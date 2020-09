Jízdy Světa motorů: Jeep ukáže svá nejmenší SUV

Jízdy Světa motorů, to je největší test vozidel v České republice, unikátní akce, která zavítá do Prahy, Brna a Plzně. Návštěvníkům nabídne unikátní možnost vyzkoušet si vozy z aktuální modelové řady vybraných automobilek. Na pražské zastávce v OC Letňany bude mimo jiných zastoupena také značka Jeep.

Jeep je americký specialista na SUV, v jehož nabídce ani konvenční osobní automobil nenajdeme. V Praze se na Jízdách Světa motorů budou prezentovat jeho nejmenší modely v nabídce, které zároveň v tuzemsku patří mezi jeho nejžádanější. Vystavovat je na pražské akci bude dealerství Auto Dojáček.

Řeč je konkrétně o Jeepu Renegade, jež se řadí do kategorie dnes tak populárních malých SUV, a kompaktním Jeepu Compass. Oba dnes spojuje nejen shodná platforma Fiat Small Wide 4x4, ale také místo výroby. Oba se pro evropské trhy vyrábí v italském závodě Melfi.

Renegade a Compass však nebude před OC Letňany jen vystaveny, ale bude možné se s nimi také svézt na doporučených testovacích trasách. Právě to je unikum akce Jízdy Světa motorů.

Připomeňme, že v Praze se tato akce koná už tento víkend, 12. a 13. září, a to na parkovišti před obchodním domem Tesco v OC Letňany. Těšit se přitom můžete i na doprovodný program. Na místě budeme v sobotu od 10:00 do 18:00, v neděli pak od 10:00 do 17:00. Kdo by to pak měl do Prahy daleko, může další víkend 19. a 20. září vyrazit na stejnou akci do Brna, k tamější OC Olympia. O víkendu 26. a 27. září se pak Jízdy Světa motorů konají v Plzni, u OC Olympia.

Chcete-li sledovat zákulisí příprav a zároveň zůstat v centru dění, rozhodně doporučujeme oficiální facebookovou událost a náš instagramový profil @Auto.cz.

Jízdy Světa motorů (program)

Praha OC Letňany

Sobota 12.9. 10-18 hodin

Neděle 13.9. 10-17 hodin

OC Olympia Brno

Sobota 19.9. 10-18 hodin

Neděle 20.9. 10-17 hodin

OC Olympia Plzeň