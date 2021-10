Nebezpečí elektrických koloběžek a kol: Invaze, která se vymkla kontrole!

Pořídil jsem si ji kvůli tomu, abych mohl jezdit v klidu do hospody na pár piv. Otevřel výkon, policisté mě stejně nikdy nekontrolují. Autem by to byla sebevražda, zato na své elektrokoloběžce mám klid, jedu v klidu bez helmy. I když vystřelit umí pěkně: atakuji rychlost až padesát kilometrů v hodině, svěřuje se nám na prostějovském velodromu muž, jenž si přeje zůstat v anonymitě. Tento kontroverzní pohled náramně shrnuje současnou situaci, o níž bude později řeč… Na tento výrok vzápětí kontruje uznávaný soudní znalec Petr Kohoutek: „Vy si neuvědomujete, že při vyšším výkonu než jeden kW a rychlosti 25 kilometrů za hodinu přeskakujete de facto z pravidel jízdního kola do kategorie motorových vozidel. Rovněž byste měl platit povinné ručení, mít registrační značku, přilbu, nula promile alkoholu v krvi je pak samozřejmostí.“ Mimochodem, v moravském městě nejsme náhodou. Exkluzivně jako jediné médium se zde účastníme měření společně s tuzemskou špičkou soudních znalců pod patronátem Leoše Dadáka a akademiků, jež se pomůže lépe orientovat při nehodách elektrokoloběžek a e-kol, neboť data citelně scházejí a karamboly nezadržitelně přibývají. I když problémů s tímto fenoménem, jenž se utrhl ze řetězů, je daleko více. Které platí za ty hlavní?

Nepředvídatelnost? Zabiják!

„Technologie předběhla dobu. A zatím to nešlo testovat na experimentálních věcech. Je logické, že na to reagujeme se zpožděním. Protože nejdřív muselo dojít k nehodám. Právě teď nastává stav pro zachycení hodnot,“ poznamenává Zdeněk Svatý z ČVUT, z Ústavu soudního znalectví v dopravě. Potvrzuje tak gradující trend: již loni záchranáři ošetřovali po pádu z e-koloběžek v hlavním městě 130 lidí! Letos budou podle předběžných statistik čísla daleko smutnější, neb už v září tato hranice padla. Zatímco Zdeněk Svatý z Fakulty dopravní ČVUT lajnuje křídou záchytné body pro chystané testování, vypichuje hlavní úskalí elektrických koloběžek a kol: „Rychlost. Člověk zrychlí výrazně rychleji – a tím pádem se chová nepředvídatelně pro řidiče. Zvlášť u elektrokol jsou lidé zvyklí úplně na jiné rozjezdy. Pak se není čemu divit, že vystřelí na křižovatce a skončí to fatální kolizí.“ U (sdílených) elektrických koloběžek zase upozorňuje na další typ nepředvídatelnosti: „Vezměte si běžného cyklistu. Ten zpravidla sleduje dopravu, jede z místa A do místa B, chová se jakžtakž čitelně. Jenže turista se sice snaží někam dostat, ale spíš se kochá, nedává pozor, dělá psí kusy.“ Tato slova můžeme po pár procházkách centrem Prahy či Brna jen a jen potvrdit. Další nešvar poté představuje estetické hyzdění. „Válejí se všude, házejí se do řeky – ekologické to tedy moc není,“ má svatou pravdu Zdeněk Svatý.

Svět motorů 39/2021

Řádění v brutálním tempu

Celkově budeme mít dnes k dispozici pětici jízdních kol s asistovaným šlapáním, tři elektrické koloběžky, elektrický skútr a invalidní elektrickou čtyřkolku. „Primárně se soustředíme na akceleraci, brzdění a maximální rychlosti,“ uvádí Albert Bradáč z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, jenž se věnuje analýze dopravních nehod. A vzápětí nás burcuje: „Pojďte si vyzkoušet koloběžky s otevřeným výkonem se dvěma motory 1300–1600 wattů.“ Tady končí legrace a začíná divočina. Na klopené dráze atakujeme tempo 50 km/h, při zatáčení cítíme nejistotu, z 0 na 30 kilometrů se dostáváme za 3,2 sekundy! Kvapem nám dochází, jak nepředvídatelní můžeme být v provozu. Notabene při pokusech mít v ruce telefon, řídit stroj s roztaženýma nohama čili činnostech, jež jsou pro manipulaci typické.

