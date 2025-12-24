Jak se o svátcích za volantem nenervovat? Vánoce jsou rizikové
Období Vánoc provází očekávání klidu i na silnicích. Čísla však dlouhodobě ukazují, že jde o rizikové období.
Řízení během vánočních svátků má dvě typické polohy a obě jsou problematické. Jedna část řidičů podlehne dojmu, že když je prázdněji, může jet rychleji a méně se soustředit. Druhá jede ve stresu kvůli návštěvám, zpoždění, únavě a návratům večer nebo v noci.
Klid vede k podcenění rizika, nervozita zase k unáhleným reakcím. Oba stavy zhoršují rozhodovací schopnosti. Právě změna chování je hlavním důvodem, proč jsou Vánoce na silnicích rizikové.
Potkávají se různé faktory
Analýzy, se kterými pracují Centrum dopravního výzkumu a BESIP, dlouhodobě ukazují, že vánoční období má na nehodovost poměrně jasný vliv: roste podíl nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí, únavou a alkoholem.
Podle dat Policie ČR dochází v týdnu kolem Štědrého dne každoročně k tisícům dopravních nehod. Časté jsou lehčí kolize na parkovištích a u obchodních center, ale bohužel také vážnější nehody mimo města a na silnicích I. a II. třídy.
Typická vánoční nehoda nevzniká proto, že by někdo jel zcela bezohledně. Vzniká proto, že si řidič dovolí „o trochu víc“ než obvykle – místo 90 km/h jede 110 km/h, pauzu odloží až do cíle a jedno pivo považuje za zanedbatelné.
Menší provoz vede k vyšším rychlostem a menším rezervám pro chyby. Vyšší rychlost zároveň zvyšuje mentální zátěž – řidič musí víc hlídat sám sebe a rychleji se unaví. Zpomalení o deset nebo patnáct kilometrů v hodině nemívá zásadní vliv na čas příjezdu, ale výrazně snižuje stres i riziko.
Vychladnout, ale zpozornět
Dalším zdrojem nervozity jsou ostatní řidiči. O Vánocích je na silnicích víc lidí mimo rutinu – jedou neznámé trasy, řeší navigaci, nejsou si jistí některými manévry. Pozdní blinkry, náhlé brzdění nebo nejisté odbočování nejsou výjimkou. Kdo očekává plynulý provoz, bývá rychle frustrovaný.
Když začnou ostatní řidiči lézt na nervy, pomůže přepnout si očekávání. Neříkat si „tohle je hrozná cesta“, ale „tohle je přesně provoz, se kterým mám počítat“. Dobré je si také uvědomit, že téměř nikdo nemá zcela dokonalé Vánoce. Jakmile se realita potká s očekáváním, frustrace jde dolů.
Klid za volantem není podmíněn dobrou náladou, je to schopnost držet se běžného režimu i v prostředí, které svádí ke změně chování. Je nutné pochopit rozdíl mezi klidem a falešným klidem, nenechat se ukolébat prázdnou silnicí. A neeskalovat stres z drobných zdržení.
Zdroje: BESIP, Centrum dopravního výzkumu,