Jakub Šebesta, šéf českého Volkswagenu: Jezdím vozem konkurenční značky!
Dnešním hostem podcastu Za volantem Světa motorů je Jakub Šebesta, který má v Porsche Česká republika na starosti osobní vozy Volkswagen. Pro mnohé matoucí název českého importéra vozů Audi, Cupra, Seat, Volkswagen a Volkswagen užitkové vozy, který vozy Porsche však v Čechách neprodává, byl také prvním dotazem moderátora dnešního dílu Martina Vaculíka.
Jakub Šebesta na současnou pozici přešel v březnu 2023 z divize užitkových vozů. Nestýská se mu pro práci mezi multivany, transportery a craftery? A jezdí sám elektromobilem, když se dnes tolik propagují?
Ptali jsme se jej také na akci Volkswagen ID for all, v rámci které si každý občan České republiky může na dva až 30 dní zapůjčit elektrický či plug-in hybridní Volkswagen. Má tato služba směřovat vždy k nákupu vozu, nebo ji mohou lidé využívat i jako autopůjčovnu.
Nevyhnuli jsme se ani palčivým interním tématům, které ale budou mít zásadní dopad na zákazníka. Co bude živit síť autorizovaných servisů, až jim skončí „pohádka o oleji“, tedy pravidelné výměny olejů s velmi vysokou marží ve spalovacích autech? Tradiční automobilky přitom dobře dimenzovanou síť autorizovaných servisů potřebují, neboť dost věcí na nových modelech vychytávají až v průběhu provozu.
A co bude s dalším strašákem koncesionářů, kterému se říká agenturní prodej? Mnohé automobilky totiž chtějí své prodejce změnit v pouhé „výdejny aut“, které nebudou mít možnost vlastní cenotvorby. I o tom bude řeč v dnešním podcastu.