Zmatený Brusel

„Řešil jsem nedávno případ, kdy policisté změřili muže na elektrokoloběžce radarem – a jedině tak mu dokázali, že výkon absolutně neodpovídal povolené hranici jeden kW. A jelikož mu vzali už předtím papíry, zadělal si na velké potíže,“ komentuje další ze soudních znalců, Lubomír Hampl. A rázem navazuje: „Bohužel odjistit výkon u elektrokoloběžek je tak jednoduché. Schválně jsem si to vyzkoušel, otevřel internet, přidělal drátek a za chvíli posunul rychlost nahoru. Myslím, že by Česká obchodní inspekce měla více kontrolovat dovozce a rozdávat odpovídající pokuty. Protože ta invaze koloběžek z Číny je obrovská,“ bojí se budoucnosti soudní znalec se specializací na elektrické koloběžky Petr Kohoutek. Vinu též hází na Evropskou unii: „Do Evropy se valí tisíce strojů a Brusel si s tím neví rady. Myslím, že je zapotřebí legislativu sjednotit. Aktuálně vládne chaos, s nímž si ani soudy nevědí rady, natož běžní občané.“

Bez posunů

Řešení vidí dopravní experti ve striktním omezení výkonu a rychlosti. „Maximální tempo 25 kilometrů v hodině a žádná možnost posunutí vzhůru,“ myslí si soudní znalec Ivan Krejsa. „Já bych se inspiroval Francií. Jestliže tam policisté načapají někoho, kdo má koloběžku nebo kolo přečipované, schytá pokutu v řádech statisíců,“ nabízí svůj pohled Petr Kohoutek. „Určité restrikce a sankce beru, ale stále se zapomíná na to, používat selský rozum a chovat se zodpovědně. Otec má elektrické kolo a nemůže si ho vynachválit. Dostane se na místa, kam by se běžně nepodíval. Podle mě musíme hlavně používat mozek a nejančit,“ říká Lubomír Hampl s tím, abychom si některé z elektrokol vyzkoušeli a udělali si sami obrázek.

Chatrná stabilita

Než prubneme cyklistický ovál s elektrokolem, zastavuje nás ještě soudní znalec Krejsa s nedávným případem, jejž řešil: „Jednalo se o nehodu ženy, která dostala e-kolo k pětašedesátým narozeninám. Asi za deset dnů vyjela na mokrou silnici. Měla upravený, respektive zvýšený výkon, vystřelilo ji to do křižovatky a čtrnáct dnů po oslavě zemřela. Zaměřte se proto na rozjezdy.“ Je to opravdu hukot! S nejvyšší mírou asistence motoru se u jednoho z kol dostáváme z 0 na 20 km/h za 2,3 sekundy, volá na nás Zdeněk Svatý, vše bedlivě zaznamenávající. „O tom jsem přesně mluvil. Málokterý motorista je na takové vystřelení připravený. Jsme teprve na začátku, zvyknout si tak bude nějakou dobu trvat. Na obranu elektrických kol však musíme konstatovat, že se na nich cítíme nejstabilněji. Na to kývají i přítomní odborníci. „Taky si myslím, že prizmatem bezpečnosti za nejhorší platí elektrické koloběžky, kde máte vysoko těžiště. Zejména ty s úzkými koly. S nimi udržet balanc je nejnáročnější,“ podotýká Albert Bradáč z brněnského Ústavu soudního inženýrství.

