Jak vypadá recyklace vysloužilého auta? Toyota na to má vlastní továrnu, nahlédněte

Už při stavbě automobilu počítá japonská Toyota s tím, že se většina použitých surovin zrecykluje a znovu pošle do oběhu.

Ač se enviromentální témata řeší u nás ve velkém až v posledních letech, Toyota přistupuje k životnímu prostředí zodpovědně už dlouhá léta. Od roku 2003 využívá konstrukci, která optimalizuje rozebírání a třídění k usnadnění recyklace surovin, například mědi či vzácných kovů, z vysloužilých automobilů.

„Navrhujeme vozy tak, aby bylo snadné je opět rozebrat. Zohledněním tohoto požadavku do samotné konstrukce zjednodušujeme možnost opětovného rozebrání a zvyšujeme efektivitu recyklace,“ říká Masahiro Egawa z technického managementu japonské značky.

Jak to celé funguje? Jedním ze zásadních momentů je podle Egawy krok, kdy se elektrický kabelový svazek prostupující celou kabinou vozu vytáhne ven „stejně hladce jako při oddělování kostry od grilované ryby“. Pokud si to stále neumíte barvitě představit, rozhodně doporučujeme zhlédnout krátkou videoukázku níže.

Na celém světě je jediná recyklační společnost, kterou částečně provozuje sama automobilka. Jmenuje se Toyota Metal a každý den získá na 400 tun surovin z až tisícovky vozidel. Každé auto je tu slisováno do kostky o hmotnosti asi 600 kg, následně se speciálním jeřábem uchopí několik takových bloků současně a přesunou se do drtícího zařízení k rozmělnění na menší kusy.

Ty následně po dopravnících putují do budovy, kde se separuje ocelový odpad od neželezných kovů. Obsazeno je tu dokonce i malé množství zlata a stříbra. Takto získané materiály putují do oceláren, kde se promění třeba v karoserie nových vozů. Zůstane směs obsahující plasty, uretan či sklo. To se na první pohled může zdát jako nepoužitelný odpad, ale pozor. Po separaci lze tyto recyklovatelné materiály znovu využít. Kovy detekované pomocí čidel se ve speciálních strojích vyfukují nahoru vzduchovými tryskami. Prouděním vzduchu zezdola se separují lehčí materiály od těžších kousků.

„Toyota Metal zahájila činnost již v roce 1970, kdy většina lidí recyklaci vůbec neznala a na nás se pohlíželo jako na prodejce kovového šrotu. Jsme hrdí, že vyřazeným vozům vdechujeme nový život a znovu se stávají surovinou,“ uvedl Tadaši Matsumoto, prezident společnosti Toyota Metal.

Dnes už je recyklace velkým tématem. I kvůli tomu, že evropské předpisy povolují prodávat pouze takové nové vozy, které splňují poměrně přísné standardy ohledně recyklovaných materiálů. Toyota uvádí, že výše popsanými postupy se zrecykluje až devětadevadesát procent automobilu.

A kde končí poslední procento? „Hmota z posledních zbytků připomínající popel se často používá jako zpevňující základní materiál při výstavbě silnic,“ dodává Matsumoto s tím, že i finální zbytky nějakým způsobem poslouží společnosti.