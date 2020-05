Opel Grandland X Hybrid4 – Plug-in hybridní snaha být sportovcem

Skupina PSA letos vstupuje do elektrifikované éry. U malých automobilů sází na čistě elektrický pohon, u kompaktních osobních aut raději využívá plug-in hybridní techniku – kvůli vyššímu dojezdu je podle vedení značky u těchto vozů výhodnější. Verze kombinující sílu spalovacího motoru a elektřiny tak postupně expandují do dalších modelů. Aktuálně hrají prim u SUV, po luxusním DS 7 Crossback se ho dočkaly i mainstreamový Peugeot 3008 a Opel Grandland X, následovat bude rovněž Citroën C5 Aircross.

A právě v Opelu, nejnovějším členovi PSA, jsme nově vyvinuté plug-in hybridní ústrojí opět vyzkoušeli. Jestliže u DS se mu říká E-Tense, německá značka volí obchodní označení Hybrid4, respektive Hybrid2 pro předokolku. Na rozdíl od DS 7 Crossback jsou u Grandlandu X totiž dostupné dvě varianty plug-in hybridního pohonu.

Dvě varianty pohonu

Základ využívá kombinaci benzinové šestnáctistovky o výkonu 133 kW s elektromotorem u přední nápravy o výkonu 81 kW, které dohromady poskytují kombinovaný výkon 165 kW a točivý moment 360 N.m. My však vyzkoušeli ten samý systém, co už dříve v DS 7 Crossback E-Tense 4x4, tedy kombinaci silnější šestnáctistovky naladěné na 147 kW se dvěma elektromotory – předním opět s 81 kW, doplněným však ještě o zadní s 83 kW. Jestliže přední je začleněný do osmistupňového automatu, zadní je spolu s invertorem a diferenciálem integrován do zadní nápravy.

Celek doplňují baterie s kapacitou 13,2 kWh, což je stejně jako u verze s jedním elektromotorem. Dohromady tento systém stejně jako u DS 7 Crossback poskytuje výkon 221 kW a točivý moment 520 N.m, což z něj s přehledem dělá nejvýkonnější variantu Grandlandu X.

Jestliže u DS 7 Crossback jsem vyčítal, že se ke komfortně laděnému automobilu takhle výkonné ústrojí vlastně ani nehodí, u Grandlandu X je věc trochu jiná. Kompaktní SUV německé značky je celkově laděno více do sportovna, zkrátka je tu více znatelná typická německá tuhost než francouzská komfortní houpavost. A tak se silné ústrojí k této osobnosti více hodí. Zároveň to však neznamená, že by Grandland X byl tvrdý, naopak jeho podvozek je ideálním kompromisem mezi pohodlím a jistotou. Od zadní nápravy se navíc neozývají žádné rány.

Snaží se být sportovec

Stejně jako u plug-in hybridního DS platí, že spalovací motor je pečlivě odhlučněn, o jeho práci prakticky nevíte. Rovněž sladění obou pohonů je hladké, o spouštění spalovacího motoru nevíte. Stejně tak osmistupňová automatická převodovka hladce řadí. Snad jen ve vyšším tempu se občas nechá splést a nezařadí právě hladce.

Pro vyšší tempo je tu sportovní režim, při němž se elektromotory připojují pro maximalizaci dostupné síly. V takovém případě má automobil neskutečný elán a parádní odpich, zároveň se však poskytovaný tah i vzhledem k dobře odhlučněnému spalovacímu motoru hůře odhaduje. To samé platí pro brzdění, protože v tomto případě auto silně rekuperuje brzdnou energii.

Po nastartování se však dočkáte čistě elektrického režimu, tato logika je tudíž stejná jako u DS – přitom by podle mého názoru byl logičtější hybridní mód jako ten výchozí. I proto, že dojezd na elektřinu není kdovíjaký. Opel sice udává u Hybrid4 elektrický dojezd až 59 kilometrů podle metodiky WLTP, v praxi ale počítejte s nějakými 30, při klidnějším tempu ve městě 40 kilometry. Z wallboxu mimochodem lze baterie dobít za nějaké dvě hodiny.

K dispozici je pak ještě mód 4WD, který okamžitě spouští pohon obou náprav pro lepší trakci na kluzkém povrchu. Prostřednictvím multimediálního systému lze pak zvolit ještě režim eSafe pro uchování energie v bateriích na pozdější využití.

