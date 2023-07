Jízdní dojmy s Rolls-Roycem Ghost Black Badge: Rebelie malého prince

Rolls-Royce máme spojený s luxusem a dokonalým komfortem. Do konzervativního slovníku britské značky se ale kvůli mladší generaci zákazníků dostává i slovo sportovnost. Nejlépe se projevuje v sedanu Ghost Black Badge.

Ghost je vstupenkou do světa Rolls-Royce od roku 2009, kdy se menší a „levnější“ model ukázal v první generaci. U britské šlechty běží čas pomaleji, a tak se teprve v roce 2020 dostavil nástupce, který se tu zřejmě opět zdrží celou dekádu. Současná trojice Ghost, Phantom a Cullinan je totiž poslední sestavou, která bude spoléhat na tradiční dvanáctiválec. Nástupci nepůjdou cestou menšího objemu, ale radikální změny. Od roku 2030 už Rolls-Royce plánuje vyrábět pouze elektromobily.

Označení základního auta v nabídce značky zní zajímavě u stroje, který s délkou 5545 mm přerůstá i obří americká SUV a s cenou začíná u osmi milionů korun. Už na první pohled je to ostatně naprosto impozantní vůz. Vedle vznešeného phantomu s poněkud netypickými proporcemi ale působí výrazně přístupněji. Širší maska, nižší kabina a zaoblenější linky ghostu jej přibližují k běžnějším vozům. Pořád je ale natolik odlišný, že i člověk auty nepolíbený má okamžitě jasno o vznešeném původu.

Náš modrý ghost se zlatou linkou je ale trochu jiný, než co od Rolls-Royce očekáváme. Za jménem má totiž přídomek Black Badge, což v místním podání znamená více než pár černých prvků na karoserii. Současní zájemci o podobný vůz totiž mohou vyžadovat i určitou sportovnost, což je slovo, které by jinak s Rolls-Roycem ani nemělo být napsané na stejné stránce. Black Badge je tedy vozem pro člověka, který chce něco jako BMW M5, ale netouží být viděn v tak obyčejném, laciném voze. Samotná značka jej mimochodem na svém webu nazývá modelem pro rebely, kteří platí kryptoměnami. A má to úspěch, v Česku je prý většina ghostů prodána právě ve verzi Black Badge.

Decentní změny

Vpředu zůstal dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec o objemu 6,75 litru, dočkal se ale nového naladění. Doby, kdy Rolls udával výkon slovem „dostatečný“, jsou dávno pryč. A tak víme, že standardní ghost má 420 kW, ve specifikaci Black Badge však posílil na 441 kW (600 koní) a 900 Nm točivého momentu. Ale co je překvapivější, úpravou prošel podvozek, a to na úkor pohodlnosti. Aby se ghost mohl měřit se sportovními sedany, dostal nové vzduchové odpružení s tužším nastavením, aby se omezilo naklánění v zatáčkách. Také jsou tu silnější brzdy nebo unikátní karbon-hliníková kola v ceně asi 150.000 Kč za kus.

Interiér opět překvapuje hojným využitím karbonu na palubní desce, volantu nebo na dveřích. Ale protože klasický vzhled karbonu může mít kdekdo, u Rolls-Royce mu dávají výrazně jinou geometrickou strukturu. Pocit lepšího BMW zde nemáme. Rolls-Royce sice využívá techniku svého majitele, ale rozhodně to nedává nikde na odiv. Samotná platforma je vlastní (nese honosný název Architecture of Luxury), marně ale hledáme i podobné prvky v interiéru. Míru luxusu netřeba popisovat, nechybějí displeje vzadu, masážní sedačky, deštníky ve dveřích, lednice ani hvězdná obloha z diod (a s občasnou kometou).

Video se připravuje ...

Téměř dokonalý

S vědomím, že jde o méně komfortní ghost, se vydáváme do pražských ulic. Naprosté ticho v kabině je doprovázeno naprosto hladkou jízdou. Dvanáctiválec si tiše ševelí a i přes nové nastavení podvozku se auto vyloženě nese, a to i na kostkách v centru. Dokud tedy nevjedeme kolem do kanálu umístěného na cestě tak, že se mu nedá vyhnout. Tady poznáváme, že Black Badge si umí pořádně nahlas dupnout a zatřást posádkou, větší nerovnosti jsou jeho slabou stránkou. I ve městě se s obrovitým sedanem manévruje skvěle, má totiž natáčecí zadní nápravu.

Více než zjevný komfort nás ovšem zajímá nevšední sportovní stránka luxusního korábu. A tak ho vezeme protáhnout na okresky kolem Karlštejna. V kabině byste marně hledali klasický přepínač do sportovního režimu. Místo toho je na voliči převodovky (pod volantem) tlačítko s nápisem Low. To zrychlí reakce plynového pedálu, osmistupňové převodovky od ZF a také trochu přidá na zvukové kulise z výfuku.

Rychlý po svém

Mrštný sporťák není ghost ani omylem. Dvanáctiválec ale mohutně zabere už od 1600 otáček, s 5,5 metru a 2,5 tuny váhy se auto dokáže na stovku dostat za 4,7 sekundy. Přes své rozměry se do zatáček se vrhá s nečekanou odvahou. Mohutné pneumatiky pomáhají vůz držet na asfaltu a musíme jet opravdu rychle, aby se projevila váha tlačící nás ven ze silnice. Ghost má pohon všech kol, což zajišťuje neutrální chování. Na všechnu tu váhu musí mít i pořádné brzdy, se zastavením těžké bestie nemají žádný problém. Sportování v luxusu je však poněkud odtažité. Jedeme rychle a dokázali bychom prohnat kdejaké sportovní auto, jen to vlastně není nijak zvlášť cítit. Jako bychom nad silnicí spíše letěli. Odpovídá tomu zvuk dvanáctiválce, který je i v režimu Low spíše decentní kulisou v pozadí. Své dělá i šířka téměř 2,2 metru, takže máme pocit že se na tu silnici sotva vejdeme.

Více doma je ghost na dálnici, ideálně německé, kde nás překvapuje, s jakou nenucenou elegancí se dostane na maximálních 250 km/h. V kabině to opět není poznat. Pocitově je jedno, jestli jedeme 50, nebo 250 km/h. Vždy se dá řídit i jen malíčkem a v kabině si mohou cestující šeptat. S rollsem navíc není problém se ve vysoké rychlosti udržet dlouho. Kdo totiž na dálnici uvidí nasupený ghost v zrcátku, okamžitě uhýbá zpět do pravého pruhu. I v základním rollsu ve sportovní specifikaci je tak pocit výjimečnosti maximální.

Plusy

Téměř dokonalý komfort

Výjimečný motor

Luxusní interiér

Minusy

Postarší multimédia

Podvozek si umí dupnout