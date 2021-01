Již v lednu by mohla dorazit obsáhlá aktualizace Android Auto

Informace o systému Android Auto, který umožňuje snadné propojení mobilního telefonu s OS Android a infotainment systému automobilu, byly pro české zákazníky poměrně dlouhou dobu nic neříkající. Ačkoliv systém řada lidí využívala, oficiálně neměl na českém trhu podporu a nejednalo se o masovou záležitost. Jenže to se nedávno změnilo.

Ještě před koncem minulého roku totiž systém Android Auto oficiálně vyšel i pro český a slovenský trh. A další významná aktualizace by měla dorazit v průběhu tohoto měsíce, kdy podle informací kolegů z AutoEvolution vyjde aktualizace Android Auto 6.0. A podle všeho se dočkáme řady praktických i estetických vylepšení.

Jedním z estetických vylepšení by měla být podpora wallpaperů, na kterých prý Google pracuje již od poloviny roku 2019. Google by tak následoval Apple, který nabízí volitelné pozadí aplikace Apple Car Play již delší dobu. Aplikace by měla obsahovat několik předem připravených snímků, neměla by však chybět možnost vybrat si například některé z fotografií v mobilu.

Další novinkou by měla být podpora zkratek ve funkci Google Assistant. Systém by tak měl nabídnout možnost automatizovat některé funkce/procesy a to přímo z domovské obrazovky. Podpory by se ale prý měla dočkat i funkce Assistant Routines, která umožňuje naprogramovat po spuštění hned několik úkonů.

K dalším drobnostem by mělo patřit odladění systému a zahrnutí upozornění na možné problémy, jako když například VPN připojení blokuje funkčnost některých aplikací. Na domovské obrazovce by se také měly objevit nové ikonky pro různé automobilky, které umožní snazší a rychlejší ovládání, včetně možnosti systém jednoduše a rychle vypnout.

Na kompletní seznam inovací si ale nejspíš budeme muset počkat až do oficiálního vydání nové verze Android Auto 6.0. Přesné datum vydání sice zatím neznáme, s největší pravděpodobností se ale objeví ještě před koncem tohoto měsíce.