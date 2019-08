Nový Defender prošel testováním v poušti, prý je to dosud nejschopnější Land Rover

Testování nového Defenderu začalo již před několika měsíci, a od té doby už prý testovací prototypy najely přes 1.2 milionu kilometrů. První fáze testování měla probíhat na Severoamerickém kontinentu, kde musely prototypy překonávat náročný terén, snášet teploty v rozsahu – 40 °C až + 48 °C a šplhat se až do výšky okolo 4.000 metrů nad mořem.

Další neméně náročnou zkouškou schopností a odolnosti nového „Defíku“ se stala mise Tusk Trust, během které pomáhal nový Land Rover správcům přírodního parku v Keni. Během týdenní mise musel Defender zdolávat náročná stoupání, kamenitý i blátivý terén, brody a přepravovat objemné a těžké náklady.

Prozatím poslední zkouška se odehrála v Dubaji, ovšem ne v jejím centru, které je vyhrazeno společenské smetánce. Defendery totiž vyrazily do pouště, kde jejich schopnosti prověřovali pracovníci Mezinárodního červeného kříže. Land Rover totiž s IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) spolupracuje již přes 65 let, a za tu dobu tradiční Land Rover Defender, upravený na mobilní nemocnici, dopravil zdravotníky na nespočet míst v nejodlehlejších koutech světa.

Jak za IFRC uvedl Salac Agali, pracovníci Červeného kříže najeli za minulý rok celkově přes 13 milionů kilometrů, aby mohli poskytnout pomoc potřebným. Červený kříž přitom často pracuje na nejhůře dosažitelných místech světa, která představují výzvu pro každý terénní vůz. Stejně jako dubajské pouštní duny.

„Dubajské duny jsou perfektním místem pro ověření, že tohle je dosud nejschopnější Land Rover. Sedí na pneumatikách s celkovým průměrem 815 mm, které zaručují obrovskou kontaktní plochu. Ve spojení s naším skvělým systémem kontroly trakce, který sleduje a přizpůsobuje se různým typům terénu, je nový Defender fantastický na pouštním písku a současně neuvěřitelně pohodlný na silnicích,“ uvedl Nick Rogers, výkonný ředitel produktového vývoje Jaguar Land Rover.

Defender však nejezdil pouze v Dunách. Během testování ve Spojených arabských emirátech s ním testovací jezdci najeli přes 200.000 kilometrů, během kterých zdolali převýšení 1.500 metrů a písečné duny vysoké 100 metrů. Za volantem strávili odhadem 3.000 hodin, během kterých projeli všech 7 emirátů a navázali tak na dvacetiletou tradici testování vozidel v místním extrémním prostředí, které se kromě náročného terénu vyznačuje i extrémními teplotami, prašností, atd.

Prohlášení, že nový Defender bude nejschopnějším dosud vyrobeným Land Roverem, je však poměrně odvážné. Zatímco většina konkurenčních offroadů je postavena na žebřinovém rámu, nový Defender dostal samonosnou karoserii. Základem nového Defíku by se měla stát modulární platforma MLA, která se stane základem i dalších modelů značky.

Tato platforma by se měla chlubit nízkou hmotností, vysokou tuhostí a současně i variabilitou, díky které bude moci Land Rover nabídnout nové Defender opět v několika rozměrech a konfiguracích. Zadní náprava by navíc podle Autocaru měla dostat i nezávislé zavěšení kol, což by mělo přispět k vyššímu komfortu. Jenže bude to stačit, aby se nový Defender vyrovnal svému předchůdci?

Ani v nejmenším nechceme zpochybňovat techniku Land Roveru a věříme, že Defender bude jistě zajímavým vozem. Jenže pokud se podíváme na nový Mercedes-Benz třídy G, Suzuki Jimny a Jeep Wrangler, pokaždé se setkáme s karoserií na tradičním rámu a pevnou zadní nápravou. Je to totiž léta ověřená koncepce, která v terénu zkrátka funguje, odolává extrémnímu namáhání a snese i zacházení bez rukaviček. Uvidíme tedy, jak se novému Defenderu podaří obstát v konkurenci těchto schopných pracantů.

Na kompletní parametry nového Defenderu už ale naštěstí nebudeme muset dlouho čekat. Jeho premiéra je totiž naplánována na autosalon ve Frankfurtu, který začíná již příští měsíc. A jsme si téměř jisti, že během prezentace bude na terénní vlastnosti nového Defenderu kladen velký důraz.