Jízdní dojmy s Fordy Transit Active a Trail: Do opery, na pláž i do lesa!

Menu řady Ford Transit se pro evropský prostor rozrostlo o dobrodružně naladěné varianty Trail a Active. Pracovním vozům s modrým oválem ve znaku dáme za chvíli do těla v okolí německého Mnichova.

Móda crossoverů, tedy zvýšení a oplastování běžných vozidel, se u Fordu už dotkla i dodávek. A většina modelové řady transitu s přídomky Trail a Active nemá ambice na zdolávání většího terénu, nadále si totiž vystačí jen s pohonem předních kol, i když v případě trailu se samosvorným diferenciálem mLSD. Větší bráchové ale dokážou volitelně přenášet výkon na obě nápravy.

Hbitá čtyřkolka

Na nádvoří hradu Hohenkammer stojí všechny novinky vyrovnané jak čestná stráž. Jako první se nám dostávají do rukou auta s označením Trail. Ta Ford na jídelním lístku servíruje pouze pro zaplechované verze na přepravu nákladu a triumvirátem sedadel vpředu, a to jak pro model Transit, tak i menší Transit Custom. Zvnějšku přitahuje díky mohutnému černému oplastování karoserie a zvlášť zuřivé masce, inspirované tou na pick-upech Raptor. Nebudeme se ale jen kochat a rovnou se vydáme do sychravých bavorských lesů prubnout největší Transit Trail ve verzi 350, jemuž pod kapotou tluče vznětový dvoulitr s výkonem 125 kW. Za jeho největší devízu platí pohon všech kol, přičemž inteligentní čtyřkolka pracuje ve všech jízdních režimech. Když ale zvolíte jako my mód do bahna, bude spínat o poznání svižněji: byť od rychlosti 60 kilometrů v hodině se vrátí zase zpátky. To teď ale nehrozí. Zablácenými kolejemi vypreparovanými od traktorů tuhle rychlost s dostavníkem, jemuž se do nákladového teritoria vejde až 1200 kilogramů, stejně neohrozíme ani omylem.

Svět motorů 43/2020

Za příjemné překvapení musíme zmínit, jak chvatně se s obrem s šestistupňovou manuální převodovkou obtížnou trasou klestíme. Férově však přiznáváme, že stačí (jen) obezřetněji pohlídat plynový pedál, zbytek zařídí šikovná elektronika. Ošemetnou trať lemovanou stromy nakonec zakončujeme se skórem 11,3 litru: vyšší spotřeba nicméně odpovídá náročnosti cesty.

Po návratu před hradní bránu zůstáváme ještě na chvíli věrni variantě Trail: tentokrát modelu Transit Custom, jemuž v lehčím terénu usnadňuje dovádění pohon předních kol se samosvorným diferenciálem. Custom Trail pohání dvoulitrový turbodiesel v rozpětí 96, 125 a 136 kW, který lze ještě doplnit volitelným mild-hybridním systémem. Nám shodou náhod připadla motorizace s výkonem 125 kW, mimochodem jediná v Česku aktuálně dostupná.

Technické údaje Transit Trail Transit Custom Trail Transit Custom Active Motor 2.0 EcoBlue, vznětový přeplňovaný čtyřválec Zdvihový objem (cm3) 1996 Kompresní poměr 16,5:1 Výkon (kW/min-1) 125 Točivý moment (Nm/min-1) 390 Pohon 4x4 přední přední Převodovka manuální, šestistupňová Provozní hmotnost (kg) 2300 2102 2200 Maximální užitkové zatížení (kg) 1200 1223 925 Kombinovaná spotřeba NEDC (l/100 km) 9,5 5,5 6,0 Délka x šířka x výška, rozvor (mm) 5531 x 2474 x 2447, 3300 5340 x 2080 x 1956, 3300 5340 x 1986 x 1956,3300 Cena od (Kč) 1 113 751 1 060 202 -

Záleží na stylu

Druhý rod zaparkovaný na nádvoří představují varianty Active. „Majitel verze Active je ten, který večer do tohoto vozu naloží manželku a děti a jedou společně slavnostně oblečeni na operu nebo muzikál. Zatímco vlastník modelu Trailu je typ člověka, který vezme kraťasy a vyrazí se koupat na pláž. Ta dvě auta dělí jiný životní styl,“ popisuje hlavní rozdíl jeden z přítomných zaměstnanců Fordu. Obě varianty si tak vystačí se stejnou světlou výškou i motorizací. Rozdíl je v absenci diferenciálu mLSD, respektive ho lze u varianty Active pořídit za příplatek. K dispozici máme k projížďce jak užitkový Transit Custom, tak osobní verzi Tourneo Custom pro přepravu až osmi osob, s níž se budeme vracet do Mnichova.

Varianty řady Active a Trail Motor 2.0 EcoBlue, vznětový přeplňovaný čtyřválec Zdvihový objem (cm3) 1996 Kompresní poměr 16,5:1 Výkon (kW/min-1) 96/3500 125/3500 136/3500 Točivý moment (Nm/min-1) 360/1500-2500 390-1750-2750 415/1750-2750

Odkládací přepych

Jako první jsme prubnuli Transit Custom Active, s nímž jsme se dostali na spotřebu 7,2 l. Nafty upíjel o pár loků méně díky mild-hybridnímu systému, který šofér v podstatě nezaznamená. Technika zvládne uspat motor, pokud klesne rychlost pod 12 km/h. Jedná se de facto o rozšířený stop-start, jenž vypíná tuze rád. Bohužel ne úplně zcela se dokáže zbavit cuknutí při následném nastartování. Rovněž logicky nepatří v případě dodávky k nejtišším společníkům a ani se stabilitou v případě prázdné zadní části (maximum je 925 kilogramů nákladu) to není na podtrženou jedničku. Chuť si spravujeme při transferu na letiště se značně komfortnějším Tourneem Active, jež v Česku nejlevněji pořídíte za 1.234.261 Kč. Notabene na nadmíru pohodlných zadních sedadlech, kde si cestující na dvou lavicích lebedí naproti sobě. Pohodlně se však cítíme i za volantem, kde nás nic neruší, máme skvělý výhled a dostatek místa na odkládání věcí.

Technické údaje Tourneo Custom Active Motor 2.0 EcoBlue, vznětový přeplňovaný čtyřválec Zdvihový objem (cm3) 1996 Kompresní poměr 16.5:1 Točivý moment (Nm/min-1) 415 Převodovka manuální, šestistupňová Provozní hmotnost (kg) 2428 Maximální užitečné zatížené (kg) 687 Kombinovaná spotřeba NEDC (l/100 km) 5,6 Délka x šířka x výška, rozvor (mm) 4973 x 1986 x 2039, 2933 Cena od (Kč) 1 234 261

Plusy

Atraktivní vzhled

Ergonomický interiér

Minusy