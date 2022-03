Jízdní dojmy s Kawasaki Versys 650 a Z650RS: Stejné těsto, ale jiná chuť!

Z nabídky japonské Kawasaki vyčnívají skvosty jako supersport ZX-10R nebo kompresorová bestie H2 a nechyběly ani v testovací flotile, kterou nám český importér převezl na jih Španělska. Nás dnes ale budou zajímat novinky z opačného konce nabídky – univerzální a dostupné šestsetpadesátky.

Pohodář Versys 650

Nejnovější evoluci středně velkého cesťáku poznáte snadno. Dostala ostřejší rysy inspirované litrovým bratrem a moderní osvětlení LED. Po usednutí do vysokého, měkkého a jako křeslo pohodlného sedla nás vítá nová digitální palubka, nahrazující zastaralou kombinaci budíku a archaického oranžového displeje. Kawasaki si dala záležet, aby údaje byly dobře čitelné i na slunci, což můžeme potvrdit. A protože žijeme v roce 2022, samozřejmě nechybí možnost propojení přístrojů s mobilem prostřednictvím bluetooth.

Vzpřímený pohodlný posez jasně napovídá, že tahle motorka touží po pohodových dlouhých výletech. V provozu přímořského letoviska si všímáme trochu cukavého plynu při popojíždění na jedničku a dvojku. Jakmile se ale za městem rozvinou klikaté silnice a můžeme heftem otočit naplno, přestáváme to řešit. Řadový dvouválec má sympatický zvuk a cestovatelsky lineární projev, maximum točivého momentu soustředí do nízkých a středních otáček. Kompaktní rozměry a 219 kg hmotnosti jsou do serpentin optimální výbavou. Asfalt tu hodně klouže, takže rychle přicházíme do kontaktu s citlivým ABS, které na nic nečeká a jedná. Novinkou na palubě malého versysu je dvoustupňová kontrola trakce s možností vypnutí. Vysoká stavba stroje nestojí v cestě ostřejšímu jízdnímu stylu. Podvozek je sice především komfortní, ale také adekvátně jistý. Na dálnici jsme ocenili vylepšenou aerodynamiku a větší, nastavitelné ochranné plexi.

Kawasaki Versys 650 Motor čtyřdobý řadový dvouválec DOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem (cm3) 649 Výkon (kW/min-1) 49/8500 Točivý moment (Nm/min-1) 61/7000 Převodovka, sek. převod 6°, řetěz Pneumatiky P a Z 120/70ZR17 a 160/60ZR17 Brzdy P/Z (mm) kotoučové 2 x 300/250 Rozvor (mm) 1415 Světlá výška (mm) 170 Výška sedla (mm) 845 Pohotovostní hmotnost (kg) 219 Objem nádrže (l) 21,0 Základní cena (Kč) 224 900

Svět motorů 09/2022

Návyková Z650RS

Pod záložkou Modern Classic najdete v katalogu Kawasaki retro mašiny evokující „staré dobré časy“. Kromě chromem zářící W800 klasického střihu to je třeba naše oblíbená, sportovnější Z900RS, odkazující na sedmdesátky. Té letos přibyla menší a o sto tisíc levnější sestřička Z650RS.

Krásně subtilní motorka dokonale padne menším postavám. Jak ovšem ukázala různorodá skupinka českých motorkářů, v pohodě se na ni složí i ti urostlejší.

Kolem konstrukčně stejného motoru, jaký používá versys, vyrostly úplně jiné dojmy a zážitky. Sedí se ve sportovnější pozici a díky nahé přídi stroje máme pocit absolutní lehkosti. Sedlo je o poznání tužší, a jak jsme následně zjistili ke konci dne, po pár stovkách kilometrů na něj vaše pozadí nebude vzpomínat nejlépe. Přece jen jde spíš o motorku na kratší cesty, což mimochodem dokládá i malá, dvanáctilitrová nádrž, kterou dravým stylem snadno vyprázdníte už po 150 km. V zájmu pohodlí také doporučujeme vyhnout se oblasti někde mezi pěti a šesti tisíci otáček – tam totiž dvouválec znatelně vibruje. Ale jinak na nás udělal mnohem lepší dojem než v cestovním enduru. Krásně jadrně zní, jde ostřeji za plynem a úplně si říká o ždímání na doraz. Omezovače se v tomto případě bát nemusíte. V deseti tisících vás zastaví tím nejjemnějším způsobem, žádná tvrdá stopka, jak tomu někdy bývá.

Z650RS nevyznává retro styl jen designem, ale i výbavou. Zapomeňte na digitálky, tady jsou poctivé ručičkové přístroje a moderní displej mezi nimi až nečekaně přirozeně do celku zapadá. Palivové mapy nebo kontrola trakce? Ani jedno, v sedle Z650RS je pánem situace jen a pouze jezdec.