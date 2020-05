Jak na čištění disků kol: Proč je dobré ředit

Když jsme se na akci Auta na náplavce, kterou pořádá Svět motorů, přítomných hvězd ptali, čeho si všimnou na voze jako první, spousta z nich odpověděla disky kol: šlo třeba o vítězku soutěže Česká Miss 2019 Barboru Hodačovou nebo brankáře fotbalové reprezentace Tomáše Vaclíka. Jak tedy mít disky v nejlepší kondici?

Malířské štětce

„Pokud se disky rozhodnete cídit společně s pneumatikami, tak rozhodně ne ihned po jízdě. Vyšší teplota gum totiž vede k rychlejšímu vysychání produktů,“ podotýká odborník na tuto problematiku Tibor Maňas. Co se týče nabídky přípravků, pořídit lze lahvičky v rozmezí od 100 do 500 Kč. „Tady bych upozornil na to, že množství z nich je možno ředit s vodou, čímž ušetříte v součtu až tisíce korun,“ pokračuje Tibor. Námi používaná nabízí poměr 1:6. Klíčové nicméně je, že u drtivé většiny produktů to vůbec jde. Jen poměry se liší, což zjistíte přečtením návodu. Kromě přípravku budete dále potřebovat utěrku (nejlépe s dlouhými dutými vlákny) a štětce. Vystačíte si s malířskými, byť speciální detailingové skýtají samozřejmě vyšší komfort.

Povinné proplachování

Začátek procesu tvoří smíchání přípravku s destilovanou vodou v poměru 1:6. „Směs netřepejte, ale jemně promíchávejte,“ konstatuje Tibor. Poté už stačí nastříkat zředěný produkt na štětce a na samotné disky ze vzdálenosti třiceti centimetrů a krouživými pohyby sundávat nežádoucí nečistoty. „Doporučuji párkrát štětce propláchnout vodou či kompletně vyměnit. Až vyčistíte všechna místa, stáhněte disky za pomoci utěrky nebo disky prostě opláchněte vodou,“ uzavírá Maňas k postupu, který zabere maximálně pět minut.