Jedna končí, druhá se vrací. Čínský mistr světa po bankrotu hlásí velké plány

Nedávno jsme psali o hrozící zkáze automobilky Neta, která propustila celé vývojové oddělení a dlužila peníze kde se dalo. Situace už zašla tak daleko, že zástupci autosalonů přijeli protestovat před sídlo značky, žádajíc vyplacení dlužených peněz. Není ale vše jen pesimistické, Neta totiž získala významnou finanční podporu v Thajsku, kde patří mezi nejprodávanější značky nejen elektromobilů, ale i napříč palivy. Jako první čínská značka otevřela v zemi vlastní továrnu, a loni se probojovala až na 12. místo nejprodávanějších značek v zemi, ačkoliv šlo o pokles z 10. místa rok předtím.

Právě Thajsko, a exportní trhy obecně, jsou záchytným bodem mladé čínské značky. Výši investice firma nezveřejnila, v thajské továrně ale plánuje do roku 2029 vyrábět až 50.000 vozů ročně, nejen pro Thajsko ale také pro export. To ji pomůže vyhnout se novým clům, uvaleným na elektrické vozy vyrobené v Číně.

Mezitím se ze záhrobí ozvala další automobilka, která v roce 2023 opravdu zbankrotovala a musela zastavit výrobu. Nebyla první ani poslední, v naprosté většině případů se už automobilky z tohoto bodu nikdy nedostaly. Startup WM Motor, pod který patří značka Weltmeister (německý výraz pro „mistra světa“), ale chce být tím, kdo se podobnému osudu vyhne.

Založena byla v roce 2015 Freemanem Shenem, dřívějším manažerem Geely a prezidentem čínské pobočky Volva. O tři roky později poslala na trh první auto, elektrické SUV EX5. Z počátku se firmě dařilo, získala investice od technologických gigantů Baidu a Tencent a zájem měli i zákazníci. Produkce se rychle rozrostla na pět čistě elektrických modelů, jenže firma nikdy nebyla v zisku a v roce 2022 už byly finanční problémy příliš závažné.

Weltmeister W5 • Weltmeister

Kvůli tomu muselo být nejprve zrušeno uvedení vlajkové lodi, velkého sedanu M7. Koncem roku už ale ustala výroba všech vozů Weltmeister, uzavřeny byly všechny autosalony a propuštěna většina zaměstnanců. Hledání investorů bylo neúspěšné a na podzim roku 2023 firma ohlásila bankrot. Postižení tím byli i majitelé vozů značky, kterým náhle přestala fungovat mobilní aplikace pro vzdálené ovládání vozu, ale problémem se stalo i shánění náhradních dílů či servisování.

Minulý leden soud povolil firmě restrukturalizaci a před pár dny ohlásila své plány pro budoucnost. Ještě letos chce obnovit výrobu svých vozů a do roku 2027 prodávat 600.000 kusů ročně. Nejen to, v následujících třech až čtyřech letech má být uvedeno 10 modelů značky, a to nejen v Číně ale i na exportních trzích. V roce 2029 už chce Weltmeister prodávat milion vozů ročně. Věří si i na Evropu, kde už před bankrotem dokonce pár vozů firma udala.

Plány jsou to nepochybně velmi ambiciozní, zásadním problémem ale bude získat zpět ztracenou důvěru zákazníků, které už jednou nechala firma bez podpory. Také kvůli tomu se spekuluje i o změně názvu značky. Relativně malý startup navíc čeká velmi silná konkurence, která stlačila ceny vozů a tedy marže velmi nízko. Minimálně obnovení výroby ale asi můžeme věřit, WM Motor totiž získalo nové investory, přičemž jeden z nich zainvestoval přes 10 miliard yuanů, tedy přes 35 miliard korun do obnovení výroby. V automobilovém světě to nejsou nijak vysoké částky, WM má ale výhodu v existující továrně a výrobní lince. Jenže také bude potřeba obnovit dodavatelský řetězec a také ten distribuční.

Pokud se znovuzrození povede, nepůjde o první takový případ v Číně. I z Česka známe malé dvoumístné elektromobily ZD, neboli Zhidou, jedné z prvních čistě elektrických značek Číny. Právě ta ale konkurenci neustála a přestala vyrábět už koncem minulé dekády. Loni se nicméně vrátila s novým modelem Rainbow a dnes jej opravdu na domácím trhu prodává. Podobný osud měla i dříve velká automobilka Zotye, která dnes vyrábí auta především na export, nebo čistě elektrický Letin.

Zdroj: Gasgoo I Video: Weltmeister