; 8. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:15,8; 9. Cvrček ml., Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:43,2; 10. Delecour, De Castelliová (Fr./Alpine A1210 Rally RGT) +1:54,3; 11. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +2:07,8; 12. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +2:41,9; 13. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +3:20,2; 14. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +3:26,1; 15. Firla, Odvárka (Škoda Fabia R5) +4:00,8; 16. Šikl, Pecina (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4:13,5; 17. Pokorný, Lasevič (Škoda Fabia R5) +5:00,5; 18. Vlček, Plachý (Škoda Fabia R5) +5:27,7; 19. Rada, Jugas (Abarth 124 Rally RGT) +5:32,3; 20. Soldát, Winzig (Peugeot 2O8 R2) +5:47,8.

Zbývající program Invelt Pačejov Rally:

Neděle (3. 10.) – 8.40 RZ9 (15,20 km), 9.30 RZ10 (13,92 km), 10.05 RZ11 (7,92 km), 12.20 RZ12 (15,20 km), 13.10 RZ13 (13,92 km), 13.45 RZ14 (7,92 km).

Foto: Lukáš Chum