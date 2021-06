Jak by dnes vypadal Fiat 600 Multipla? Jako rodinné retro plné extravagance

Vzpomínáte si na Fiat 600 Multipla? Vůz vyráběný v letech 1955 až 1969 kombinoval styl a prostornost velkého rodinného auta. Zkusili jsme se zamyslet, jak by mu to slušelo dnes.

Za vizí virtuálního Fiatu 600 Multipla stojí náš kolega a grafik Honza Lušovský, který tentokrát netvořil podle špionážních či oficiálních maskovaných snímků, ale dal prostor vlastní tvořivosti. A zase jednou je z toho zajímavý projekt.

První Multipla byla (obdobně jako duchovní nástupkyně z devadesátých let) kontroverzním vozem a předpokládáme, že podobně by byla přijata i tato italská novinka. Jak se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii, na někdejším voze byla nejzajímavější nezvykle skloněná příď a záď, díky které auto navozovalo „obrácený“ dojem.

Náš novodobý koncept má konvenčnější tvary, přesto najdeme celou řadu podobností s originálem. Předně jsou to proporce rodinného MPV, přední světlomety s kulatým tvarem či dvoubarevné provedení karoserie. Dveře by se podle autora mohly otevírat proti sobě, aby se zvýšil nástupní prostor do druhé řady. Logo Fiat na přídi nahradila číslovka 600, podobně jako to Italové udělali u nové elektrické pětistovky.

Autor říká, že si vznik podobného modelu dovede v dnešní době představit snad jen s elektrickým pohonem. Při tvorbě vycházel z modelu 500 L, vůz má na délku 4,2 metru a jen pět míst k sezení (původní 600 Multipla uvezla až šest osob). Co myslíte, mělo by takové vozítko šanci na úspěch i v moderním světě?