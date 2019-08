Jaguar Land Rover připravuje pět novinek, většina bude elektrifikovaná

Růst automobilky Jaguar Land Rover se sice po letech úspěchů zastavil, automobilka však podle informací britského Autocaru plánuje představit v následujících dvou letech rovnou pět modelů, které by měly značku vrátit na cestu dlouhodobého a udržitelného úspěchu.

Prvním z pěti nových modelů se stane nová generace Defendru, jejíž představení je naplánované na blížící se autosalon ve Frankfurtu. Pro automobilku se bude jednat o nesmírně důležitý model, neboť bude navazovat na tradici dnes již legendárního vozu. V nové generaci však automobilka vsadila na samonosnou karoserii a bohatou technickou a technologickou výbavu, ve které by nemusely chybět ani plug-in hybridní motory.

Po Defenderu, zřejmě v druhé polovině roku 2020, se očekává představní nové vlajkové lodi Jaguaru, kterou se má stát čistě elektrický model XJ. Ten by měl být tradičním zástupcem segmentu super-luxusních automobilů, jako je třeba Mercedes-Benz třídy S, současně by však měl být více orientován na řidiče. Jaguar Land Rover doufá, že by nové XJ mohlo dominovat segmentu luxusních elektromobilů, což by mohlo zajistit vysoký odbyt zejména na asijských trzích. Později se však očekává i představení XJ s benzínovými plug-in hybridními motory.

Třetí očekávanou novinkou je SUV Jaguar J-Pace, který by měl být větší a luxusnější než Jaguar F-Pace. Novinka, pod jejíž kapotou by mohl být ukryt i čistě elektrický pohon, má být představena někdy začátkem roku 2021.

Později v tomtéž roce by měl být představen i pátý zástupce modelové rodiny Range Rover, který by měl být určen převážně na silnice. Mělo by se jednat o středně velké SUV, postavené na platformě MLA, které by mělo svými rozměry zapadat mezi modely Velar a Evoque. Vzhledem k primárnímu určení na silnice se spekuluje o jménu „Road Rover,“ které už si stihla automobilka registrovat. Navíc by se mohlo jednat o první Range Rover, který dostane čistě elektrický pohon.

Poslední novinkou by se měla stát pátá generace modelu Range Rover, která by mohla být představena někdy začátkem roku 2022. Design interiéru i exteriéru by se měl nést v duchu čtvrté generace, což znamená jednoduchost, designovou čistotu a samozřejmě luxusní a prostorný interiér. Pod kapotou nebude chybět plug-in hybridní pohon, který by měl být aspirantem na best-seller.