Když se spojí dva kontroverzní světy: BMW XM prošlo faceliftem od Mansory

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pod pojmem kontroverze si v automobilovém průmyslu můžeme představit ledacos. Můžeme si pod tím představit německého úpravce Mansory a hybridní BMW XM? Pravděpodobně ano. Bude ku prospěchu věci, když se tyto produkty spojí v jeden?

BMW XM bylo pro řadu fanoušků divize M překvapením. Ti totiž jako duchovního nástupce modelu M1 očekávali trochu jiný vůz. Ale jsme v roce 2024 a svět se během 50 let změnil. Přesto je hlavně design vozu XM více než kontroverzní. Designérům BMW musíme složit poklonu alespoň za to, že se opravdu nebojí a vytvořili něco, co jsme dosud od BMW neviděli. Natož od jiné automobilky…

Zdá se ale, že se BMW XM a Mansory hledali, až se našli. Upgrade německého úpravce si našel cestu na agresivní křivky modelu XM a výsledek je na světě. Paket od Mansory zahrnuje novou přední masku, kapotu, podběhy kol, kliky dveří, vnější zpětná zrcátka, boční prahy a v zadní částí obří difuzor se střešním spoilerem. To vše je vyvedené v karbonu.

Video se připravuje ...

Balíček úprav doplňuje snížená světlá výška a zakázkové disky kol, které jsou pravděpodobně nejhezčím doplňkem celého vozu. Interiér je podle Mansory upraven v podobném duchu, ale fotografie jakožto důkaz zatím nepředložili.

Je vůz poháněný 4,4litrovým vidlicovým osmiválcem a elektromotorem. Systémový výkon činí 653 koní a točivý moment je 800 newtonmetrů. Je BMW XM po úpravě od Mansory designově přitažlivější? Odpověď necháme na vás.