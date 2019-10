Chystáte se na výměnu kol? Banalita je to jen zdánlivě

Podzimní přezouvání je vždy více stresující než to jarní. Datum 1. listopadu je jasný termín, pneuservisy mají narváno, a kdo se o půlhodinu opozdí, je nemilosrdně vykázán. Pokud se chystáte montáž kol vyřešit svépomocí, čtěte rozhodně dále!

S jarním přezouváním je to v pohodě. Zimní pneumatiky jsou za sněhu či v místech označených značkou Zimní výbava povinné jen do 31. března. Můžete je tam však nechat klidně do května a neriskujete víc než jejich rychlé opotřebení a horší jízdní vlastnosti svého auta.

V říjnu je to o nervy

Na podzim, to je mnohem větší bitka o místa na zvedáku. Pokud po prvním listopadu nasněží a vy máte na autě stále letní, tak nejen že se vám špatně pojede, ale riskujete postih a problémy s pojišťovnou v případě nehody. „Montáž kompletní sady kol s mytím a vyvážením stíháme za půl hodiny, stejně jako přezutí na zimní pláště do sedmnáctipalcového rozměru. Zákazníky objednávám na přesný čas bez rezervy. Na přelomu října a listopadu jedeme opravdu na doraz a dokážeme dohnat nanejvýš desetiminutové zpoždění.

Pokud zákazník přijede ještě později, musíme jej přeobjednat na jindy,“ říká Radek Toman, vedoucí velkého pneuservisu BestDrive na Jeremiášově ulici v pražských Stodůlkách. A dovídáme se, že nejbližší „jindy“ může být až za 14 dní. No a zkuste být v dnešní pražské dopravě někde na čas. Minulý týden ještě v BestDrive Stodůlky uměli najít termín i za dva dny, ale situace se s koncem října prudce zhoršuje, a pokud jste si vzpomněli až teď, dost možná už pro vás v některých servisech říjnový termín vůbec nenajdou.

Za prahy jen někdy

Právě únik z pneuservisního stresu může být pro mnohé silnou motivací, aby si druhou sadu kol namontovali sami doma. Možná i silnější než těch ušetřených zhruba 300 Kč (viz ceník). Je to přece banální věc, kterou zvládne každý. Jenže není. Je zde hned několik věcí, které musíte vědět, jinak snadno uděláte víc škody než užitku.

Když Miloš Malý, zkušený mechanik zmíněného servisu BestDrive, přistaví auto na zvedák, nejdřív si v placených autodatech Bosch najde, kde má zvedací body. I profík, co tu práci dělá přes deset let, se u méně častých aut koukne. Zatímco heverem z výbavy vozidla se auta zvedají téměř vždy za prahy, tak pro patkový zvedák (což je jak ten sloupkový autoservisní, tak váš pojízdný hydraulický pumpovací ruční) jsou místa různá. U některých aut třeba na nosnících hluboko pod podlahou. Pokud tak vidíte u první generace octavie promáčklé prahy, je to od systémového omylu neznalých dílen a motoristů.

