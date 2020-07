Sdílení aut koronavirus ovlivní, do budoucna ale poroste, tvrdí šéf mikromobilty Seatu

Značka Seat má v rámci koncernu VW Group tu nejmladší klientelu, její zákazníci jsou o zhruba deset let mladší než klientela ostatních značek, a tak není divu, že se jí snaží přizpůsobit. Důležitá je dnes pro mladé mikromobilita, tedy pohyb na krátké vzdálenosti, na kterou je Seat nyní v rámci VW Group specialistou. Jaké jsou její plány v tomto směru, jsme si popovídali s šéfem Seat Mó, Lucasem Casasnovasem.

„Seat Mó je značka pro produkty mikromobility a mobilní služby, jako je sdílení aut a podobně,“ vysvětluje Casasnovas oblast působení nově vzniklé značky, která byla oficiálně uvedena teprve před pár týdny. Součástí její nabídky bude v rámci nabídky Seatu již známá elektrická koloběžka eKickScooter 65, kterou nově doplňuje také elektrický skútr eScooter 125.

Nejde přitom jen o záležitost na domácím španělském trhu, koloběžky Seat úspěšně nabízí také u nás, přičemž také na českém trhu hodlá uvést také nově představený elektrický skútr. Jestliže na španělský trh se však dostane už letos, v Česku si musíme počkat do jara 2021.

Seat Mó toho ale nabídne více, a právě o tom jsme si s Casasnovasem prostřednictvím online rozhovoru popovídali:

Seat Mo je nová značka ve vašem portfoliu. Z jakého důvodu vznikla?

Jednoduše řečeno, byla zrozena, aby reagovala na dvě potřeby; od měst žádajících méně znečištění a méně hluku, a od zákazníků žádajících takové služby. Seat má nejmladší klientelu v Evropě, o zhruba o 10 let mladší než u jiných značek. Vidíme, že pro tyto mladé klienty je rok od roku těžší a těžší pořídit si auto. Automobily jsou dražší, platy zároveň nerostou, a tak mladí mají méně peněz na pořízení vlastního auta. Jako Seat jim nadále chceme poskytnout přístup k autům, a tak pokud vidíme, že nemají finance na nákup automobilu, poskytneme jim nějaké dostupnější mobilní služby. To jsou třeba elektrické koloběžky nebo elektrické skútry.

Jaké produkty můžeme od Seatu Mó očekávat?

Od začátku se zaměřujeme na tři typy vozidel. První jsou elektrické koloběžky eKickScooter, pro lidi hledající dopravu na jeden dva kilometry. Druhé jsou elektrické motorky eScooter, pro zákazníky s větším rozpočtem a potřebou pohybu na delší vzdálenost. Potřebují se třeba pohybovat pět až deset kilometrů kolem svého domova.

Na třetím produktu našeho portfolia teprve pracujeme. Je to mikroauto, prezentované loni jako koncept Seat Minimó. Půjde o elektromobil, pro zákazníky s ještě vyšším rozpočtem a potřebou jízdy ještě na delší vzdálenosti, třeba na 20, 30 kilometrů po městě.

To jsou ale jen vozidla, plánujeme také mobilní služby, jako je model předplatného nebo sdílení.

Jakým způsobem budete služby Seatu Mó nabízet? Pomocí internetu, nebo prostřednictvím prodejců?

Pořád věříme, že dealeři jsou naši preferovaní a prvotní partneři. Pořád chceme naše produkty prodávat pomocí nich. Zároveň se ale u této služby objevují zákazníci, kteří si nechtějí třeba elektrickou koloběžku koupit v showroomu, ale objednat si ji přes Amazon. Proto v následujících týdnech uvedeme také náš e-shop.

Naopak elektrické motocykly a mikroauta jsou dražší produkty, a tak u nich podle průzkumů klienti nadále vyžadují prodej přes dealera, který jim vše vysvětlí. Jednoduše řečeno tak budou prodávány v showroomech, koloběžky ale kromě dealerství nabídneme také přes internet.

Když mluvíte o elektrickém skútru, je to produkt Seatu, nebo se na něm podílí i jiný partner?

