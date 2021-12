Jak se zúčastňovat esportových turnajů v rallye: Je to brnkačka!

Ve videu to zmiňuju, vzhledem k čerstvým zkušenostem bych však chtěl jednu věc mimořádně zdůraznit – jestliže plánujete virtuální závodní kariéru, pořiďte si kvalitní internetové připojení! Jinak se vám může stát, že vám uprostřed slušně rozjeté soutěže spadne Wi-Fi… jak já jsem si zanadával!

Řekněme, že dobré připojení máte, pak to bude chtít ještě nějaký ten hardware, pochopitelně. Tady bude záležet hlavně na tom, kolik peněz hodláte do virtuálního závodění vrazit. U počítače se šetřit moc nedá, to je jasné, abyste hru vůbec rozjeli… Pak už ale skutečně záleží jen na vás, protože i světová špička se dá jezdit s vybavením za pár tisícovek (viz náš mistr světa Lukáš Matěja).

Je ale fakt, že s lepším vybavením je to celkem logicky větší zábava. Sestava z videa přijde na necelých sto třicet tisíc a musím říct, že ta už umí hodně vtáhnout do děje. Jezdil jsem i na simulátorech za jednotky milionů a samozřejmě, jsou ještě daleko dál, prožitek se ještě víc blíží tomu, co zažijete ve skutečném závodním autě, ale výbava z videa by mi naprosto stačila a vyhovovala. S ní se už na Honzu Kopeckého hraje docela dobře…

Hardware bychom měli, pak budete potřebovat ještě samotnou hru, jak jinak. Škodovácké esportové turnaje se konají v prostředí DiRT Rally 2.0 a je pravda, že komunita kolem této hry je skutečně početná. Takže i kdyby se zrovna žádný škodovácký turnaj nekonal, můžete si snadno najít jiné vyžití. Nebo si uspořádat vlastní turnaj.

Podmínkou jsou samozřejmě účty, a to jak u Codemasters (vývojáři hry DiRT Rally 2.0), tak i služby Steam (multiplayerové a komunikační rozhraní). Bez nich se neobejdete a nezahrajete si.

A to by mělo být vše! Samotné přihlášení do soutěže je už pak úplně jednoduché, však mrkněte na video! Jenom ještě pár upozornění – i na prahu čtyřicítky je takové „hraní“ velmi návykové a čas pak plyne taky nějak jinak… A pozor na přehnané ambice! Opravdu to není taková sranda, jak to možná na první pohled vypadá. Garantuju vám, že i s hodinami tréninku se budete na výkony těch nejlepších dívat pořád z velmi, velmi uctivé vzdálenosti. Ale jak píšu, je to návykové, naprosto bezpečné (až na ty nervy) a v porovnání se skutečným závoděním daleko, předaleko levnější. Zkuste si to!