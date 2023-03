Jak číst DOT a rozměry pneu: Datum výroby, rychlostní a hmotnostní index

Rozluštěte DOT kód na pneumatikách a zjistěte, co všechno vám tato značka může prozradit. V tomto článku se dozvíte, jak jednoduše identifikovat výrobce, továrnu, velikost pneumatiky, datum výroby a další specifikace.

DOT kód je alfanumerický kód vytištěný na boku pneumatiky, který poskytuje informace o výrobci, místu výroby, datu výroby a další specifikace pneumatiky. Kód se skládá z několika částí, a následující popis vám pomůže přečíst tyto informace:

První dva znaky: Identifikace výrobce (továrna). Tyto dva znaky představují kód továrny, ve které byla pneumatika vyrobena.

Identifikace výrobce (továrna). Tyto dva znaky představují kód továrny, ve které byla pneumatika vyrobena. Třetí a čtvrtý znak: Identifikace velikosti pneumatiky. Tyto dva znaky poskytují informace o velikosti pneumatiky podle kódu stanoveného organizací Tire and Rim Association.

Identifikace velikosti pneumatiky. Tyto dva znaky poskytují informace o velikosti pneumatiky podle kódu stanoveného organizací Tire and Rim Association. Pátý až osmý znak: Volitelné znaky. Tyto znaky mohou být použity výrobcem pro další identifikaci pneumatiky a jejích specifikací. Tyto informace nejsou obvykle důležité pro běžného spotřebitele.

Volitelné znaky. Tyto znaky mohou být použity výrobcem pro další identifikaci pneumatiky a jejích specifikací. Tyto informace nejsou obvykle důležité pro běžného spotřebitele. Devátý až dvanáctý znak: Datum výroby. Poslední čtyři číslice udávají týden a rok výroby pneumatiky. První dvě číslice představují týden výroby (01 až 52) a poslední dvě číslice představují rok výroby.

Příklad: DOT X9AA 4GEX 2118

"DOT" je zkratka certifikace, tedy Department of Transportation

První dva znaky "X9" identifikují výrobce a továrnu, ve které byla pneumatika vyrobena

Třetí a čtvrtý znak "AA" je kód velikosti pneumatiky

Pátý až osmý znak "4GEX" jsou volitelné informace poskytované výrobcem

Devátý až dvanáctý znak "2118" značí datum výroby - 21. týden roku 2018

Jak rozklíčovat rozměry pneumatik?

Rozměry a specifikace pneumatiky jsou většinou uvedeny na bočnici pneumatiky jako samostatná informace vedle DOT kódu. To je jednodušší, než ji rozklíčovat z DOT kódu.

Příklad: 205/55R16 91V

205 : Šířka pneumatiky v milimetrech

: Šířka pneumatiky v milimetrech 55 : Poměr strany (výška bočnice jako procento šířky pneumatiky)

: Poměr strany (výška bočnice jako procento šířky pneumatiky) R : Značí, že se jedná o radiální konstrukci pneumatiky (běžná)

: Značí, že se jedná o radiální konstrukci pneumatiky (běžná) 16 : Průměr ráfku v palcích

: Průměr ráfku v palcích 91 : Hmotnostní index (nosnost) - maximální zatížení pneumatiky je 615 kg

: Hmotnostní index (nosnost) - maximální zatížení pneumatiky je 615 kg V: Rychlostní index - maximální rychlost pneumatiky je 240 km/h

Jaká je životnost pneumatik?

Životnost pneumatik závisí na mnoha faktorech, jako je kvalita pneumatiky, styl jízdy, povětrnostní podmínky, stav vozovky, údržba a zatížení vozidla.

Obecně se však předpokládá, že průměrná životnost pneumatik je zhruba 5-6 let nebo 40.000-80.000 km, podle toho, co nastnae dříve.

Tabulka hmotnostních a rychlostních indexů

Hmotnostní index Zatížení (kg) Rychlostní index Max. rychlost (km/h) 65 290 T 190 70 335 H 210 75 387 V 240 80 450 W 270 85 515 Y 300 90 600 Z >240 91 615 R 170 95 690 Q 160 100 800 N 140 105 925 S 180 110 1060 U 200 115 1215 P 150

Trocha historie

Historie DOT kódu na pneumatikách sahá až do 70. let 20. století, kdy americký Úřad pro dopravu (Department of Transportation, DOT) zavedl systém pro sledování a identifikaci pneumatik s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu. Postupem času se systém DOT kódu stále vyvíjel a zahrnoval více informací.