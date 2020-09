Jízdy Světa motorů: Vyzkoušejte si elektrifikované novinky Opelu

Jízdy Světa motorů je unikátní akce, která vám během nadcházejících víkendů umožní si v Praze, Brně nebo Plzni vyzkoušet nové modely vybraných automobilových značek. Mezi nimi během pražské zastávky nebude chybět ani Opel, který se v areálu OC Letňany bude prezentovat prostřednictvím dealerství AutoPalace Spořilov.

K vyzkoušení budou na místě hned dvě horké novinky, které dláždí cestu elektrifikace. Prvním je čistě elektrický hatchback Opel Corsa-e, který doplní SUV Opel Grandland X Hybrid4, plug-in hybrid s možností dobití ze zásuvky. Během testovacích jízd si tak budete moci v praxi vyzkoušet rozdíly mezi čistě elektrickým automobilem a modelem kombinujícím pohon spalovacím a elektrickým motorem.

Další vozy značky Opel pak budou k prohlédnutí alespoň staticky. Již zmíněný plug-in hybridní model Opel Grandland X Hybrid4 doplní Opel Corsa ve verzi se spalovacím motorem a také Opel Crossland X, který je aktuálně s přehledem nejžádanější model značky na českém trhu.

Akce Jízdy Světa motorů startuje už tento víkend 12. a 13. září, a to na parkovišti u pražského Obchodního centra Letňany. Další dva víkendy se pak akce přesune do Brna (19. a 20. září) a následně i do Plzně (26. a 27. září), a to do prostorů tamějších OC Olympia. V Praze budeme v sobotu 12. září na místě od 10 do 18 hodin, v neděli 13. září pak od 10 do 17 hodin.

Chcete-li sledovat zákulisí příprav a zároveň zůstat v centru dění, rozhodně doporučujeme oficiální facebookovou událost a náš instagramový profil @Auto.cz.

Jízdy Světa motorů (program)

Praha OC Letňany

Sobota 12.9. 10-18 hodin

Neděle 13.9. 10-17 hodin

OC Olympia Brno

Sobota 19.9. 10-18 hodin

Neděle 20.9. 10-17 hodin

OC Olympia Plzeň