Síla, která škodí

Ve stejných autodatech, či rychleji v tabletu, který má každý zdejší mechanik při ruce, si najde utahovací moment šroubů či matek. Není pravda, že každé auto má 120 Nm. Je to obvyklá hodnota šroubů třeba u škodovek a volkswagenů, ale už tam platí, že třeba kodiaq má 140 Nm. Pokud nemáte momentový klíč a k utahování se stavíte dle hesla radši víc než míň, tak si pořiďte třeba Porsche Cayman – tam se utahuje dokonce na 160 Nm. Zejména auta, která mají šrouby v náboji a na kolech utahujete matky (fordy, toyoty, mazdy), mívají utahovací momenty nízké – Toyota Yaris jen 103 Nm. Prasklý „šteft“ (jak se těmto šroubům trochu nesprávně říká) lze sice většinou vyměnit, ale často až po vylisování náboje z hlavy kola (těhlice), což původní ložisko nepřežije a musíte jej vyměnit. Taková chyba tak vyjde zhruba až na 5000 Kč. Opravdoví siláci, co pohrdají momentovým klíčem, pak dokážou strhnout i závit v náboji kol s klasickým systémem se šrouby, jaký má většina dnešních aut. Škoda pak velmi záleží na konkrétním provedení. Pohybuje se od 3000 Kč u aut, kde jde celý náboj s ložiskem snadno vyměnit na čtyřech šroubech, až po 20.000 Kč u aut, kde je tento celek nalisován v hliníkové těhlici, což opakovanou montáž neumožňuje. Tam se pak mění celý drahý komplet. Ani Miloše Malého, který by opravdu mohl tvrdit, že moment má v paži, nikdo u kol bez kalibrovaného klíče neuvidí.

Cennější než hrnec zlaťáků

Poškozený závit nemusí být jen důsledek příliš silného utažení. „Důležité je nervat tam silou šroub, který nejde zatočit lehce. Má zřejmě poškozený či příliš opotřebený závit, a když jej včas vyměníte, zabráníte dalším škodám,“ vysvětluje nám Miloš Malý. Jenže jak si má dojet pro nový šroub člověk, co má auto na třech kolech? V prodejně dílů navíc často zjistí, že šrouby prodávají jenom v sadách na celé auto, tedy po šestnácti či dvaceti třeba za 1500 Kč. Šrouby jednotlivě za cenu 60 až 120 Kč kus prodávají vždy značkové servisy automobilek, ale to je vám k ničemu, když je neděle. Většina motoristů proto po chvilce váhání udělá to špatné rozhodnutí, že tam váznoucí šroub prostě narve silou. A je vymalováno.

Václav Malý nám ukazuje opravdový poklad, který mají v každém dobrém pneuservisu – krabici šroubů všech typů (jak moc rozdílné jsou, to se dočtete na straně 12). Tam může kdykoliv zalovit pro nový, nemusí zkoušet štěstí s poškozeným. „V takové situaci vždy ještě sáhnu pro závitník správného průměru a stoupání, kterým závit v náboji pro jistotou protáhnu, abych odstranil drobná poškození,“ vysvětluje fachman z BestDrive ve Stodůlkách. A také nás upozorňuje, že jen u některých aut vystačíte se stejnými šrouby pro letní litá i zimní plechová kola – celá řada dalších má pro „plecháče“ šrouby kratší a s jinou dosedací plochou.

Cena za kola 15 až 17 palců: Skladování rok od roku dražší

Zásadní výhodou dobrých pneuservisů krom odborné montáže a odpovědnosti za případně způsobenou škodu je schopnost kola vyvážit, kvalitně umýt ve strojní myčce s plastovými kuličkami, a hlavně na sezonu uskladnit. Tato poslední služba je velmi poptávaná zejména v Praze, kde hodně lidí bydlí v bytových domech bez možnosti kola snadno vyložit v garáži. V případě sítě BestDrive tomu odpovídají i ceny. V Praze dáte za skladování sady kol 7,60 Kč za den, tedy 1140 Kč za pět zimních měsíců. Je to dáno i vysokými cenami nájmů, které musí platit samotné pneuservisy. Mimo Prahu je to 5,34 Kč za den, což je 801 Kč za zimu.

Cena za kola 15 až 17 palců Výměna kol bez mytí a vyvážení 255 Kč Vyvážení čtyř kol 316 Kč Mytí čtyř kol 104 Kč Výměna kol s vyvážením a mytím 672 Kč Čištění náboje a dosedací plochy 19 Kč/kolo Uskladnění kompletní sady kol 7,60 Kč/den Ceny včetně DPH dle BestDrive, Jeremiášova, Praha 5

Jak na výměnu kol: 10 snadných kroků a pohov

Usnadňovat si práci většinou znamená udělat ji méně kvalitně. V případě výměny kola si však nyní převedeme, jak to zvládnout nejen snáze, ale i lépe.

Jednou z výhod dnešní doby je široká dostupnost vybavení dříve vyhrazeného odborným servisům. I věci v hobby kvalitě za pár stokorun odvedou cenné služby. Pojďme si ukázat postup, kterým auto určitě nezničíte a sobě ušetříte hodně sil.

1. Zvedací body

V případě vyobrazené Fabie III je to se zvedacími body výjimečně jednoduché – jsou stejné pro hever z výbavy vozidla i dílenské zvedáky patkové. Skrz kryt prahu totiž ční silný plech přímo z nosné struktury karoserie. Podobně je to třeba u současné octavie. Velmi často jsou však místa pro patkové hevery, tedy i ten vyobrazený pojízdný, jinde. Jejich umístění nenajdete v návodu k obsluze. Je součástí placených servisních dat a nikdo nemá povinnost říci vám jej zdarma. Nejlepší šanci máte u značkového prodejce, konkrétně v jeho servisu. Pokud zvedací body neznáte, použijte pomalejší šroubovací hever z výbavy vozidla.

2. Zajištění vozidla

Zatáhněte ruční brzdu a nechte zařazený převod. Pokud nepracujete na zcela rovném povrchu, zajistěte na druhé straně vozidlo proti popojetí (spadlo by vám z heveru). Existují speciální zakládací klíny, ale perfektně poslouží i dvě polínka od krbu.

3. Prkýnko, ale ne ledajaké

Profesionální zvedáky mají pryžové patky, na vyobrazený Car Face za 699 Kč z Auto Kelly musíte dát destičku. Obyčejné prkno z přírodního dřeva se vám může o ostrý plech prahu náhle štípnout a zvedák se zakousne do plechu. Doporučujeme proto tzv. OSB desku z dřevní štěpky, která nemá sklony k náhlému praskání. Jednu větší rovnou desku dejte též pod zvedák, který musí při vysouvání popojíždět. Když se zasekne na spáře v dlažbě, může se naklonit a smeknout. V žádném případě nestrkejte pod vozidlo ruce ani nohy a nejlépe pod něj dejte ještě jeden špalek, na němž zůstane viset, kdyby zvedák náhle selhal.

4. Rázový utahovák 20V z Lidlu

Velké akumulátorové rázové utahováky schopné s jistotou povolit kola musí mít aspoň 400 Nm. Takové v profesionální kvalitě stojí obvykle přes 10.000 Kč. Na snímku výrobek z Lidlu za 2000 Kč, jehož kvalita je samozřejmě kompromisní. Motor například není bezkomutátorový, ale s klasickými uhlíky. Ve vlhku či v prašném prostředí byste jej rychle zničili. Ale třeba na čtyři auta v rodině stačí bohatě a šrouby jsou venku během vteřiny. Ano, opravdu se povolují až po zvednutí kola od země. Reakcí proti rázům je totiž setrvačnost samotného kola.

5. Šrouby hlavně ne na zem

Šrouby mají být suché, jejich mazání je škodlivá pověra. Polovina auta už je namazané má a očištěním nic moc nespravíte – mazivo zůstává i v závitech. Krom horší spolehlivosti spoje (výrobce jej spočítal na suché tření) tím riskujete i poškození závitu – to když šrouby položíte na zem a nalepí se na ně prach a písek. Proto je vždy odkládejte na karton či do krabičky.

