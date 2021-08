Jak se malý skotský podnik stal součástí nejlepších aut světa

Rodinné dědictví ze Skotska proniklo do interiérů nejdražších aut. Za dodávkami materiálu přírodního čalounění je píle několika generací, které zůstaly věrné originálnímu kožedělnému průmyslu.

Na začátku roku 1911 podnikl skotský dobrodruh Arthur Muirhead zdlouhavou námořní plavbu do New Yorku a poté si výpravu protáhl do Detroitu. Úkolem cesty za oceán bylo zajistit kontrakt na dodávku kůže pro Model T, který měl brzy začít opouštět továrnu Ford Motor Company v Trafford Parku poblíž anglického Manchesteru.

Kořeny manufaktury Bridge of Weir (BoW) sahají sedm generací Muirheadů zpět do období kolem roku 1758. Po 150 letech výroby koženého zboží se rodinná firma snažila expandovat do nového a vzrušujícího světa automobilů. Henry Ford přijal nabídku dodávek prvotřídní kůže dobře krmeného skotu, proto se malý skotský podnik stal součástí nejlepších aut planety.

Dnes globálně jeden z nejvyhledávanějších dodavatelů automobilové kůže na Zemi vděčí za dobrodružné výpravy odvážných předků. Současný ředitel BoW Jamie Davidson popisoval, jak jeho pradědeček odjížděl služebně do Detroitu vždy nejméně na tři měsíce. „S Henrym Fordem se setkal při několika příležitostech, takže se docela spřátelili,“ přiblížil Davidson.

Dodávka zboží věhlasnému Fordu byla snem, protože stačilo vyvážet klasické barvy prakticky bez vzorování. Přes oceán postupně pluly zásoby luxusních materiálů používané pro pozoruhodný sortiment vozů od Lincolnu Continental Mark II z roku 1956 po Ford GT. Z novější evropské produkce se kůže rodinného dědictví dostala i do auta značek jako Jaguar, Aston Martin či McLaren.

Mimo všechny běžnější zakázky bylo výsadou obstarání kůže pro DeLorean DMC-12. Ikonický model pohnul automobilovým i kožedělným průmyslem. „Úkolem bylo vytvořit interiér v podobě stylového nábytku, což se nám podařilo. Vyrobili jsme krásnou, měkkou, hedvábnou kůži, tu jsme dodávali jako jedni z mála. Kontrakt s DeLoreanem nám otevřel dveře u spousty dalších výrobců, například u Saabu. Designéři ze severu viděli DMC-12 na ženevském autosalonu a poté nás kontaktovali. Chtěli kůži, která by pomohla změnit image automobilky. Byl to náš první velký i velkoobjemový byznys,“ upřesnil Davidson a dodal, že po premiéře v Saabu se ozvalo i Volvo, které je největším zákazníkem BoW posledních 40 let.

Davidson věří v pokračování úspěchu společnosti založeném primárně na designu a inovacích. Podle jeho slov se posledních 30 až 40 let dařilo kooperovat s designéry v Detroitu a skotský podnik se tak mohl významně podílet na vzhledu Lincolnů. Trumfem by mohly být odlišnosti doplněné hezčími a příjemnějšími prvky, než byly masově dostupné v USA.

Nejnáročnějším odběratelem byl zatím Aston Martin kvůli snaze pokrýt model One-77 fakticky dokonalou kůží. Vedoucí prodeje James Muirhead popsal, jak Britové chtěli na každé auto osm kusů materiálů bez přirozených vlastností jako jizvy, stopy růstu nebo dírky od bodnutí hmyzem. Zhruba jedna kůže z dvou set byla kvalitativně dostatečná. Extrémní nároky kladl Gordon Murray. „Kůže pro Mercedes měla mít 1 až 1,4 milimetru a Murray dále požadoval, aby se u modelu F1 co nejvíce blížila jednomu milimetru při plném zachování pevnosti v tahu. Nyní s ním znovu pracujeme na hypersportu T.50 a je to celé zase o opětovném snižování hmotnosti,“ sdělil James Muirhead.

Každý kus kůže BoW má rodokmen, zpětně lze vysledovat jednotlivé stádo na konkrétním poli. Porážka i zpracování zvířat prý probíhá ve vlastním ekologickém zázemí, přitom kůže samotná je vedlejším produktem chovu skotu, ze kterého se tak může využít maximum surovin.

Výhled do budoucna podle Jamese směřuje k umělé kůži bez potřeby chovu zvířat, nicméně zesilující ekologický trend aktuálně míjí strategii Bridge of Weir. Předpokládá se stabilní udržení tradice několika minulých generací. Syntetika dokáže vzhledově nahradit přírodu, ovšem Skotové jsou přesvědčeni o přednosti přirozeného materiálu, i když se v něm objevují jizvy či štípance a před čalouněním drahé palubní desky musí na porážku živé zvíře.