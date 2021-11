Jezdili jsme s ultra rychlou elektrokoloběžkou: Svištěli jsme šedesátkou!

Do redakce doslova dolétl stroj Kaabo Mantis 10 Plus. Zatraceně živá elektrická koloběžka, se kterou jsme strávili divoké dva týdny. Tady jsou naše neopakovatelné zážitky!

Báby, co čumíte, zní jedna z kultovních hlášek Karla Augusty ve filmu Kamarád do deště 2. Nechci se nikoho dotknout, ale trefně sedí na čtrnáct dnů, které jsem strávil v Praze s elektrokoloběžkou Kaabo Mantis 10 Plus s dvojicí motorů. Protože když bylo třeba, tak za to koloběžka za necelých čtyřicet tisíc korun uměla vzít, že ostatní vážně koukali s otevřenou pusou. Na tomto (ne)vinném stroji jsem si naměřil maximální rychlost lehce přes 60 kilometrů za hodinu.

Bytelný kolega

Letopočet 2021 jsem zasvětil cestování po evropských metropolích, kde jsem si půjčoval sdílené koloběžky. Kontinentální menu připomíná síť fastfoodů McDonald’s – všude vesměs služby servírují to samé: slabé výkony, úzká malá kola, chatrné brzdy a přehlídku škrábanců. „Prizmatem bezpečnosti za nejhorší platí elektrické koloběžky s úzkými koly. S nimi udržet balanc je nejnáročnější,“ opakoval mi několikrát uznávaný soudní znalec Petr Kohoutek, jenž se na tuto problematiku specializuje. Mantis 10 Plus je však pravý opak: má terénní desetipalcové pneumatiky a rozlehlou nášlapnou plochu, která potíže se stabilitou posílá pod drn. Obecně bytelnost, jíž vévodí rám z hliníkové slitiny, je první, co mi trkne do očí. Taky váží 30 třicet kilogramů a tahat se s ní do schodů mi bylo příjemné jako rozedřené patro od brambůrků.

Svět motorů 46/2021

Posměšky s chvilkovým trváním

Ale jak jede! Při předávání mantisu jsem bral trochu na lehkou váhu (právě kvůli zkušenosti se sdílenými koloběžkami) rady týkající se opatrnosti. Chybně. Své první metry jsem svištěl s oběma motory (každý s výkonem 1000 W) v nejvyšším třetím, módu v režimu turbo kolem 55 km/h – a to jsem radši akcelerační páčku nevyhnal do extrému. V dalších dnech jsem se vzdal ostychu a prubnul rekord: 61 kilometrů v hodině – dokonce o jeden víc, než uvádí výrobce. Vzpomínám, že když jsem si nasazoval helmu, parta adolescentů se skateboardy mi tehdy uštědřila pár výsměchů. Po mém bleskovém vystřelení si ovšem museli myslet, že pod bundou schovávám dvanáctiválec a v žaludku mi pracuje plato energetických nápojů s červeným býkem ve znaku. Ano, takový to bylo rodeo!

Kontrola?

Téměř nemožná Výkon a rychlost elektrických koloběžek upravuje česká legislativa následovně: nejvyšší tempo 25 kilometrů za hodinu a výkon maximálně 1 kW. To náš mantis splňuje, a zároveň nesplňuje. V režimu eco s jedním zapnutým motorem v prvním módu ano: to se vláčně ploužím bez přilby kolem dvacítky – a mám tak alibi pro případnou kontrolu strážců zákona. „Řešil jsem nedávno případ, kdy policisté změřili muže na elektrokoloběžce radarem – a jedině tak mu dokázali, že výkon absolutně neodpovídal povolené hranici 1 kW,“ vyprávěl mi další ze soudních znalců Lubomír Hampl. Jinak mi přijde policejní dozor krátký, neb mi stačí dvakrát přepnout módy na displeji a tlačítkem vypnout druhý motor.

Ždímání a kostky

Testovaný model od společnosti Kaabo mě mile překvapil dojezdem. Byť udávaných 75 kilometrů díky baterii s kapacitou 18,2 Ah a napětím 60 V představuje utopii – hodnotu dvaapadesáti ujetých kilometrů považuji za velmi slušnou. A to jsem koloběžku s nosností 120 kilogramů v kopcích v blízkosti Kyjského rybníka vážně nešetřil. Spíš ždímal v místech, kde by většinu sdílených koloběžek potkal osud Titaniku. Klokaní (přední i zadní) odpružení makalo mezi kořeny jedna radost. V podstatě za nejhorší pro mě platily dlažební kostky na prostranství před redakcí, kde drncání za řídítky (sportovně přiznávám) utéct prostě nešlo.

Klíček vždy po ruce

Co se týče nabíjení, bavíme se o zhruba osmi hodinách do plné šťávy. Delší dobu strávenou v zásuvce jsem skousl – nejvíc jsem se však trápil při manipulaci s koloběžkou, která prostě lehká není. Alespoň kvituji její skladnost – hravě se složí do deseti vteřin a jde tak vložit bez problému do kufru auta. Jen je zapotřebí mít na paměti, že s sebou musíte mít vždy klíček po ruce (vím, o čem mluvím – nechal jsem ho třikrát doma) – jinak elektroniku koloběžky „nenahodíte“. A druhá důležitá poznámka: dávejte si setsakra bacha při zapínání druhého motoru za jízdy, poněvadž následné škubnutí tohohle nespoutaného vraníka může slabší jedince bleskově sestřelit ze sedla.

Záleží na kilech

Před úplným finále dovolte malý příměr: Kaabo Mantis 10 Plus bych přirovnal k vidlorohu americkému – druhému nejrychlejšímu suchozemskému zvířeti na naší planetě, hned po gepardovi. Nejenže umí razantně vypálit – až zmíněných 60 km/h (míněno koloběžka, vidloroh svede ještě o čtyřicet více), ale taktéž zvládne delší vzdálenosti: oněch dvaapadesát kilometrů. U dojezdu záleží kromě stylu jízdy a (ne)zapnutých motorů a nastavených módů také na váze jezdce. Jelikož osmadevadesát kilo mého kamaráda mu i přes všechny eko režimy nedovolilo se přehoupnout přes pětačtyřicet kilometrů.

Nuda nehrozí

Nastává čas loučení, při němž zjišťuji, jakou nudu nabízejí sdílené elektrokoloběžky. Mantis 10 Plus si mě svou dravostí získal okamžitě. Na přejezdy za nealkoholickými nápoji či do práce – a to i v náročnějším terénu a na větší štreky – se jedná o spolehlivého a nenudného kamaráda. P.S. – do budoucna máme slíbený ještě bláznivější kousek…