Jako Seat zatím nemáme v oblasti mikromobility silné know-how. Proto jsme se při uvedení Seatu Mó rozhodli vsadit na partnerství s jinými firmami. Pro elektrické koloběžky jsme začali spolupracovat se Segwayem, v případě elektrické koloběžky pak spolupracujeme s místní španělskou firmou Silence.

Jak tato spolupráce na elektrickém skútru probíhá?

Oni mají know-how z motocyklového světa, my zase know-how ohledně baterií, kvality nebo odolnosti. Pracujeme tudíž na produktu na bázi stroje Silence, nicméně s požadavky Seatu na kvalitu, bezpečnost nebo odolnost.

Budete tato vozidla nabízet přímo zákazníkům, nebo je nabídnete i službám na sdílení vozidel?

Když jsme představili náš elektrický skútr, prezentovali jsme dvě verze, jak pro privátní klientelu, tak pro služby sdílení. Jakmile představíme naše mikroauto, opět bude cílem mít verzi pro prodej, tak pro sdílení. Budoucnost je v obou řešeních.

Vidíte tedy rostoucí zájem o takové mobilní služby?

Ano, zvláště po pandemii koronaviru. Lidé se zdráhají a obávají se používat hromadnou dopravu. Žádají tak více individuální dopravu. Proto v následujících měsících a letech vidíme velký potenciál pro využití našich elektrických koloběžek a elektrických skútrů.

Jaká je budoucnost sdílení aut? Je tato koncepce opravdu budoucností?

Pokud se bavíme o budoucnosti, musíme říct, v jakém časovém horizontu mluvíme, zda v pětiletém, desetiletém nebo padesátiletém horizontu. Z dlouhodobého pohledu sdílená mobilita bude růst, je to jako Airbnb, u něhož se lidi najednou už tolik nebojí sdílet svůj byt. Stejně tak už se tolik nebojí sdílet automobil. Ve sdílení aut tudíž vidíme budoucnost.

Zároveň ale vidíme, že po pandemii koronaviru je to těžké období. Pokud chceme zajistit dostatečnou bezpečnost sdílených aut, musíme pečlivě umýt dveře auta, bezpečnostní pásy, volant nebo řadicí páku, což je velice nákladné z hlediska provozních nákladů. V následujících měsících tedy služby na sdílení aut budou mít hodně problémů, aby zajistily zdravotnická opatření. Z dlouhodobějšího hlediska, za dva za tři roky, až se situace vrátí na doby před koronou, ale bude mít sdílení aut opět skvělou budoucnost.

Jaký je typický zákazník Seatu Mó?

Jsou to obecně mladí lidé, konkrétně ale záleží na nabízeném produktu. Pro eKickScooter to jsou teenageři kolem 16, 20 let, studenti škol. Pro motocykly vidíme klienty kolem 20 až 30 let, mladé lidi žijící ve městě, kteří se však potřebují pohybovat na delší vzdálenosti, do kanceláře, na nákup nebo třeba do posilovny.

Je vaší myšlenkou dostat zákazníky Seatu Mó v průběhu let k automobilům Seat?

Ano, jakmile jste starší, vaše potřeby se mění. Když jste mladší, potřebujete méně, stačí vám koloběžka pro jízdu do školy. Pokud už ale potřebujete do kanceláře, asi si pořídíte motocykl. Ale pak máte přítelkyni, chcete si založit rodinu a mít děti, a to už si potřebujete koupit auto. Je pravděpodobné, že zákazník využívající mikromobilní řešení Seatu později zřejmě koupí auto značky Seat.

Na jaké trhy se značkou Seat Mó cílíte?

Klíčovými trhy budou ty jihoevropské. Je jasné, že v jihoevropských zemích, jako je Španělsko, Itálie nebo Francie, kde je více slunce než třeba ve Švédsku nebo Dánsku, bude tento model úspěšnější. Lidé žijící v Barceloně, Paříži nebo Římě už jsou zvyklejší používat elektrický skútr než v Kodani nebo Stockholmu.