Modernizovaný Jeep Compass přijíždí s novými motory a technologiemi

Nový Jeep Compass, který bude pro evropské trhy vyráběn v italském závodu Melfi, bude osazen 1.3 litrovým benzínovým čtyřválcem z rodiny motorů FCA Global Small Engine, se kterým se můžeme od poloviny roku 2018 setkávat i pod kapotou modelu Jeep Renegade (rovněž vyráběn v Itálii).

Přeplňovaná třináctistovka bude dostupná ve dvou výkonnostních variantách: 130 a 150 koní, v obou případech s 270 N.m točivého momentu. Slabší motorizace bude spolupracovat s manuální šestistupňovou převodovkou, zatímco silnější verze bude spojena s dvouspojkovou automatickou převodovkou (DDCT). V obou případech pak výkon směřuje pouze na přední nápravu.

U modelu Compass jde přitom o první kombinaci předního pohonu s automatickou převodovkou, což by podle očekávání značky mohlo k novému Compassu přitáhnout více evropských zákazníků. Prodeje vozidel s pohonem 4x2 v kombinaci s automatickou převodovkou totiž v současnosti tvoří cca 28 % trhu, uvádí tisková zpráva.

Výkonnější motor s automatickou převodovkou navíc vůbec poprvé nabídne i jízdní režim Sport, k jehož aktivaci stačí jediné tlačítko. Dynamický režim by měl nabídnout ještě zábavnější svezení díky lepší odezvě plynového pedálu i řízení, zatímco převodovka bude řadit vyšší stupně později a nabídne tak maximum výkonu a točivého momentu.

Nová třináctistovka by měla celkově poskytovat dostatek výkonu pro svižné a pohodlné svezení na silnici i mimo ni. Navíc by mělo dojít k výraznému snížení emisí (až o 27 %) a snížení spotřeby až o 30 % ve srovnání s předchozí verzí osazenou benzínovým motorem, automatickou převodovkou a pohonem 4x4.

Nabídku doplní vznětová pohonná jednotka 1.6 MultiJet II o výkonu 120 koní s točivým momentem 320 N.m, která bude spolupracovat s manuální převodovkou a její čistší provoz zajistí SCR katalyzátor. Všechen výkon bude ovšem směřován opět pouze na přední kola.

Kdo bude toužit po pohonu všech kol, ten si bude muset počkat na plug-in hybridní verzi 4xe. Ta nabídne kombinaci 1.3 litrového přeplňovaného čtyřválce s elektromotorem a dvě výkonnostní verze: 190 a 240 koní. Hybridy dorazí na evropský trh v druhé polovině roku a dostupné budou pouze s pohonem všech kol.

Podvozek Evropě na míru

Společně s pohonnými jednotkami se kvůli evropským zákazníkům měnily i vlastnosti podvozku a jízdní charakteristika vozu. Compass ze závodu Melfi by tak měl nabídnout například lehčí řízení s progresivnějším účinkem.

Podvozek je vybaven novými tlumiči s technologií FSD (Frequency Selective Damping), které by měly omezit náklony karoserie bez jakéhokoliv snižování komfortu na horších cestách. Nový Compass by tak měl zvládat ostré průjezdy zatáčkami ve vyšších rychlostech a s nižšími náklony. Péče se ovšem dostala i brzdám, které by měly nabízet ještě lepší výkony.

Vylepšený Uconnect

Nový Compass ze závodu v Melfi nabídne i nové služby systému Uconnect, které již můžeme znát od modelu Renegade pro modelový rok 2020. Již od začátku prodejů tak bude každý Compass od výbavy Longitude vybaven 7“ nebo 8.4“ infotainment systémem, který nabídne nové funkce nejen na palubě, ale také možnost některé funkce ovládat dálkově. Z mobilu, chytrých hodinek nebo webového prohlížeče.

Služby Uconnect budou rozděleny do několika balíčků. Základním bude My Assistant, aktivovaný již od pořízení vozu, který nabídne asistenci pro případy nouzových situací, poruch, dopravních nehod nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu řidiče. Dále budou dostupné balíčky My Car, My Remote a My Navigation.

Služba My Car nabídne informace o stavu vozu. My Remote umožní na dálku vůz odemykat či zamykat, stahovat okna nebo kontrolovat určité parametry. My Navigation, služba dostupná pouze pro Uconnect 8.4“ s navigací, nabídne možnost plánovat trasu z mobilu či webového prohlížeče, informace o počasí, rychlostních kamerách, bodech zájmu, atd.. Majitelé hybridů 4xe se pak mohou těšit na specifické funkce, jako je dálková nastavení klimatizace či vyhledávání nejbližších nabíječek.

Pokročilé bezpečnostní systémy

Nový Compass by měl rovněž nabídnout kompletní balíček systémů pro komfortní a bezpečné cestování. Nebude chybět varování před čelním nárazem a sledování jízdních pruhů, které jsou spolu s elektronickou kontrolou stability ESP, kontrolou proti převrácení a čelními, bočními a okenními airbagy. A to se zatím bavíme pouze o standardní výbavě.

Připlatit si bude možné například za monitoring mrtvých úhlů, detekci křížení dráhy za vozidlem, adaptivní tempomat, zadní parkovací kameru ParkView s dynamickým naváděním a parkovací asistent pro podélné a kolmé parkování.

Design se neměnil, ale..

Po stránce designu se ovšem žádné velké změny nekonají. Nový Compass nabídne šest nových stylů litých kol, od základních 16“ disků až po 19“ lité disky pro výbavu Night Eagle, a širší nabídku laků. Ta se rozrostla o odstíny třívrstvou slonovinovou, červenou Colorado, modrou Italia, modrou Shade a metalickou zelenou Techno ve všech případech s možností kombinace s černou střechou. U všech verzí je k dispozici také nový kryt zavazadlového prostoru.

Nový Jeep Compass z Melfi bude v celkem pěti výbavových stupních: Sport, Longitude, Night Eagle, Limited a S. Všechny prozatím v kombinaci s benzínovými motory, případně dieselem, a s pohonem předních kol. Verze s pohonem všech kol a hybridní technologií 4xe by měly dorazit v druhé polovině roku.

Dostupnost a cena

Nový Jeep Compass bude možno objednávat na českém trhu od druhé poloviny června. Akční cena začíná na částce 549 900,- Kč za verzi Night Eagle s motorizací 1.3 130 k.