Tvrdé nepokoje

Boom smrtelných nehod, jež mají na svědomí elektrické koloběžky, je v České republice prý jen otázkou času. „Při případné kolizi v rychlosti 25 km/h to můžeme srovnat s pádem z půldruhého metru přímo na hlavu,“ zdůrazňuje dopravní expert Roman Budský. Své o tom vědí ve Francii, která patří na evropskou špici v počtu zmařených životů kvůli nehodám na elektrokoloběžkách. I proto je tam můžou používat lidé starší 12 let, smí je řídit pouze jeden člověk, mají zapovězený chodník (stejné v ČR) a za jízdy je striktně zakázáno používat mobilní telefon a sluchátka. Téma elektrokoloběžek dokonce před dvěma lety vyhnalo ve Francii nespokojené občany do ulic. Právě v té době tisíce koloběžek našly útočiště v Seině a dalších řekách tekoucích zemí galského kohouta. Stejně tak radikální aktivisté z odnože ekologického uskupení Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) tehdy narušovali výpůjčky tím, že zakrývali jejich QR kódy. Uživatelé je chytrými telefony nemohli načíst čili používat. Aktivisté tím chtěli prý poukázat na fakt, že koloběžky rozhodně nejsou ekologické, poněvadž se jejich lithiové baterie složitě recyklují. „Řada elektrokoloběžek by se na silnicích vůbec neměla objevit. Často mají velmi malá kolečka a dost pofiderní brzdy,“ naráží na několikátý zádrhel těchto strojů Roman Budský.

Nikdo se nechrání

Přítomní odborníci v Prostějově též připomínají podceňování ochrany zdraví. „Viděl jste snad nějaké dítě na elektrokoloběžce s helmou? Přitom je brána z hlediska zákona jako jízdní kolo, tudíž je pro osoby do 18 let povinná,“ komentuje soudní znalec Petr Kohoutek. A dodává: „Nezaznamenal jsem však službu sdílených koloběžek, která by půjčovala helmu. Ani policie to zatím moc neřeší a nevymáhá, což je škoda.“ Albert Bradáč z brněnského VUT si zase všímá čím dál více se rozmáhajících (nových) osobních přepravníků, jež mohou způsobit vážná zranění. „Typicky monokolo či různé elektrické skateboardy. Mladí na tom lítají i dvacetikilometrovými rychlostmi. Vezměte si, že takhle srazí seniora na chodníku nebo přechodu. I tady by se měl rozhodně hlídat výkon. Technologie nás ovšem znovu předběhla.“

Ničivá naivita

Na závěr se ještě chvilku zastavme u řady městských vedení, jež si nasadila gretovské brýle. Zatímco zástupci rudozelených radnic agresivně útočili na motoristy se zákazy vjezdu do center, omezováním rychlosti (posledně Paříž s maximálním tempem 30 km/h) či zpřísňováním parkování, šli paralelně na ruku službám, jež vidí budoucnost v (ekologickém) sdílení. Rostoucí počty nehod, jízdy v opilosti a vizuální smog, jehož nositelem tisíce odložených elektrokoloběžek bezpochyby jsou. Úmysl ryzí pravděpodobně byl. Jen realita zpravidla vypadá jinak. Pár příkladů za všechny: Nejčerstvěji v kardinálním poslu čisté mobility - norském Oslu. Od začátku září se musely ze skandinávské metropole pakovat dvě třetiny elektrických koloběžek. Důvod? Exponenciální růst zranění, odkládání de facto kdekoliv, jízda pod vlivem alkoholu… A mohlo být ještě hůř. Červencová iniciativa místních lékařů dokonce žádala, aby město zakázalo jejich noční provoz absolutně. „Nakonec to nevyšlo, ale snížení na maximálně osm tisíc koloběžek je i tak úspěch,“ poznamenává lékař Sebastian Hansen. To v anglickém Newcastlu zákaz nočních výpůjček e-koloběžek platí. Ostrovní město navíc mezi 18. až 23. hodinou snížilo maximální tempo koloběžek z 25 na 15 kilometrů v hodině a vykolíkovalo zóny, zejména v blízkosti barů, kde nejde tento dopravní prostředek odložit.

