Jak by vypadala dnešní F1, kdyby závodila Mazda, Ford nebo VW?

V poslední době se hovořilo o vstupu vícero automobilek do seriálu formule 1. Rozhodně bychom nebyli proti, jen se podívejte, jaké by to znamenalo zpestření.

Nedávná galerie plná monopostů formule 1 v historických barvách u vás měla úspěch. Šikovný autor vystupující jako Sean Bull na sociální sítí Behance toho ale na svém kontě má mnohem více. Například nám ukázal, jak by vypadalo startovní pole, kdyby se do něj zapojilo hned několik automobilek. Ať už těch mainstreamových, nebo exkluzivních.

Poslední roky se hodně hovoří o tom, že by formule 1 ráda nalákala do šampionátu nové značky se silnými jmény. Hovoří se o Porsche, Audi či Lamborghini, což by pro fanoušky určitě bylo atraktivní zpestření. Jenže pro společnosti jsou dnes klíčové investice v oblasti elektrifikace a vstup do formule 1 postrádá smysl. Vždyť ani budoucnost Mercedesu , který soutěži v posledních letech kraluje, není vůbec jistá.

Nezávislému tvůrci zmíněnému výše je to ale jedno. Rozhodl se nám ukázat, jak by monoposty takových automobilek vypadaly. A ukázal jich celou plejádu - Porsche, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Audi, Lotus či Bentley. Paráda!

Tím ale nekončí. Sean Bull totiž “nakreslil” i monoposty mainstreamových značek, což je, alespoň za nás, snad ještě zajímavější galerie. Prohlédnout si tak můžeme vozy Volkswagenu, Mazdy či Peugeotu, BMW nebo Fordu. Při každém návrhu se přitom autor odpíchnul od designu, který daná značka používá v jiné soutěži, případně pro své sportovní modely.

Část prací je vyobrazena na vozech pro rok 2019 , zbylé, ty futurističtější se zaslepenými koly, mají základ v konceptu představeném pro rok 2021. Jak už ale víme, takového designu se příští rok nedočkáme. Kvůli pandemii koronaviru se letošní kalendář neustále posouvá a změna pravidel tak byla odložena až na rok 2020. Ale zapomeňme na špatné zprávy a pojďme si prohlédnout tuto parádní fotogalerii.