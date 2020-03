Je vám luxusní SUV DBX málo? Podívejte se na exkluzivní Q by Aston Martin

Luxusní automobilky staví samo o sobě působivé vozy. Komu to ale nestačí, ten si zpravidla může připlatit za nějaké to zakázkové provedení. V přiložené galerii si můžete prohlédnout nové SUV Aston Martin DBX, které si vzala do parády divize Q a přidala mu řadu unikátních výbavových prvků.

Britská automobilka se netají tím, že ve spojení s týmem Q je schopna splnit takřka jakékoliv zákazníkovo přání. Tento exkluzivní exemplář přijíždí se speciálním šedým lakem Satin Xenon Grey, dvaadvacetipalcovými koly z lehkých slitin či karbonovými nástavci nárazníků.

To podstatné se však odehrálo v interiéru. Aston Martin se chlubí karbonovým obložením na středové konzole. Obložení je přitom tvořeno z 280 vrstev uhlíkových vláken. Jen tvrzení zabere 12 hodin, obrábění na pětiosé fréze pak dalších 90 hodin. Není to standardní postup, ale co tradičního také od takové specialitky čekat, že?

Výkonný viceprezident společnosti Marek Reichman považuje tento výrobek za skutečné umění. „I když naši designéři ukázali neuvěřitelně širokou škálu možností a individualizací co do barev a materiálů pro DBX, Q by Aston Martin představuje unikátní příležitost. Je určeno pro lidi, kteří mají neomezenou touhu posunout hranice toho, čeho lze v automobilovém světě dosáhnout,“ stojí v oficiálním prohlášení.

SUV DBX edice Q by Aston Martin má vlastně jedinou pihu na kráse: nemůžeme si jej prohlédnout naživo. Automobilka naplánovala premiéru na ženevský autosalon, který byl však v pátek kvůli obavám z koronaviru zrušen.