Zlatý selský rozum

Výše vyřčeným nechceme říkat, že elektrokoloběžky či e-kola jsou čiré zlo. Vůbec ne. Zvyšují mobilitu, nejsou hlučné a tak dále. Jen je nutno se řídit slovy soudního znalce Lubomíra Hampla, která během měření v Prostějově několikrát zopakoval: „Vždycky by se chování a jednání měly pohybovat v určitých mantinelech. A taky si přeju, aby všichni používali na těchto elektrických prostředcích zdravý selský rozum a byli opatrní. Protože jinak bude vážně docházet ke zbytečným úmrtím…“

Víte, že...

… Česká republika spadá mezi jednu z mála evropských zemí, kde platí na elektrokoloběžkách nulová tolerance alkoholu?

… nejvíce osob umírá na elektrokolech podle policejních statistik v červenci a srpnu?

… do fakultní ostravské nemocnice v posledních měsících přivezli 21 lidí po úrazu na elektrokoloběžce? V patnácti případech se jednalo o děti.

… elektrokola by měla být testována výrobci i dodavateli a označena certifikátem nezávislé zkušební laboratoře?

… v italském Miláně zakázali elektrické koloběžky úplně?

Měření na velodromu

Na prostějovském velodromu jsme měli k dispozici pětici kol s asistovaným šlapáním, tři elektrokoloběžky, elektrický skútr a invalidní elektrickou čtyřkolku. Všechny jsme zvážili samostatně, následně s jezdcem a poté jsme hledali těžiště (kvůli stabilitě). Analýza se soustředila hlavně na akceleraci a brzdění, u některých vozidel i na maximální rychlosti. U elektrokol se měřil rozjezd z 0 na 20 km/h bez asistence elektromotoru, následně s mírnou asistencí, střední a nejvyšší a také zcela na elektrický pohon, přičemž každá jízda se opakovala třikrát. Současně se zkoumala také simulace zpomalování. U výkonných elektrokoloběžek se dvěma motory 1300–1600 wattů jsme se věnovali zrychlení z 0 na 30 km/h, nejvyššímu tempu a také brzdění. Stejný přístup platil u invalidní čtyřkolky s výkonem 800 wattů a rovněž elektrického skútru.

Jak je to s elektrokoloběžkami jinde?

Rakousko

Maximální tempo je 25 km/h a výkon do 600 wattů.

Spadá mezi jízdní kola.

Zákaz pohybu je na chodníku, přechodu pro chodce a také pěších zónách.

Můžete je řídit pod vlivem alkoholu s tolerancí do 0,8 promile.

Minimální věk pro řízení je 12 let.

Německo

Nejvyšší rychlost je do 25 km/h.

Spadá mezi malé motorky, jízdní kola nebo chodce s omezenou rychlostí do šesti km/h.

Zákaz pohybu platí pro chodníky, přechody pro chodce a v pěších zónách, pakliže někde není umístěna speciální značka „E-Scooter free“.

Můžete na nich jezdit pod vlivem alkoholu do 0,5 promile.

Minimální věk pro řízení je 14 let.

Platí zde povinné pojištění za přibližně 30 eur, kdy vám na elektrokoloběžku vydají malou poznávací značku.

Nesmíte na nich přepravovat děti.

Doporučená je cyklistická přilba

Francie

Maximální rychlost je do 25 km/h.

Spadá mezi jízdní kola.

Platí zde zákaz pohybu na chodnících, přechodech pro chodce a v pěších zónách.

Je zde striktně zakázáno používat za jízdy mobilní telefon a sluchátka.

Můžete s nimi jezdit pod vlivem alkoholu do 0,5 promile.

Minimální věk pro řízení je 12 let.

Itálie