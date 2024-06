Kam na dovolenou za levným palivem? Sázka na Balkán je skoro jistotou

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kdo jede na dovolenou autem, kromě poplatků za používání dálnic ho čeká ještě jeden významný náklad – palivo. Je obecně známo, že v některých zemích na světě je skoro zadarmo, ovšem jeho ceny se významně liší i v rámci Evropy. Samozřejmě, ne že by někdo jel na dovolenou zrovna tak, aby tam měl levný benzín nebo naftu, ale přeci jen se tankuje příjemněji, když pohonné hmoty stojí třeba méně než doma.

V rámci Evropy jsou nejlevnější ty země, kam v současné době asi mnoho lidí na dovolenou nepojede – Rusko a Bělorusko, a to u benzínu i nafty, alespoň dle webu GlobalPetrolPrices.com, který používáme jako zdroj dat do těchto čtyř tabulek. V datech má drobné, zhruba týdenní zpoždění, ovšem aby se během týdne ceny paliv změnily nějak zásadně, muselo by se stát něco skutečně mimořádného, takže jako jisté vodítko jsou data i tak použitelná.

Ty ukazují, že dobrý tip na levné palivo může být Balkánský poloostrov, překvapuje však také Andorra. A naopak Albánie, třebaže balkánská země, se u benzínu i nafty dostala do desítky nejdražších evropských zemí.

Nejlevnější 95oktanový benzín v Evropě Země USD Kč Rusko 0,632 14,57 Bělorusko 0,734 16,92 Gruzie 1,153 26,58 Severní Makedonie 1,395 32,16 Bulharsko 1,434 33,06 Malta 1,443 33,27 Ukrajina 1,447 33,36 Bosna a Hercegovina 1,461 33,68 Rumunsko 1,501 34,61 Andorra 1,538 35,46 Zdroj dat: GlobalPetrolPrices.com

Nejlevnější motorová nafta v Evropě Země USD Kč Bělorusko 0,734 16,92 Rusko 0,737 16,99 Gruzie 1,149 26,49 Moldavsko 1,154 26,61 Turecko 1,214 27,99 Malta 1,303 30,04 Ukrajina 1,364 31,45 Bosna a Hercegovina 1,379 31,79 Andorra 1,388 32 Bulharsko 1,406 32,42 Zdroj dat: GlobalPetrolPrices.com

Česko není vidět v žádné tabulce. Průměr cen dle zmíněného webu je u nás 1,733 USD (39,96 Kč) za litr benzínu a 1,711 USD (39,45 Kč) za litr nafty. Aktuální průměr je ve skutečnosti nižší, dle webu mBenzin.cz je to 37,95 Kč/l 95okt. Benzínu a 36,16 Kč/l motorové nafty s tím, že zhruba od začátku května průměry postupně klesají.

Nejdražší 95oktanový benzín v Evropě Země USD Kč Monako 2,293 52,87 Island 2,261 52,13 Dánsko 2,168 49,99 Nizozemsko 2,15 49,57 Lichtenštejnsko 2,108 48,6 Švýcarsko 2,078 47,91 Norsko 2,069 47,7 Řecko 2,019 46,55 Itálie 1,992 45,93 Albánie 1,95 44,96 Zdroj dat: GlobalPetrolPrices.com

Nejdražší motorová nafta v Evropě Země USD Kč Monako 2,272 52,38 Island 2,268 52,29 Lichtenštejnsko 2,153 49,64 Švýcarsko 2,149 49,55 Albánie 1,95 44,96 Velká Británie 1,935 44,61 Dánsko 1,918 44,22 Norsko 1,873 43,18 Irsko 1,851 42,68 Finsko 1,835 42,31 Zdroj dat: GlobalPetrolPrices.com

V tabulkách také chybí oblíbená dovolenková destinace, Chorvatsko. To je, pravda, v poslední době pro turisty už poměrně drahou zemí, paliva tam však pořád drahá nejsou. Dle GlobalPetrolPrices je průměr ceny benzínu 1,671 USD (38,53 Kč) za litr benzínu a 1,653 USD (38,11 Kč) za litr motorové nafty.