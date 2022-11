Jeep žádá fanoušky o pomoc s výběrem jména pro elektrický Wagoneer

Automobilka Jeep se před pár měsíci pochlubila svým prvním čistě elektrickým modelem Avenger, kromě toho však odhalila i několik elektrických konceptů, které plánuje představit v příštích letech. Jedním z nich by měl být i elektrický Wagoneer, respektive jeho elektrický nástupce, který zatím nese pracovní označení Wagoneer S.

Jak bude znít oficiální jméno? To zatím nevíme, s jeho výběrem však může pomoci i veřejnost. Automobilka totiž spustila speciální webové stránky NameTheNewWagoneer.com, kam mohou lidé posílat vlastní tipy a nápady. Jako motivaci přitom automobilka nabízí dárkovou kartu v hodnotě 1000 dolarů a čtyřdenní lyžařský výlet do horského střediska Jackson Hole Mountain Resort.

Video se připravuje ...

O novém jménu bude rozhodnuto podle hodnocení, kdy každý název může dostat až 100 bodů. Maximálně 50 bodů může být uděleno za relevantnost jména. Jeep totiž chce, aby nové jméno dokázalo oslovit zákazníky a současně odpovídalo i samotnému vozu. Zbylých 50 bodů může být uděleno za jedinečnost či odlišnost jména.

Soutěž, která skončí 2. prosince, je však bohužel vyhrazena pouze pro legální trvalé obyvatele USA, kteří již dosáhli plnoletosti. Automobilka navíc automaticky vyřadí jména, která nejsou vhodná ke zveřejnění.

„Nabízíme majitelům a nadšencům možnost navrhnout jméno pro první elektrický Wagoneer. Toto prémiové a hospodárné SUV je nabité technologiemi, řemeslným zpracováním a výkonem, rozšiřuje naši přítomnost v segmentu středně velkých prémiových SUV a bude zásadním hráčem v naší globální produktové ofenzivě elektrických vozidel,“ uvedl Christian Meunier, CEO značky.

Jeep v minulosti naznačil, že čistě elektrický Wagoneer nabídne výkon okolo 600 koní, akceleraci na 97 km/h by měl zvládnout za cca 3,5 sekundy a dojezd by se podle plánů automobilky měl pohybovat okolo 644 kilometrů na jedno nabití. Produkční model by měl být představen již brzy, od roku 2023 značka plánuje příjem objednávek a v roce 2024 bude zahájena výroba. S prodejem se přitom počítá i v Evropě a na všech významných trzích.