6. Dosedací plochy čisté, ne mastné

Mýtus je i mazání dosedacích ploch. Proti protáčení na středovém otvoru je kolo jištěno třecím spojem. Šrouby vyvolají tlak a z něj musí vyplývat dostatečné tření. Pokud je malé, jsou namáhány na střih či ohyb, na což nejsou stavěné (muselo by jít o šrouby lícované, které se na kolech nepoužívají). Pokud už jsou dosedací plochy namazané vazelínou, odstraňte ji hadrem a čističem (univerzální, na brzdy, dříve tzv. Arva – cena od 80 Kč). Je-li zde už rez, odstraňte ji drátěným kartáčem. Proti přireznutí k náboji je ochraňte ne vazelínou, ale karosářským voskem, který nesnižuje tření. Například Resistin, Dinitrol, Wax Spray od Škody Auto v cenách od 200 Kč. Spotřeba na kola je velmi malá, vydrží vám mnoho let.

7. Čistěte náboje

Naopak nic nestříkejte na náboje, ani ten vosk. Hrozí, že byste potřísnili brzdy. Pouze je očistěte drátěným kartáčem. Vosk se tam přenese z kola.

8. Šrouby zatočte prvních pár závitů ručně

Jen některé vozy používají stejné šrouby pro litá i plechová kola – musí to vědět prodejce, od nějž druhou zimní sadu máte. Správné šrouby na prvních pár závitů zatočte ručně, abyste se přesvědčili, že neváznou. Místo klasického dílenského oříšku používejte tzv. rázovou hlavici na litá kola, která má plastovou ochranu, abyste disky nepoškrábali. V prodejnách dílů je to běžný sortiment a stojí od 250 Kč.

9. Můžete si to ulehčit, ale opatrně

Stejně jako profesionální rázové utahováky, tak i ten z Lidlu umožňuje snížení utahovacího momentu. Když nastavíte 100 Nm, bude pak stačit momentovým klíčem na cílových 120 Nm otočit už jen o kousek – máme dobře vyzkoušeno. Fachmani říkají „dotáhnout to nasladko“.

10. Dotáhněte momenťákem

Momentový klíč je nezbytný. Koupíte jej třeba v Auto Kelly za 800 Kč a dostanete k němu i protokol o zkoušce. Je delší než standardní klíč, takže máte větší páku a méně se nadřete. Po použití momentový klíč nastavte zpět na nulu, ať se „neunavuje“. Utahovací moment pro nejběžnější auta na trhu přinášíme v tabulce, pro ostatní auta sdělíme na vyžádání mailem. Po 40 km jízdy dotažení vždy zkontrolujte, zejména u nových kol se zmáčkne lak a šrouby jsou znovu povolené.

Utahovací momenty Model Výroba Moment (Nm) Citroën Berlingo/Peugeot Partner 2008–2018 100 Dacia Duster 2010–2017 110 Dacia Logan II od 2013 105 Fiat Punto (199) 2006–2018 108–132 Ford Focus III 2011–2015 135 Ford Fusion 2002–2012 110 Ford Mondeo III 2007–2014 140/170* Honda Civic VII 2007–2011 108 Honda CR-V III 2007–2013 98 Hyundai i30 (GD) 2013–2017 88–107 Hyundai ix20 od 2010 88–107 Opel Astra J 2010–2016 140 Opel Corsa D 2007–2014 110 Peugeot 307 2001–2012 90/100** Renault Laguna III 2008–2015 130/145** Renault Mégane III 2008–2016 110/130*** Renault Thalia II 2008–2013 105 Škoda Citigo od 2012 110 Škoda Fabia I, II, III od 1999 120 Škoda Felicia 1994–2001 110 Škoda Kodiaq od 2017 140 Škoda Octavia I, II, III od 1996 120 Škoda Rapid 2012–2019 120 Škoda Roomster 2006–2015 120 Škoda Superb I, II 2001–2015 120 Škoda Superb III od 2015 140 Škoda Yeti 2009–2017 120 Toyota Auris (E18) od 2012 103 Toyota Yaris (P9) 2005–2013 103 Volkswagen Golf IV–VII od 1997 120 Volkswagen Passat 2010–2015 120 * matky M12/M14, ** plechová/litá kola, *** standardní model/Paket GT Šrouby Matky

