WN7 je první elektrická motorka Honda. Česká cena není vůbec lidová
Výrobu premiérového elektrického motocyklu Honda rozjede koncem letošního roku. Objednávky jsou ovšem otevřeny již nyní. Nutné je ovšem počítat s vysokou cenou.
Elektrické skútry a menší motocykly jsou ideálním přibližovadlem do města. Jsou tiché a nevypouštějí škodliviny z výfuku, takže se hodí i do hustě obydlených oblastí. Větší a výkonnější elektrické modely jsou zatím spíše vzácné, byť i v tomhle ohledu si světoví výrobci nechávají dvířka pootevřené.
Jedním z posledních přírůstků do kategorie „dospělých“ elektrických motorek je Honda WN7, první takový model japonského výrobce. Původní verze tohoto stroje byla představena v roce 2024 na veletrhu EICMA jako koncept EV FUN. Sériově vyráběný model se bude prodávat pod názvem Honda WN7, přičemž písmeno „W“ se inspirovalo vývojovým konceptem „Be the Wind“ (buď větrem), „N“ znamená „Naked“ (nahý) a 7 odkazuje na třídu výkonných strojů.
Sériový motocykl si zachovává štíhlý, futuristický design zmíněného konceptu EV FUN. K pohonu slouží vodou chlazený elektromotor o výkonu 18 kilowattů, který si energii bere z pevně zabudovaného li-ion akumulátoru, který dostačuje až na více než 130 kilometrů.
Honda WN7 je kompatibilní s automobilovými nabíječkami typu CCS2, což znamená, že dobití z 20 na 80 % kapacity je možné za pouhých 30 minut. S 6kVA (což je asi 5 kW) domácí nástěnnou nabíječkou pak plné nabití z 0 na 100 % trvá necelé 3 hodiny.
Honda tvrdí, že elektrický motocykl WN7 s pohotovostní hmotností 217 kilogramů nabídne výkon srovnatelný s konvenčním strojem s motorem o objemu 600 cm3, díky točivému momentu 100 Nm se ovšem může srovnávat i s modely s agregátem s 1000 cm3. Honda navíc připravuje také verzi vhodnou pro držitele řidičského oprávnění kategorie A1 (výkon do 11 kW).
Ve výbavě Hondy WN7 například pětipalcový TFT displej s konektivitou RoadSync a exkluzivním menu pro elektrický pohon či LED osvětlení vpředu i vzadu.
Ačkoliv se výroba elektrického naháče rozběhne až koncem tohoto roku, objednávky se již rozběhly. Na českém trhu Honda WN7 startuje na částce 349.990 Kč, což je srovnatelné například s cestovním endurem Honda CFR1100L Africa Twin se čtyřtaktním dvouválcem o výkonu 75 kW a točivém momentu 112 Nm, jež díky 18,8litrové nádrž na jeden zátah zvládne zhruba 385 kilometrů.
Zdroj: Honda, foto a video: Honda