Tatra 87 jako futuristické retro: Takové auto byste na českých cestách nepřehlédli!

Grafik Honza Lušovský pro nás pravidelně připravuje vize nových automobilů, nejčastěji postavené na základech špionážních snímků. Jednou za čas ale dá prostor vlastní kreativitě a fantazii a „postaví“ vůz, kterého se v produkční verzi zcela jistě nedočkáme. Na svém kontě už má několik retro škodovek i tatrovek, jejichž sbírku rozšíříme právě dnes.

Poslední kopřivnický projekt se jmenuje Tatra ConcepT87 a jak již název napovídá, futuristická vize tatrovky dneška se samozřejmě nechala inspirovat modelem T87. Ten naše novinka připomíná především svými tvary, stejně jako skrytými zadními koly, typickým sloupkem D či menším křídlem na zadním okně. A zůstává rovněž ikonická stříbrná barva.

Protože jde ale o vizi pro rok 2021, jen o odkazech na retro prvky to celé není. Všimnout si můžeme například kamer namísto zpětných zrcátek, což je prvek, který si v poslední době nachází stále častěji cestu do sériové produkce. A moderní tatrovka rovněž zcela rezignovala na klasické kliky dveří, aby byly boky vozu maximálně uhlazené. Co myslíte, měla by takováto kreace v dnešní době šanci na úspěch? Jedno je jisté, na silnici byste ji určitě nepřehlédli!