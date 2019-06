Jaguar XJ nové generace nakonec nabídne i spalovací motory!

Vlajkové lodi Jaguaru se v posledních letech příliš nedaří, což ukazují zejména nízká čísla prodejů. Automobilka se však XJ rozhodně vzdát nechce a proto na příští rok připravuje novou generaci, která by měla přinést několik zásadních změn. Tou nejvýraznější by však měla být nová platforma MLA a s ní spojená elektrifikace.

Nová modulární platforma MLA, Modular Longitudinal Architecture, se totiž kromě své nízké hmotnosti může pochlubit i možností stavby aut s čistě elektrickým, plug-in hybridním i mild-hybridním pohonem. V budoucnosti by navíc u společnosti Jaguar Land Rover mohla nahradit rovnou pět v současnosti používaných platforem.

Zajímavostí však je, že již vyráběné elektrické SUV I-Pace bude i nadále vyráběno na své vlastní platformě, která vznikla čistě pro něj. Na nové platformě MLA by však časem mělo vzniknout i velké SUV, kterým by se v roce 2021 mohl stát nový Range Rover.

Nová platforma by měla zajistit čistě elektrickým modelům dojezd až 292 mil (470 km), což by mělo Jaguaru umožnit konkurovat i elektromobilům jako Tesla Model S, Porsche Taycan nebo Audi e-tron GT. Ale co milovníci spalovacích motorů, kteří ještě stále nevěří elektromotorům? Ani ti nepřijdou zkrátka!

Nová generace Jaguaru XJ se sice představí nejprve jako elektromobil, později bychom se ale měli dočkat i modelu s klasickým benzínovým šestiválem, jak pro Automotive Nws prozradil zdroj blízký automobilce. Skoro bychom se ale vsadili, že ani šestiválec se neobejde alespoň bez mild-hybridní technologie.

I tak nás ale plánovaná přítomnost šestiválcového motoru pod kapotou těší. Skvěle se totiž doplňuje s vizí, kterou pro velký luxusní sedan sliboval Ian Callum, dlouholetý designový šéf Jaguar: „Design musí předávat poselství sportovního vozu. Není to jen tří-krabicový sedan. Je to něco, do čeho chtějí lidé usednout a řídit. A to musí být poselství tvarů.“