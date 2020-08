Jeep láká na dva nové modely. Jeden hybridní, druhý luxusní

Začněme od té známější novinky, kterou bude plug-in hybridní terénní ikona Jeep Wrangler 4xe. Ten je součástí plánu automobilky na masivní elektrifikaci celého portfolia, což by se mělo povést zhruba do roku 2022. Prozatím se však elektrifikovaný Wrangler připojí pouze k plug-in hybridním modelům Renegade a Compass se společným označením 4xe.

Koncept plug-in hybridního Wrangleru byl sice k vidění již na veletrhu spotřební elektroniky CES 2020 v Las Vegas, datum představení ovšem dlouho zůstávalo neznámé. Až dodnes. Automobilka totiž zveřejnila krátké video, ve kterém ohlásila premiéru Wrangleru 4xe na prosinec tohoto roku.

Prozatím ale nevíme, jaké elektrifikované pohonné ústrojí vlastně nový Wrangler 4xe dostane. Zatímco pod kapotou modelů Renegade a Compass 4xe se zabydlel 1.3 litrový čtyřválec, podle některých spekulací by základem Wrangleru mohl být 3.6 litrový benzínový šestiválec.

Otázkou bude rovněž umístění baterie, která bude při jízdě v terénu relativně zranitelná. Jako nejpravděpodobnější místo ale zatím bývá označován speciálně chráněný prostor mezi výfukem a pohonným ústrojím. Otázkou bude rovněž i izolace baterie a všech elektrických komponent, které by mohly být ohroženy například i vodou při brodění.

Na první pohled by se však plug-in hybridní Wrangler neměl od běžných modelů příliš odlišovat. Jeep si zřejmě neodpustí několik výrazných plaketek 4xe a samozřejmostí bude i nutnost instalovat dvířka nabíjecí zásuvky. Nabízí se také otázka, zda se elektrifikace dočká pouze čtyřdveřový model, který byl dosud jako jediný několikrát spatřen, nebo i kratší třídveřový. Na to si nejspíš budeme muset počkat až do prosince.

Návrat prémie

Další upoutávka pak láká na návrat prémiového modelu, kterým by měl být Jeep Wagoneer či Grand Wagoneer. O návratu této dvojice se totiž mluví již poměrně dlouhou dobu – a to především ve spojení s pozicemi nejluxusnějších modelů v nabídce. Kromě prémiového vzhledu se očekává i moderní vybavení a velkorysí prostor se třemi řadami sedadel.

Nedávno zveřejněná ukázka bohužel poodhaluje pouze siluetu, ze které toho nelze příliš mnoho vykoukat. Již na první pohled si ale můžeme všimnout masivní stavby s tvary, které dobře navazují na další modely ze značky Jeep. Maska chladiče pak bezpochyby nabídne ikonický tvar se sedmi sloty.

Prozatím nemáme mnoho bližších informací, často se ovšem mluví o nebývale luxusním interiéru, ve kterém nebudou chybět luxusní materiály v kombinaci s pravým dřevným dekorem a ozdobnými voliči. V interiéru se nejspíš zabydlí i několik obrazovek, přičemž hlavní displej infotainmentu by měl být bezrámečkový a s úhlopříčkou cca 12 palců.

Technický základ by měl nový Wagoneer sdílet s pick-upem RAM 1500, což by mohlo být do budoucna i příslibem elektrifikace. Na další informace si ale nejspíše budeme muset počkat až do 3. září příštího roku, kdy by prý mohla proběhnout premiéra, jak přidávají kolegové z webu Motor1. Začátek produkce se pak prozatím očekává v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku.