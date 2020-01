S novým Opelem Corsa poprvé na českých silnicích. Tohle se vážně povedlo!

Opel v područí nového majitele, Skupiny PSA, chce dokázat, že jej čeká zářná budoucnost. Nová Corsa, vzniklá právě díky technice PSA, dokazuje, že to půjde. Je to parádní auto!

Opel Corsa je pro německou automobilku stěžejní model. Tenhle malý model se vyrábí od roku 1982 a letos na trh přichází už ve své šesté generaci. Tzv. Corsa F vznikala narychlo, po převzetí Opelu Skupinou PSA se musely zahodit plány na vůz s technikou od stávajícího majitele, General Motors, místo něhož se novinka předělávala na komponenty od PSA. Po prvních jízdách přímo na českých silnicích máme jasno, tohle se povedlo!

Práce trvaly pouhé dva roky, přitom technika je ve srovnání s předchůdcem zcela odlišná. Novinka německé značky je postavena na základech platformy CMP, kterou konkrétně sdílí s Peugeotem 208. Jak už to ale tak dnes bývá, zvenku byste tuto spřízněnost absolutně nepoznali. I sám Opel zdůrazňuje, že nová Corsa je stoprocentně německým automobilem.

Šmrncovní Germán

Rozdíl tvarů nové Corsy oproti Peugeotu 208 je opravdu obrovský, co však platí pro oba, jsou to krásné automobily. Novinka Opelu jde vlastním, germánským stylem, více ostřejším než u elegantní 208. Není to však žádné konzervativní, nudné auto, ale šmrncovní hatchback, za kterým se rádi otočíte.

Vlastně nevím, z které se strany se mně nová Corsa líbí nejvíce. Jestli zepředu, kde její kapotu zdobí švihácká linka uprostřed? Nebo zboku, kde ji zvýrazňuje pro Opely typický prolis? Nebo snad záď s koncovými světly s motivem hokejky, dalším poznávacím znakem aut z Rüssesheimu? Je to vlastně jedno, styl Corsy F mně zkrátka sedí. A co víc, nemusí mít velká kola dvoubarevnou karoserii, aby jí to slušelo. I na pohled obyčejný kousek s bílou karoserií vypadá pěkně.

Srovnání s předchůdcem pak vedle povedenějších tvarů (také vám najednou Corsa E přijde poněkud neforemná?) prozradí i proměny rozměrů. S délkou 4.060 mm je novinka o 39 mm delší, rozvor se pro zvětšení vnitřního prostoru natáhl o 28 mm na výsledných 2.538 mm. Auto se ale také paradoxně o milimetr zúžilo, to kvůli zajištění dostatku prostoru na parkovištích. A navíc se snížilo o 48 mm.

Nízký posaz a konvenční koncepce

Právě mezigenerační snížení karoserie okamžitě poznáte také po usednutí. Pozice řidiče se snížila o 28 mm, ve výsledku tak uvnitř nového Opelu sedíte na poměry malých hatchbacků nečekaně nízko. Za volantem se navíc krásně srovnáte, i díky širokému rozsahu nastavení sedadla řidiče.

Interiér vás až sportovně obklopuje, což však ne vždy je příjemné, středový tunel vás nepříjemně omezuje. A to jak řidiče, tak jeho spolujezdce. Příliš se nám nelíbí ani některé použité plasty, zvláště tvrdé materiály ve výplních dveří nejsou zrovna vzhledné. Přitom páčky pod volantem mají tak poctivou mechanickou vazbu, stejně tak se nám líbí precizní řízení.

Koncepce interiéru je na rozdíl od technicky spřízněného Peugeotu 208 zcela odlišná. Respektive je konvenční, zkrátka žádný i-Cockpit s volantem jak z motokáry a vyvýšeným přístrojovým štítem, ale volant normálního průměru s kapličkou přístrojů za ním. Ta může být digitální, ve standardu ale najdete jednoduché, přehledné analogové budíky, kterým není co vytknout. Kvitujeme též zachování konvenčního ovládání klimatizace, za kterým na rozdíl od Peugeotů nemusíte do útrob multimediálního systému.

Obrazovka multimediálního systému (základem je pětipalcové rádio, středem 7“ infotainment a vrcholem 10“ systém) je na dnešní poměry vcelku nízko, zůstává ale na očích a je pěkně po ruce. Multimediální systém pochází z dílny PSA, což znamená, že nastavování navigace není zrovna přehledné. V tomto ohledu se nám vlastní systém v modernizované Astře zdá intuitivnější.

Právě komponentů od PSA najdete uvnitř vícero, ať už tlačítka ve dveřích, vnitřní zpětné zrcátko nebo další detaily, ničemu to ale nevadí. Francouzský nádech tu ale zkrátka je... Interiér nadále zůstává svébytný a pořád se v něm cítíte jako v Opelu. Navíc kabinu můžete až po strop vybavit, k dispozici jsou i takové prvky jako vyhřívaný volant, Matrix LED světlomety, masážní sedačku řidiče nebo adaptivní tempomat, tedy prvky, které byste si spojili spíše s většími automobily.

Zavazadelník velikostně potěší, udávaný objem 309 litrů je o 24 litrů více než v minulé generaci. Kvitujeme i vysoko se otevírající víko nebo poctivé čalounění.

Povedený tříválec

Rovněž nabídka motorů je převzata z Peugeotu 208, byť s vlastním obchodním označením. Základem je atmosférická jedna dvojka s 55 kW, nad nímž stojí dvě výkonové verze přeplňovaného tříválce 1.2 Turbo, se 74 kW a 96 kW. Do nabídky se pak po pauze vrací i turbodiesel, v podobě 1.5 CDTI (75 kW).

České ceny zná už též odvozený elektromobil Opel Corsa-e, jehož první exempláře do Česka dorazí v dubnu. Ten je poháněný elektrickým motorem o výkonu 100 kW, přičemž bude jedinou alternativou ke konvenčním spalovacím motorům, s variantou na CNG nebo LPG se už u Opelu podle slov českého zastoupení nepočítá.

Pro první jízdy jsme zvolili slabší přeplňovaný tříválec se 74 kW a 205 N.m v kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou, což by měla být i nejprodávanější varianta. A nutno podotknout, že je to více než povedená kombinace.

Tříválec je kvalitně odhlučněný, a tak o něm víte jen při akceleraci, kterou doprovází příjemný vrnivý zvuk. Jeho síla je více než dostatečná, navíc postupně rostoucí už od nízkých otáček. Do vysokých se ale tolik nežeňte, nad 4000 otáčkami už ztrácí elán. Corsa s ním nicméně důstojně zvládá akceleraci na dálnici i nějaké to předjíždění. A špatná není ani spotřeba, i v rychlejším tempu jsme se vešli do sedmi litrů.

Chválíme též kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou. Řazení je precizní a příjemně tuhé, byť hlavice řadicí páky nemá zrovna příjemný tvar – představoval bych si do ruky lépe padnoucí řešení.

Opel Corsa - technická data a české ceny 1.2 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 CDTI Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 4/4 Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1199 1499 Výkon [kW/min] 55/5750 74/5500 96/550 75/3500 Točivý moment [Nm/min] 118/2750 205/1750 230/1750 250/1750 Převodovka 5M 6M/8A 8A 6M Max. rychlost [km/h] 174 194/192* 208 188 Zrychlení 0-100 km/h [s] 13,2 9,9/10,8* 8,7 10,2 Cena Corsa [Kč] 289.990 - - - Cena Edition [Kč] 299.990 329.990/ 392.990* - 379.990 Cena GS Line [Kč] - 379.990/ 429.990* 449.990 - Cena Elegance [Kč] - 369.990/ 419.990* 439.990 419.990 * Údaj s 8 st. automatickou převodovkou

Brilantní podvozek

Příjemný motor si budete užívat také při svižnější jízdě, kterou Corsa zvládá na jedničku. Podvozek se povedlo naladit tak, že je nejen precizní a dodávající řidiči jistotou za volantem, ale také dostatečně komfortní, že si dovede poradit i s většími nerovnostmi na českých silnicích. Od podvozku se přitom neozývají žádné hlučné rány, a to jsme prosím jezdili s Corsou na sedmnáctipalcových kolech. Líbí se nám též precizní řízení.

Základem toho všeho je zcela nová platforma CMP, díky níž je novinka až o 108 kilogramů lehčí než minulá Corsa E. U základní varianty se tak pohotovostní hmotnost podařilo srazit na 1.055 kilogramů.

To se povedlo jednak lehčími motory (o 15 kg), tak lehčí konstrukcí karoserií (o 40 kg) nebo třeba lehčích sedadel a použitím hliníkové kapoty.

Závěr

Po prvních jízdách s novým Opelem Corsa máme jasno, narodilo se nám tu povedené auto. Boduje nejen ladným designem, ale také povedeným motorem 1.2 Turbo nebo skvěle naladěným podvozkem. A i ta cena je lákavá, základ pořídíte už za 289.990 korun, zkoušenou přeplňovanou dvanáctistovku se 74 kW pak za 329.990 Kč.

Zákazníci si podle všeho této atraktivní nabídky též všimli, což je pro Opel klíčové. Jen od zahájení komunikace 6. ledna české zastoupení hlásí na novou Corsu už 180 objednávek. Konkurence by se měla bát!