Hybridní mód má navíc největší smysl i z hlediska spotřeby, s vybitým akumulátorem trápí Grandland X stejný problém jako jiné plug-in hybridy. S chybějící šťávou v bateriích totiž najednou po městě jezdíte za 10 litrů, což je rozdíl proti hodnotě 1,4 l/100 km, které jsme při jízdě po Praze dosáhli s nabitými bateriemi. Na dálnici se vůz vejde do devíti litrů, svižnější tempo na okresní silnici znamenalo 11litrovou spotřebu.

A co zbytek?

Vedle samotného ústrojí jsou tu však i další úpravy. Jen pro plug-in hybrid lze vedle kontrastní černé střechy pořídit i černou kapotu dodávající autu punc originality. V kapličce přístrojů nechybí ukazatele spjaté s tímto pohonem, stejně tak v infotainmentu můžete sledovat aktuální stav fungování ústrojí. A zmenšil se zavazadelník, v souvislosti s bateriemi pod zadními sedadly a dalšímu nutnému vybavení činí jeho objem jen 390 litrů, zatímco u výchozího modelu s konvenčním pohonem je to 514 litrů.

Jinak je to Grandland X tak, jak ho známe. Interiér tak možná působí trochu stroze a některé použité materiály jsou levnějšího ražení, jednoduchá grafika přístrojů ale nadchne svoji přehledností. Ideální je rovněž intuitivní ovládání. Prvky od PSA tu sice již najdeme (ostatně základ Grandlandu X se shoduje s Peugeotem 3008), jako třeba palubní počítač, volič převodovky, vybraná tlačítka nebo infotainment, celkově ale Grandland X nadále působí jako pravověrný Opel. Navíc třeba klimatizace si na rozdíl od Peugeotu uchovala samostatné ovládání. Do multimediálního systému tak musíte sáhnout až pro detailnější nastavení.

Oceňuji i pohodlné přední sedačky s certifikátem AGR, kvalitně svítící diodové světlomety nebo bohatou výbavu. Právě ta je spolu s plug-in hybridním pohonem důvodem vyšší pořizovací ceny. Grandland X Hybrid4 totiž podle ceníkových cen pořídíte minimálně za 1.149.990 korun, což je opravdu hodně. Příplatek za pohon všech kol pomocí druhého elektromotoru tudíž přijde na rovných 100.000 korun.

Hovoříme tu o výbavovém stupni Innovation nabízejícím dvouzónovou automatickou klimatizaci nebo ambientní osvětlení interiéru. Dvoukolku však lze pořídit i v nižším stupni Enjoy, za 999.990 korun, za něž už dostanete parkovací čidla vpředu i vzadu, osm airbagů, navigaci, bezklíčové odemykání nebo elektricky otevírané víko zavazadelníku.

Závěr

Opel Grandland X Hybrid4 není vůbec špatným automobilem. Jeho silné pohonné ústrojí mi k jeho charakteru sedí více než k luxusně houpavému DS 7 Crossback, kde jsem tu samou kombinaci testoval před časem. I tak mám ale pocit, že by klidně stačilo udělat plug-in hybrid slabší s větším důrazem na nízkou spotřebu. Přestože Grandland X Hybrid4 díky svým 221 kW je opravdu čiperným vozem a díky pohonu obou náprav velice jistým, sportovcem zkrátka pořád není.

V českém prostředí ho pak bez nějakých ekopobídek značně limituje jeho cena, základ 1.149.990 korun za testovanou verzi se dvěma elektromotory pro pohon všech kol je zkrátka hodně. Byť je jeho výbava bohatá.

Nejlevnější verze modelu 459.990 Kč (1.2 Turbo/96 kW Selection) Základ s testovaným motorem 1.149.990 Kč (1.6 Turbo/147 kW Hybrid4 Innovation) Testovaný vůz bez příplatků 1.199.990 Kč (1.6 Turbo/147 kW Hybrid4 Ultimate) Testovaný vůz s výbavou 1.292.790 Kč (1.6 Turbo/147 kW Hybrid4 Ultimate)

Plusy

Originální design

Slušná základní výbava

Hladká spolupráce motorů

Jisté jízdní vlastnosti

Silné pohonné ústrojí

Přehledné ovládání

Minusy