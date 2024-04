Jak se čistí ulice? Sehraný tým doplácí i na české řidiče

S příchodem jara pracovníci s čisticími stroji pročesávají ulice měst. Po zimě odstraňují zbytky posypových materiálů a další nečistoty. My řidiči jim však jejich práci někdy komplikujeme.

Sůl, štěrk, písek, ale i další nepořádek se během zimy hromadí v ulicích českých měst. Po oteplení tedy ke slovu přichází důkladné čištění. Pár minut před osmou ranní proto míříme ke kostelu svatého Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně. Sraz tu mají metaři a jejich stroje. „Používají samosběrné zametače a kropicí vůz,“ říká úvodem Martin Špaček z Technické správy komunikací, která čištění ulic organizuje.

Na úklid je tu připraveno hned několik aut a zhruba dvacet lidí, kteří prozatím postávají v prostranství před kostelem. Úderem osmé se ale hbitě vydávají za svými povinnostmi.

Uvolněte prostor

Skupina metařů okamžitě začíná odklízet nepořádek z chodníků do silnice, aby je mohl nabrat velký zametač s kartáči. „Vymetou je kousek od obrubníku, protože auto se nedostane až k němu. Po něm jede ještě malý samosběr, který se dostane i do různých zálivů. Procesí uzavírá kropicí vůz, který splachuje zbylý prach,“ jednoduše popisuje postup prací Špaček. Nečistoty z obtížně dostupných míst odstraňuje pracovník s velkým vysavačem, jemuž se říká glutton. Snahu posádek strojů ale komplikují řidiči, kteří nechávají svá auta zaparkovaná, přestože mají zmizet.

Jen v části ulice před kostelem stojí sedm odstavených aut. Bylo jich devět, dvě ale ještě stihla odjet a vyhnout se pokutě. O blok dál jich však zůstalo stát tolik, že to vypadá, jako by se žádné čištění ani nekonalo. „Zákaz nerespektuje čím dál víc lidí, město proto uvažuje i o zdražení odtahů,“ upozorňuje Barbora Lišková z TSK.

K zaparkovaným vozům jsou zaměstnanci Správy služeb zajišťující odtahy nekompromisní. Každý vůz fotí a pak povolávají čtveřici odtahových vozů.

Balet odtahovek

Majitelé, kteří své povozy nechali na ulicích, si pro ně naštěstí nebudou muset až na odtahová parkoviště. Jde tu jen o takzvaný technický úkon, i ten ale vyjde na 1300 korun. Obsluha auta nakládá a jen o kousek s nimi popojíždí, aby měli čističi prostor k práci. „Odtahovky objedou blok nebo i jen chvíli počkají a mezitím se ulice vyčistí,“ říká Lišková. Přemístit tímhle způsobem všechna auta ale podle ní není možné.

Jen v oblasti, v níž se čistí dnes, jich totiž zůstaly desítky. Majitelé aut podle Špačka spoléhají na to, že je nepůjde přemístit všechna. „Zvládneme jich odtáhnout zhruba čtyřicet, padesát,“ uvažuje. Odtahují se proto jen v části ulic. „Je ale na náhodě, ve kterých ulicích to bude, aby si řidiči nezvykli, že někde je bezpečné parkovat,“ říká Špaček.

Posádkám odtahových i čisticích vozů jde práce rychle od ruky. Sotva se uvolní blokované místo, už na ně najíždí procesí zametačů. Synchronizovat pohyb velkého množství strojů je však přece jen trochu komplikované. Ruch tak náhle narušuje pronikavé troubení menšího z čisticích vozů. Řidič odtahovky si malého stroje nevšiml a při couvání do něj narazil. Zametač je trochu odřený, ale jinak v pořádku. Čištění tedy rychle pokračuje, škoda se bude řešit až pak. Pracovníci se plynule posouvají do dalších ulic. Tu první mají uklizenou za dvacet minut. Celou dnešní oblast pak stíhají vyčistit během několika hodin. Bez zaparkovaných aut by ale úklid šel o hodně rychleji.

Pokutě se vyhnete hlídáním termínu

Kdy budou čistit vaši ulici, můžete snadno zjistit z dlouhodobých harmonogramů na internetu. Stránky s termíny provozují technické služby všech větších měst. Konkrétní datum se díky tomu dozvíte dlouho před tím, než se v ulicích objeví zákazové značky. Pokud totiž značky upozorňující na čištění včas nezaznamenáte, pokutě se už nevyhnete. „Navážejí se osm dní dopředu,“ říká Martin Špaček z Technické správy komunikací a dodává, že jejich správné umístění se denně kontroluje. „Lidé totiž značky otáčejí nebo rovnou sundávají.“ Cestou už není ani odstavení vozu na chodník. „Nad tím jsme ještě donedávna přivírali oči. Dnes už ale čistíme i chodníky, takže překážejí,“ vysvětluje Špaček. Správě služeb navíc zdatně sekunduje městská policie. Rozdává pokuty autům, která firma nestihla odtáhnout. „Pokuty už chodí elektronicky, takže policie dokáže obejít všechna auta. Když se vypisovaly lístečky, tak se jich rozdalo jen pár,“ uzavírá Špaček.

Čištění kanálů

Během jarního čištění ulic se čistí i záchytné koše pod mřížemi kanálů. „Třeba tady, v Karlíně, jsou totiž po zimě plné listí,“ říká Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací. Stroj funguje podobně jako popelářské vozy. Jeho obsluha vyzvedne koš navijákem a překlopí jej nad korbu auta.